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Биография Эдуарда Худайнатова
Биография Эдуарда Худайнатова - РИА Новости, 14.08.2024
Биография Эдуарда Худайнатова
Основатель и глава "Независимой нефтегазовой компании" Эдуард Юрьевич Худайнатов родился 11 сентября 1960 года в городе Чимкенте Казахской ССР (ныне Шымкент,... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T16:46
2024-08-14T16:46
2024-08-14T16:46
справки
эдуард худайнатов
шымкент
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Основатель и глава "Независимой нефтегазовой компании" Эдуард Юрьевич Худайнатов родился 11 сентября 1960 года в городе Чимкенте Казахской ССР (ныне Шымкент, Республика Казахстан).В 1996 году окончил Международную академию предпринимательства по специальности "экономика". В 2000 году – юридический факультет Тюменского государственного университета.После окончания средней школы в 1976 году в течение нескольких лет работал на одном из сельскохозяйственных предприятий под Одессой.В 1981–1985 годах жил в Нефтеюганске, работал на одном из производственных предприятий.С 1985 по 1989 год работал в сургутском подразделении Миннефтегазстроя, где прошел путь от грузчика до мастера. В 1989 году Эдуард Худайнатов запустил собственное аграрное предприятие, специализирующееся на производстве мясной и молочной продукции.В начале 1990-х годов руководил компаниями из разных секторов экономики — от нефтедобычи до розничной торговли.С 1996 года работал в администрации Нефтеюганского района. Одновременно возглавлял администрацию поселка Пойковский. Под его руководством была реализована программа социально-экономического развития муниципального образования, модернизирована инфраструктура.В 1997–2003 годах — депутат регионального парламента Тюменской области, федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе, курировал Ненецкий автономный округ.С 2003 по 2008 год Эдуард Худайнатов занимал пост генерального директора "Севернефтегазпрома" – дочерней структуры "Газпрома".Курировал ввод в эксплуатацию Южно-Русского месторождения.С 2008 года занимал пост вице-президента компании "Роснефть", с 2010 года – президент компании "Роснефть". Под его руководством компания показала рост финансовых показателей, был введен в промышленную эксплуатацию Ванкорский кластер.В 2013 году основал "Независимую нефтегазовую компанию" (ННК). Компания выполняет полный цикл работ — от разведки и добычи полезных ископаемых до переработки и сбыта готовой продукции.ННК модернизирует собственные перерабатывающие мощности, развивает сеть автозаправочных станций в Дальневосточном регионе и реализует политику социально ответственного бизнеса.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, эдуард худайнатов, шымкент
Справки, Эдуард Худайнатов, Шымкент
Основатель и глава "Независимой нефтегазовой компании"
Эдуард Юрьевич Худайнатов родился 11 сентября 1960 года в городе Чимкенте Казахской ССР (ныне Шымкент, Республика Казахстан).
В 1996 году окончил Международную академию предпринимательства по специальности "экономика". В 2000 году – юридический факультет Тюменского государственного университета.
После окончания средней школы в 1976 году в течение нескольких лет работал на одном из сельскохозяйственных предприятий под Одессой.
В 1981–1985 годах жил в Нефтеюганске
, работал на одном из производственных предприятий.
С 1985 по 1989 год работал
в сургутском подразделении Миннефтегазстроя, где прошел путь от грузчика до мастера.
В 1989 году Эдуард Худайнатов запустил собственное аграрное предприятие, специализирующееся на производстве мясной и молочной продукции.
В начале 1990-х годов руководил компаниями из разных секторов экономики — от нефтедобычи до розничной торговли.
С 1996 года работал в администрации Нефтеюганского района. Одновременно возглавлял администрацию поселка Пойковский. Под его руководством была реализована программа социально-экономического развития муниципального образования, модернизирована инфраструктура.
В 1997–2003 годах — депутат регионального парламента Тюменской области
, федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе, курировал Ненецкий автономный округ.
С 2003 по 2008 год Эдуард Худайнатов занимал пост генерального директора "Севернефтегазпрома" – дочерней структуры "Газпрома".
Курировал ввод в эксплуатацию Южно-Русского месторождения.
С 2008 года занимал пост вице-президента компании "Роснефть", с 2010 года – президент компании "Роснефть".
Под его руководством
компания показала рост финансовых показателей, был введен в промышленную эксплуатацию Ванкорский кластер.
В 2013 году основал
"Независимую нефтегазовую компанию" (ННК). Компания выполняет полный цикл работ — от разведки и добычи полезных ископаемых до переработки и сбыта готовой продукции.
ННК модернизирует
собственные перерабатывающие мощности, развивает сеть автозаправочных станций в Дальневосточном регионе и реализует политику социально ответственного бизнеса.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников