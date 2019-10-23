В Индии оценили перспективы инвестиций в проект "Восток Ойл"

ВЛАДИВОСТОК, 23 окт - РИА Новости. Индия, вероятнее всего, будет инвестировать в проект "Восток Ойл" в российской Арктике, сообщил журналистам министр нефти, природного газа и стали Индии Дхармендра Прадхан.

Накануне на судостроительном комплексе "Звезда" в Приморском крае состоялась встреча главы "Роснефти" Игоря Сечина с индийской делегацией во главе с министром нефти, в ходе которой обсуждались перспективы сотрудничества в проекте "Восток Ойл".

"Нам предлагают стать партнерами в проекте" Восток Ойл", в данный момент наши компании активно рассматривают данные. И, вероятнее всего, эта инвестиция будет совершена", - сказал министр.