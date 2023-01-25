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На Хабаровском НПЗ побили рекорд по переработке нефти - РИА Новости, 25.01.2023
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На Хабаровском НПЗ побили рекорд по переработке нефти
На Хабаровском НПЗ побили рекорд по переработке нефти - РИА Новости, 25.01.2023
На Хабаровском НПЗ побили рекорд по переработке нефти
Рекорд по переработке нефти побит на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), несмотря на санкции на предприятиях региона идут работы по модернизации... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T09:38
2023-01-25T09:38
экономика
михаил дегтярев
эдуард худайнатов
хабаровский край
камчатский край
сахалинская область
независимая нефтегазовая компания
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ХАБАРОВСК, 25 янв - РИА Новости. Рекорд по переработке нефти побит на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), несмотря на санкции на предприятиях региона идут работы по модернизации производства, сообщает правительство Хабаровского края. "На Хабаровском НПЗ побит 5 миллионный рубеж по переработке нефти. Несколько лет объемы держались на уровне 4,6 миллиона тонн в год. За несколько лет на предприятии удалось модернизировать производственные мощности, построить новые инфраструктурные объекты, внедрить современные передовые технологии в нефтепереработке. Благодаря этой планомерной работе и удалось добиться "рекорда", - говорится в сообщении властей края. В ноябре прошлого года губернатор региона Михаил Дегтярев провел встречу с президентом АО "Независимая нефтегазовая компания" (ННК) Эдуардом Худайнатовым, где была достигнута договоренность о реализации в крае крупного инвестпроекта по модернизации Хабаровского НПЗ. Министерство энергетики края уточняет, что стоимость инвестпроекта - 41 миллиард рублей. На базе Хабаровского НПЗ будет построена комбинированная установка гидроочистки вакуумных газойлей (продуктов переработки нефти) и установка по производству водорода. Это позволит повысить глубину переработки нефти и продолжить движение по пути рационального использования природного сырья на территории региона. Все намеченные планы должны реализовать в текущем году, добавили в краевом минэнерго. Продукция, производимая на предприятии, высоко востребована у потребителей Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Отмечается, что в начале 2022 года компания ННК заказывала технико-экономическое обоснование строительства комплекса глубокой переработки нефти (КГПН) мощностью от 5 до 10 миллионов тонн нефти в год. Несмотря на санкции, компания рассматривает возможность реорганизации существующей инфраструктуры Хабаровского НПЗ с учетом интегрирования нового производства. Строительство КГПН позволит довести мощность хабаровского завода по переработке нефти до 10-15 миллионов тонн в год.
https://ria.ru/20230125/neft-1847067950.html
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хабаровский край
камчатский край
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экономика, михаил дегтярев, эдуард худайнатов, хабаровский край, камчатский край, сахалинская область, независимая нефтегазовая компания
Экономика, Михаил Дегтярев, Эдуард Худайнатов, Хабаровский край, Камчатский край, Сахалинская область, Независимая нефтегазовая компания
09:38 25.01.2023
 
На Хабаровском НПЗ побили рекорд по переработке нефти

На Хабаровском НПЗ побили рекорд по переработке нефти, несмотря на санкции

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкОператор по добычи нефти и газа берет пробу жидкости из скважины
Оператор по добычи нефти и газа берет пробу жидкости из скважины - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор по добычи нефти и газа берет пробу жидкости из скважины. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 25 янв - РИА Новости. Рекорд по переработке нефти побит на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), несмотря на санкции на предприятиях региона идут работы по модернизации производства, сообщает правительство Хабаровского края.
"На Хабаровском НПЗ побит 5 миллионный рубеж по переработке нефти. Несколько лет объемы держались на уровне 4,6 миллиона тонн в год. За несколько лет на предприятии удалось модернизировать производственные мощности, построить новые инфраструктурные объекты, внедрить современные передовые технологии в нефтепереработке. Благодаря этой планомерной работе и удалось добиться "рекорда", - говорится в сообщении властей края.
В ноябре прошлого года губернатор региона Михаил Дегтярев провел встречу с президентом АО "Независимая нефтегазовая компания" (ННК) Эдуардом Худайнатовым, где была достигнута договоренность о реализации в крае крупного инвестпроекта по модернизации Хабаровского НПЗ.
Министерство энергетики края уточняет, что стоимость инвестпроекта - 41 миллиард рублей. На базе Хабаровского НПЗ будет построена комбинированная установка гидроочистки вакуумных газойлей (продуктов переработки нефти) и установка по производству водорода. Это позволит повысить глубину переработки нефти и продолжить движение по пути рационального использования природного сырья на территории региона. Все намеченные планы должны реализовать в текущем году, добавили в краевом минэнерго.
Цистерны для перевозки нефти на железнодорожной станции Яничкино - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 08:00
Очищают от санкций: Европа присосалась к российской нефти
Продукция, производимая на предприятии, высоко востребована у потребителей Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Отмечается, что в начале 2022 года компания ННК заказывала технико-экономическое обоснование строительства комплекса глубокой переработки нефти (КГПН) мощностью от 5 до 10 миллионов тонн нефти в год. Несмотря на санкции, компания рассматривает возможность реорганизации существующей инфраструктуры Хабаровского НПЗ с учетом интегрирования нового производства. Строительство КГПН позволит довести мощность хабаровского завода по переработке нефти до 10-15 миллионов тонн в год.
Флаг у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 13:33
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ЭкономикаМихаил ДегтяревЭдуард ХудайнатовХабаровский крайКамчатский крайСахалинская областьНезависимая нефтегазовая компания
 
 
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