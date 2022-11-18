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На Хабаровском НПЗ реализуют инвестпроект стоимостью 41 миллиард рублей - РИА Новости, 18.11.2022
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Хабаровский край
https://ria.ru/20221118/khabarovsk-1832382890.html
На Хабаровском НПЗ реализуют инвестпроект стоимостью 41 миллиард рублей
На Хабаровском НПЗ реализуют инвестпроект стоимостью 41 миллиард рублей - РИА Новости, 18.11.2022
На Хабаровском НПЗ реализуют инвестпроект стоимостью 41 миллиард рублей
На Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе (АО "ННК-Хабаровский НПЗ") реализуют инвестпроект стоимостью 41 миллиард рублей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T08:50
2022-11-18T11:46
хабаровский край
хабаровский край
дальний восток
эдуард худайнатов
михаил дегтярев
экономика
независимая нефтегазовая компания
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ХАБАРОВСК, 18 ноя - РИА Новости. На Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе (АО "ННК-Хабаровский НПЗ") реализуют инвестпроект стоимостью 41 миллиард рублей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.Глава региона находится с рабочей поездкой в Москве. Накануне он встретился с президентом АО "Независимая нефтегазовая компания" (ННК) Эдуардом Худайнатовым."Обсудили реализацию у нас в крае крупного инвестпроекта по модернизации Хабаровского НПЗ... Реализация проекта позволит существенно повысить глубину переработки нефти. Тем самым, мы продолжим движение по пути рационального использования природного сырья на территории нашего региона. Стоимость масштабного инвестпроекта составляет 41 миллиард рублей", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после встречи.Он отметил, что инициатива подразумевает под собой строительство на базе Хабаровского НПЗ, входящего в состав холдинга, комбинированной установки гидроочистки вакуумных газойлей (продуктов переработки нефти) и установки производства водорода.По данным ННК, в настоящее время компания завершает проектно-изыскательские работы, находится на финальной стадии подготовки к строительству. После решения всех вопросов по организации финансирования и выбору подрядчиков планируется приступить к стройке. Срок - 2023 год.Стороны также договорились о подготовке соглашения о стратегическом партнерстве правительства Хабаровского края и ННК в части увеличения глубины переработки нефти и надежного обеспечения высококачественными нефтепродуктами потребителей региона.АО "ННК-Хабаровский НПЗ" - одно из важнейших промышленных предприятий на Дальнем Востоке, оснащенное современным комплексом технологического оборудования для качественной переработки нефти. Действующие мощности завода – около 1 миллиона тонн дизтоплива, свыше 600 тысяч тонн бензина, порядка 2 миллионов тонн судового топлива, а также 200 тысяч тонн авиационного керосина ежегодно. Продукция высоко востребована у потребителей Хабаровского, Приморского и Камчатской краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Ненецкого автономного округа, а также у партнеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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хабаровский край, дальний восток, эдуард худайнатов, михаил дегтярев, экономика, независимая нефтегазовая компания
Хабаровский край, Хабаровский край, Дальний Восток, Эдуард Худайнатов, Михаил Дегтярев, Экономика, Независимая нефтегазовая компания
08:50 18.11.2022 (обновлено: 11:46 18.11.2022)
 
На Хабаровском НПЗ реализуют инвестпроект стоимостью 41 миллиард рублей

Дегтярев: на Хабаровском НПЗ реализуют инвестпроект стоимостью 41 миллиард рублей

© Фото : предоставлено пресс-службой АО "Независимая нефтегазовая компания"Президент АО "Независимая нефтегазовая компания" Эдуард Худайнатов и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Президент АО Независимая нефтегазовая компания Эдуард Худайнатов и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой АО "Независимая нефтегазовая компания"
Президент АО "Независимая нефтегазовая компания" Эдуард Худайнатов и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 18 ноя - РИА Новости. На Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе (АО "ННК-Хабаровский НПЗ") реализуют инвестпроект стоимостью 41 миллиард рублей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
Глава региона находится с рабочей поездкой в Москве. Накануне он встретился с президентом АО "Независимая нефтегазовая компания" (ННК) Эдуардом Худайнатовым.
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"Обсудили реализацию у нас в крае крупного инвестпроекта по модернизации Хабаровского НПЗ... Реализация проекта позволит существенно повысить глубину переработки нефти. Тем самым, мы продолжим движение по пути рационального использования природного сырья на территории нашего региона. Стоимость масштабного инвестпроекта составляет 41 миллиард рублей", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после встречи.
Он отметил, что инициатива подразумевает под собой строительство на базе Хабаровского НПЗ, входящего в состав холдинга, комбинированной установки гидроочистки вакуумных газойлей (продуктов переработки нефти) и установки производства водорода.
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По данным ННК, в настоящее время компания завершает проектно-изыскательские работы, находится на финальной стадии подготовки к строительству. После решения всех вопросов по организации финансирования и выбору подрядчиков планируется приступить к стройке. Срок - 2023 год.
Стороны также договорились о подготовке соглашения о стратегическом партнерстве правительства Хабаровского края и ННК в части увеличения глубины переработки нефти и надежного обеспечения высококачественными нефтепродуктами потребителей региона.
АО "ННК-Хабаровский НПЗ" - одно из важнейших промышленных предприятий на Дальнем Востоке, оснащенное современным комплексом технологического оборудования для качественной переработки нефти. Действующие мощности завода – около 1 миллиона тонн дизтоплива, свыше 600 тысяч тонн бензина, порядка 2 миллионов тонн судового топлива, а также 200 тысяч тонн авиационного керосина ежегодно. Продукция высоко востребована у потребителей Хабаровского, Приморского и Камчатской краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Ненецкого автономного округа, а также у партнеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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Хабаровский крайХабаровский крайДальний ВостокЭдуард ХудайнатовМихаил ДегтяревЭкономикаНезависимая нефтегазовая компания
 
 
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