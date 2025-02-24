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Великобритания ввела санкции против главы "Нефтегазовой компании" - РИА Новости, 24.02.2025
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17:49 24.02.2025 (обновлено: 18:03 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001334595.html
Великобритания ввела санкции против главы "Нефтегазовой компании"
Великобритания ввела санкции против главы "Нефтегазовой компании" - РИА Новости, 24.02.2025
Великобритания ввела санкции против главы "Нефтегазовой компании"
Великобритания внесла в санкционный список основателя и главу "Независимой нефтегазовой компании" Эдуарда Худайнатова, говорится в документе, опубликованном в... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T17:49:00+03:00
2025-02-24T18:03:00+03:00
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независимая нефтегазовая компания
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список основателя и главу "Независимой нефтегазовой компании" Эдуарда Худайнатова, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства. "Эдуард Юрьевич Худайнатов", - написано в обновленном санкционном списке. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
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Великобритания ввела санкции против главы "Нефтегазовой компании"

Британия внесла в санкционный список главу "Нефтегазовой компании" Худайнатова

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЭдуард Худайнатов
Эдуард Худайнатов - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Эдуард Худайнатов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список основателя и главу "Независимой нефтегазовой компании" Эдуарда Худайнатова, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства.
«
"Эдуард Юрьевич Худайнатов", - написано в обновленном санкционном списке.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
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Цены на нефтьРоссияВеликобританияМоскваЭдуард ХудайнатовВладимир ПутинНезависимая нефтегазовая компанияСанкции в отношении РоссииСанкции
 
 
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