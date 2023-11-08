https://ria.ru/20231108/neftebaza-1908247725.html

Путин поручил перенести нефтебазу ННК за пределы Владивостока

Путин поручил перенести нефтебазу ННК за пределы Владивостока - РИА Новости, 08.11.2023

Путин поручил перенести нефтебазу ННК за пределы Владивостока

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с региональными властями и "Независимой нефтегазовой компанией" Эдуарда Худайнатова обеспечить... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T19:24

2023-11-08T19:24

2023-11-08T19:24

экономика

россия

приморский край

владимир путин

эдуард худайнатов

михаил мишустин

независимая нефтегазовая компания

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с региональными властями и "Независимой нефтегазовой компанией" Эдуарда Худайнатова обеспечить перенос ее нефтебазы за пределы Владивостокского городского округа до 2030 года, следует из его поручений по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, опубликованных на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации разработать совместно с органами исполнительной власти Приморского края, акционерным обществом "Независимая нефтегазовая компания" и утвердить план-график ("дорожную карту") по переносу нефтебазы за пределы Владивостокского городского округа, а также обеспечить до 2030 года выполнение этого плана-графика", - говорится в тексте поручения. Уточняется, что доклад об утверждении дорожной карты должен быть готов до 1 марта 2024 года, а затем ‐ предоставляться раз в год. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава ННК Эдуард Худайнатов.

https://ria.ru/20231108/gas-1908244546.html

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экономика, россия, приморский край, владимир путин, эдуард худайнатов, михаил мишустин, независимая нефтегазовая компания