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"Роснефть" купила "Таймырнефтегаз"
"Роснефть" купила "Таймырнефтегаз"
"Роснефть" приобрела компанию "Таймырнефтегаз", которая владеет лицензией на Пайяхский и Северо-Пайяхский участки в Красноярском крае, говорится в сообщении... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T17:50
2020-12-28T17:50
независимая нефтегазовая компания
дальний восток
роснефть
эдуард худайнатов
таймыр
красноярский край
экономика
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Роснефть" приобрела компанию "Таймырнефтегаз", которая владеет лицензией на Пайяхский и Северо-Пайяхский участки в Красноярском крае, говорится в сообщении крупнейшей нефтяной компании.Согласно материалам компании, "Роснефти" ранее принадлежало 0% от числа акций "Таймырнефтегаза", однако после приобретения 25 декабря компания через ряд своих структур теперь владеет 100% предприятия."Таймырнефтегаз" ранее принадлежала "Независимой нефтегазовой компании" (ННК) бывшего президента "Роснефти" Эдуарда Худайнатова. С сентября 2017 года до середины июня 2020 года компания носила название "Нефтегазхолдинг". Основные активы расположены на Дальнем Востоке: Хабаровский НПЗ мощностью 5 миллионов тонн нефти в год и сеть из более чем 200 АЗС. Также предприятия ННК занимаются добычей и сбытом нефти и нефтепродуктов. Общий объем добычи составляет более 2 миллионов тонн нефти в год. Единственный акционер - Alliance Oil Company (Бермудские острова).
https://ria.ru/20201211/rosneft-1588706990.html
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независимая нефтегазовая компания, дальний восток, роснефть, эдуард худайнатов, таймыр, красноярский край, экономика

"Роснефть" купила "Таймырнефтегаз"

17:50 28.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании компании "Роснефть"
Табличка на здании компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Роснефть" приобрела компанию "Таймырнефтегаз", которая владеет лицензией на Пайяхский и Северо-Пайяхский участки в Красноярском крае, говорится в сообщении крупнейшей нефтяной компании.
Согласно материалам компании, "Роснефти" ранее принадлежало 0% от числа акций "Таймырнефтегаза", однако после приобретения 25 декабря компания через ряд своих структур теперь владеет 100% предприятия.
"Таймырнефтегаз" ранее принадлежала "Независимой нефтегазовой компании" (ННК) бывшего президента "Роснефти" Эдуарда Худайнатова. С сентября 2017 года до середины июня 2020 года компания носила название "Нефтегазхолдинг". Основные активы расположены на Дальнем Востоке: Хабаровский НПЗ мощностью 5 миллионов тонн нефти в год и сеть из более чем 200 АЗС. Также предприятия ННК занимаются добычей и сбытом нефти и нефтепродуктов. Общий объем добычи составляет более 2 миллионов тонн нефти в год. Единственный акционер - Alliance Oil Company (Бермудские острова).
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 08:12
Трутнев проверит ситуацию с трудоустройством работников "Роснефти"
 
Независимая нефтегазовая компанияДальний ВостокРоснефтьЭдуард ХудайнатовТаймырКрасноярский крайЭкономика
 
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