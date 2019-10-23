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РИА Новости

В Индии оценили перспективы инвестиций в проект "Восток Ойл"

12:05 23.10.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичМинистр нефти и газа Индии Дхармендра Прадхан
Министр нефти и газа Индии Дхармендра Прадхан
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Министр нефти и газа Индии Дхармендра Прадхан. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 23 окт - РИА Новости. Индия, вероятнее всего, будет инвестировать в проект "Восток Ойл" в российской Арктике, сообщил журналистам министр нефти, природного газа и стали Индии Дхармендра Прадхан.
Накануне на судостроительном комплексе "Звезда" в Приморском крае состоялась встреча главы "Роснефти" Игоря Сечина с индийской делегацией во главе с министром нефти, в ходе которой обсуждались перспективы сотрудничества в проекте "Восток Ойл".
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"Нам предлагают стать партнерами в проекте" Восток Ойл", в данный момент наши компании активно рассматривают данные. И, вероятнее всего, эта инвестиция будет совершена", - сказал министр.
Проект "Восток Ойл " включает ресурсную базу крупнейших месторождений Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного), а также перспективных нефтеносных площадок на севере Красноярского края, таких как Паяхская группа месторождений (принадлежит "Нефтегазхолдингу" Эдуарда Худайнатова) и Западно-Иркинский участок. Нефть с проекта может транспортироваться по Севморпути.
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