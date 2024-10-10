https://ria.ru/20241010/briks-1977320058.html

В Аргентине заявили о потере престижа из-за отказа от БРИКС

В Аргентине заявили о потере престижа из-за отказа от БРИКС - РИА Новости, 10.10.2024

В Аргентине заявили о потере престижа из-за отказа от БРИКС

Аргентина, отказавшись от БРИКС, продемонстрировала несерьезность своей политики на международном уровне, заявил РИА Новости аргентинский аналитик Кристиан... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T06:15

2024-10-10T06:15

2024-10-10T06:15

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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 окт - РИА Новости. Аргентина, отказавшись от БРИКС, продемонстрировала несерьезность своей политики на международном уровне, заявил РИА Новости аргентинский аналитик Кристиан Ламеса. Президент Аргентины Хавьер Милей после прихода к власти в декабре 2023 года уведомил официальными письмами лидеров стран БРИКС об отказе страны от присоединения к группе. На этой неделе глава МИД южноамериканского государства Диана Мондино сообщила, что Аргентина по-прежнему не намерена вступать в БРИКС. "Наибольшая потеря, на мой взгляд, это потеря серьезности страны на международном уровне, потому что президент Милей пренебрег приглашением стать частью БРИКС, о котором просило предыдущее правительство", - отметил эксперт. Кроме того, Аргентина потеряла возможность стать частью группы, члены которой имеют огромные и быстро развивающиеся рынки, рынки с большой потребительской способностью. "В этом отношении потери огромные, потому что (отказ от участия в БРИКС - ред) не позволяет нам получить возможности открытия и диверсификации новых рынков", - сказал Ламеса. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241009/siluanov-1977306726.html

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в мире, аргентина, хавьер милей, брикс