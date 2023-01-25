https://ria.ru/20230125/npz-1847249145.html

На Хабаровском НПЗ побили рекорд по переработке нефти

На Хабаровском НПЗ побили рекорд по переработке нефти - РИА Новости, 25.01.2023

На Хабаровском НПЗ побили рекорд по переработке нефти

Рекорд по переработке нефти побит на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), несмотря на санкции на предприятиях региона идут работы по модернизации... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T09:38

2023-01-25T09:38

2023-01-25T09:38

экономика

михаил дегтярев

эдуард худайнатов

хабаровский край

камчатский край

сахалинская область

независимая нефтегазовая компания

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ХАБАРОВСК, 25 янв - РИА Новости. Рекорд по переработке нефти побит на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), несмотря на санкции на предприятиях региона идут работы по модернизации производства, сообщает правительство Хабаровского края. "На Хабаровском НПЗ побит 5 миллионный рубеж по переработке нефти. Несколько лет объемы держались на уровне 4,6 миллиона тонн в год. За несколько лет на предприятии удалось модернизировать производственные мощности, построить новые инфраструктурные объекты, внедрить современные передовые технологии в нефтепереработке. Благодаря этой планомерной работе и удалось добиться "рекорда", - говорится в сообщении властей края. В ноябре прошлого года губернатор региона Михаил Дегтярев провел встречу с президентом АО "Независимая нефтегазовая компания" (ННК) Эдуардом Худайнатовым, где была достигнута договоренность о реализации в крае крупного инвестпроекта по модернизации Хабаровского НПЗ. Министерство энергетики края уточняет, что стоимость инвестпроекта - 41 миллиард рублей. На базе Хабаровского НПЗ будет построена комбинированная установка гидроочистки вакуумных газойлей (продуктов переработки нефти) и установка по производству водорода. Это позволит повысить глубину переработки нефти и продолжить движение по пути рационального использования природного сырья на территории региона. Все намеченные планы должны реализовать в текущем году, добавили в краевом минэнерго. Продукция, производимая на предприятии, высоко востребована у потребителей Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Отмечается, что в начале 2022 года компания ННК заказывала технико-экономическое обоснование строительства комплекса глубокой переработки нефти (КГПН) мощностью от 5 до 10 миллионов тонн нефти в год. Несмотря на санкции, компания рассматривает возможность реорганизации существующей инфраструктуры Хабаровского НПЗ с учетом интегрирования нового производства. Строительство КГПН позволит довести мощность хабаровского завода по переработке нефти до 10-15 миллионов тонн в год.

https://ria.ru/20230125/neft-1847067950.html

https://ria.ru/20230124/neft-1847060000.html

хабаровский край

камчатский край

сахалинская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, михаил дегтярев, эдуард худайнатов, хабаровский край, камчатский край, сахалинская область, независимая нефтегазовая компания