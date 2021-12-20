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Испанская Repsol уйдет из российского нефтедобывающего бизнеса
Испанская Repsol уйдет из российского нефтедобывающего бизнеса - РИА Новости, 20.12.2021
Испанская Repsol уйдет из российского нефтедобывающего бизнеса
Крупнейшая нефтегазовая компания Испании Repsol продаст свои доли в нефтяных активах российскому партнеру - "Газпром нефти" - и уйдет из нефтедобывающего... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T09:42
2021-12-20T09:42
экономика
испания
эдуард худайнатов
газпром нефть
новатэк
alliance oil
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Крупнейшая нефтегазовая компания Испании Repsol продаст свои доли в нефтяных активах российскому партнеру - "Газпром нефти" - и уйдет из нефтедобывающего бизнеса в РФ, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.Уточняется, что сейчас у компании есть доли в СП с "Газпром нефтью" - 68% (на начало года) в "Евротэк-Югре" и 50,01% в "АСБ Гео". По словам источников издания, в ближайшее время "Газпром нефть" консолидирует 100% предприятий, выкупив активы "за символическую цену". "Решение уже принято, и стороны надеются закрыть сделку до конца года", - утверждают источники. Обе компании, а также Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, не ответили изданию.Как отмечает газета, решение Repsol обусловлено, во-первых, стратегией на "декарбонизацию", и во-вторых, невыгодностью бизнеса в России. Испанская компания добивалась перевода "Евротэк-Югры" на налог на дополнительный доход (НДД), поскольку не считала актив рентабельным при действующей системе. Однако поскольку участие в НДД было ограниченным "Газпром нефть" предпочла перевести на новый налог полностью принадлежащие ей участки.Пик инвестиций Repsol в России пришелся на годы высоких цен на нефть, но и затем она искала новые варианты сотрудничества уже с госкомпаниями, отмечает Карен Дашьян из Advance Capital. Он при этом подчеркивает, что все выходы зарубежных компаний из активов в РФ за последние годы были сделаны с существенными списаниями инвестиций из-за стратегического характера сделок, а сама Repsol могла потратить на российские активы минимум 300 миллионов долларов, говорит он, сомневаясь, что в рамках выхода из РФ эти деньги удастся вернуть.Что касается истории, то газета пишет: наиболее заметной работа Repsol в России была в начале 2010 годов, когда компания создавала крупное добывающее СП с Alliance Oil. В 2013 году СП под названием AROil &amp; Gaz (AROG, доля Repsol - 49%) владело активами на 885 миллионов долларов в Татарстане ("Татнефтеотдача"), Самарской области ("Санеко") и ХМАО ("Евротэк"). В те же годы Repsol консолидировала ряд нефтяных активов в ХМАО как раз в рамках "Евтотэк-Югры".В 2014 году Alliance Oil купил экс-глава "Роснефти" Эдуард Худайнатов, что привело к смене ключевого партнера Repsol в AROG. Через три года AROG продала газовые активы "Евротэка" "Новатэку" за 3 миллиарда рублей, а "Газпром нефть" купила 25% в "Евротэк-Югре", позже увеличив долю до 32%. А по сообщениям испанских СМИ, в том году Repsol договорилась с Alliance Oil о продаже ей доли в AROG.
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экономика, испания, эдуард худайнатов, газпром нефть, новатэк, alliance oil, цены на нефть, россия
09:42 20.12.2021
 
Испанская Repsol уйдет из российского нефтедобывающего бизнеса

Repsol продаст свои доли в нефтяных активах "Газпром нефти" и уйдет из российского бизнеса

© РИА Новости/Аврора . Repsol YPFШтаб-квартира компании Repsol
Штаб-квартира компании Repsol - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости/Аврора . Repsol YPF
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Крупнейшая нефтегазовая компания Испании Repsol продаст свои доли в нефтяных активах российскому партнеру - "Газпром нефти" - и уйдет из нефтедобывающего бизнеса в РФ, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Уточняется, что сейчас у компании есть доли в СП с "Газпром нефтью" - 68% (на начало года) в "Евротэк-Югре" и 50,01% в "АСБ Гео". По словам источников издания, в ближайшее время "Газпром нефть" консолидирует 100% предприятий, выкупив активы "за символическую цену". "Решение уже принято, и стороны надеются закрыть сделку до конца года", - утверждают источники. Обе компании, а также Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, не ответили изданию.
Как отмечает газета, решение Repsol обусловлено, во-первых, стратегией на "декарбонизацию", и во-вторых, невыгодностью бизнеса в России. Испанская компания добивалась перевода "Евротэк-Югры" на налог на дополнительный доход (НДД), поскольку не считала актив рентабельным при действующей системе. Однако поскольку участие в НДД было ограниченным "Газпром нефть" предпочла перевести на новый налог полностью принадлежащие ей участки.
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Пик инвестиций Repsol в России пришелся на годы высоких цен на нефть, но и затем она искала новые варианты сотрудничества уже с госкомпаниями, отмечает Карен Дашьян из Advance Capital. Он при этом подчеркивает, что все выходы зарубежных компаний из активов в РФ за последние годы были сделаны с существенными списаниями инвестиций из-за стратегического характера сделок, а сама Repsol могла потратить на российские активы минимум 300 миллионов долларов, говорит он, сомневаясь, что в рамках выхода из РФ эти деньги удастся вернуть.
Что касается истории, то газета пишет: наиболее заметной работа Repsol в России была в начале 2010 годов, когда компания создавала крупное добывающее СП с Alliance Oil. В 2013 году СП под названием AROil & Gaz (AROG, доля Repsol - 49%) владело активами на 885 миллионов долларов в Татарстане ("Татнефтеотдача"), Самарской области ("Санеко") и ХМАО ("Евротэк"). В те же годы Repsol консолидировала ряд нефтяных активов в ХМАО как раз в рамках "Евтотэк-Югры".
В 2014 году Alliance Oil купил экс-глава "Роснефти" Эдуард Худайнатов, что привело к смене ключевого партнера Repsol в AROG. Через три года AROG продала газовые активы "Евротэка" "Новатэку" за 3 миллиарда рублей, а "Газпром нефть" купила 25% в "Евротэк-Югре", позже увеличив долю до 32%. А по сообщениям испанских СМИ, в том году Repsol договорилась с Alliance Oil о продаже ей доли в AROG.
 
ЭкономикаИспанияЭдуард ХудайнатовГазпром нефтьНоватэкAlliance OilЦены на нефтьРоссия
 
 
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