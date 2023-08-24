https://ria.ru/20230824/briks-1891987190.html
На следующем саммите БРИКС назовут кандидатов на статус стран-партнеров
На следующем саммите БРИКС назовут кандидатов на статус стран-партнеров - РИА Новости, 24.08.2023
На следующем саммите БРИКС назовут кандидатов на статус стран-партнеров
К следующему саммиту БРИКС будет подготовлен список стран-кандидатов, которые могут получить статус партнеров группы, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:38
2023-08-24T14:38
2023-08-24T14:38
в мире
россия
сергей лавров
брикс
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. К следующему саммиту БРИКС будет подготовлен список стран-кандидатов, которые могут получить статус партнеров группы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Это новый формат (стран-партнеров - ред.), который был одобрен на нынешнем саммите, и конкретное преломление этой договоренности уже в список претендентов на статус страны-партнера поручено подготовить к следующему саммиту, который состоится осенью 2024 года в Казани", - сказал министр по итогам XV саммита БРИКС.
https://ria.ru/20230824/rasshirenie-1891986361.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей лавров, брикс
В мире, Россия, Сергей Лавров, БРИКС
На следующем саммите БРИКС назовут кандидатов на статус стран-партнеров
Лавров: к саммиту БРИКС подготовят список кандидатов на статус партнеров
ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. К следующему саммиту БРИКС будет подготовлен список стран-кандидатов, которые могут получить статус партнеров группы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Это новый формат (стран-партнеров - ред.), который был одобрен на нынешнем саммите, и конкретное преломление этой договоренности уже в список претендентов на статус страны-партнера поручено подготовить к следующему саммиту, который состоится осенью 2024 года в Казани", - сказал министр по итогам XV саммита БРИКС.
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