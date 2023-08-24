https://ria.ru/20230824/briks-1891987190.html

На следующем саммите БРИКС назовут кандидатов на статус стран-партнеров

На следующем саммите БРИКС назовут кандидатов на статус стран-партнеров - РИА Новости, 24.08.2023

На следующем саммите БРИКС назовут кандидатов на статус стран-партнеров

К следующему саммиту БРИКС будет подготовлен список стран-кандидатов, которые могут получить статус партнеров группы, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T14:38

2023-08-24T14:38

2023-08-24T14:38

в мире

россия

сергей лавров

брикс

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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. К следующему саммиту БРИКС будет подготовлен список стран-кандидатов, которые могут получить статус партнеров группы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Это новый формат (стран-партнеров - ред.), который был одобрен на нынешнем саммите, и конкретное преломление этой договоренности уже в список претендентов на статус страны-партнера поручено подготовить к следующему саммиту, который состоится осенью 2024 года в Казани", - сказал министр по итогам XV саммита БРИКС.

https://ria.ru/20230824/rasshirenie-1891986361.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сергей лавров, брикс