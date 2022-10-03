https://ria.ru/20221003/aktivy-1821282698.html
Италия заморозила активы российского бизнесмена Худайнатова
Италия заморозила активы российского бизнесмена Худайнатова - РИА Новости, 03.10.2022
Италия заморозила активы российского бизнесмена Худайнатова
Итальянская Финансовая гвардия заморозила активы российского бизнесмена, владельца "Независимой нефтегазовой компании" Эдуарда Худайнатова, попавшего ранее под... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T20:54
2022-10-03T20:54
2022-10-03T20:54
эдуард худайнатов
алишер усманов
олег савченко
италия
украина
независимая нефтегазовая компания
porsche panamera
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РИМ, 3 окт – РИА Новости. Итальянская Финансовая гвардия заморозила активы российского бизнесмена, владельца "Независимой нефтегазовой компании" Эдуарда Худайнатова, попавшего ранее под европейские санкции в связи с конфликтом на Украине, на 57 миллионов евро, сообщили РИА Новости в силовом ведомстве.Имуществом, попавшим под ограничительные меры, стала вилла в городке Портофино на севере Италии, спорткар Porsche 911 Turbo S и капитал компании.Финансовая гвардия Италии c момента введения антироссийских санкций по Украине заморозила имущество россиян в общей сложности на два миллиарда евро. Среди них активы, включая недвижимость, компании, яхты и автомобили Алишера Усманова, Олега Савченко, Петра Авена, Андрея Мельниченко, Геннадия Тимченко, Дмитрия Мазепина и других богатейших россиян. Ранее представители Финансовой гвардии подчеркивали, что мерой пресечения в случае "санкционных" активов россиян является не арест, а именно заморозка, означающая невозможность пользоваться и распоряжаться имуществом на время действия ограничительных мер.
https://ria.ru/20220808/komissiya-1808154126.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эдуард худайнатов, алишер усманов, олег савченко, италия, украина, независимая нефтегазовая компания, porsche panamera
Эдуард Худайнатов, Алишер Усманов, Олег Савченко, Италия, Украина, Независимая нефтегазовая компания, Porsche Panamera
Италия заморозила активы российского бизнесмена Худайнатова
Италия заморозила активы российского бизнесмена Худайнатова на 57 миллионов евро