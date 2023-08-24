Рейтинг@Mail.ru
На следующем саммите БРИКС назовут кандидатов на статус стран-партнеров - РИА Новости, 24.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/briks-1891987190.html
На следующем саммите БРИКС назовут кандидатов на статус стран-партнеров
На следующем саммите БРИКС назовут кандидатов на статус стран-партнеров - РИА Новости, 24.08.2023
На следующем саммите БРИКС назовут кандидатов на статус стран-партнеров
К следующему саммиту БРИКС будет подготовлен список стран-кандидатов, которые могут получить статус партнеров группы, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:38
2023-08-24T14:38
в мире
россия
сергей лавров
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891961202_0:0:3157:1775_1920x0_80_0_0_6e096323a50d9bc43c0219a15a31d14e.jpg
ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. К следующему саммиту БРИКС будет подготовлен список стран-кандидатов, которые могут получить статус партнеров группы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Это новый формат (стран-партнеров - ред.), который был одобрен на нынешнем саммите, и конкретное преломление этой договоренности уже в список претендентов на статус страны-партнера поручено подготовить к следующему саммиту, который состоится осенью 2024 года в Казани", - сказал министр по итогам XV саммита БРИКС.
https://ria.ru/20230824/rasshirenie-1891986361.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891961202_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_116fd584d89bfc8d7bce04ee507ac12b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей лавров, брикс
В мире, Россия, Сергей Лавров, БРИКС
На следующем саммите БРИКС назовут кандидатов на статус стран-партнеров

Лавров: к саммиту БРИКС подготовят список кандидатов на статус партнеров

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в совместном заседании лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций
Президент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в совместном заседании лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в совместном заседании лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций
Читать ria.ru в
ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. К следующему саммиту БРИКС будет подготовлен список стран-кандидатов, которые могут получить статус партнеров группы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Это новый формат (стран-партнеров - ред.), который был одобрен на нынешнем саммите, и конкретное преломление этой договоренности уже в список претендентов на статус страны-партнера поручено подготовить к следующему саммиту, который состоится осенью 2024 года в Казани", - сказал министр по итогам XV саммита БРИКС.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
В ЕС заявили, что приняли к сведению информацию о расширении БРИКС
14:36
 
В миреРоссияСергей ЛавровБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала