https://ria.ru/20201228/taymyrneftegaz-1591273164.html

"Роснефть" купила "Таймырнефтегаз"

"Роснефть" купила "Таймырнефтегаз"

"Роснефть" приобрела компанию "Таймырнефтегаз", которая владеет лицензией на Пайяхский и Северо-Пайяхский участки в Красноярском крае, говорится в сообщении... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T17:50

2020-12-28T17:50

2020-12-28T17:50

независимая нефтегазовая компания

дальний восток

роснефть

эдуард худайнатов

таймыр

красноярский край

экономика

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Роснефть" приобрела компанию "Таймырнефтегаз", которая владеет лицензией на Пайяхский и Северо-Пайяхский участки в Красноярском крае, говорится в сообщении крупнейшей нефтяной компании.Согласно материалам компании, "Роснефти" ранее принадлежало 0% от числа акций "Таймырнефтегаза", однако после приобретения 25 декабря компания через ряд своих структур теперь владеет 100% предприятия."Таймырнефтегаз" ранее принадлежала "Независимой нефтегазовой компании" (ННК) бывшего президента "Роснефти" Эдуарда Худайнатова. С сентября 2017 года до середины июня 2020 года компания носила название "Нефтегазхолдинг". Основные активы расположены на Дальнем Востоке: Хабаровский НПЗ мощностью 5 миллионов тонн нефти в год и сеть из более чем 200 АЗС. Также предприятия ННК занимаются добычей и сбытом нефти и нефтепродуктов. Общий объем добычи составляет более 2 миллионов тонн нефти в год. Единственный акционер - Alliance Oil Company (Бермудские острова).

https://ria.ru/20201211/rosneft-1588706990.html

дальний восток

таймыр

красноярский край

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независимая нефтегазовая компания, дальний восток, роснефть, эдуард худайнатов, таймыр, красноярский край, экономика