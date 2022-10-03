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Италия заморозила активы российского бизнесмена Худайнатова - РИА Новости, 03.10.2022
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Италия заморозила активы российского бизнесмена Худайнатова
Италия заморозила активы российского бизнесмена Худайнатова - РИА Новости, 03.10.2022
Италия заморозила активы российского бизнесмена Худайнатова
Итальянская Финансовая гвардия заморозила активы российского бизнесмена, владельца "Независимой нефтегазовой компании" Эдуарда Худайнатова, попавшего ранее под... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T20:54
2022-10-03T20:54
эдуард худайнатов
алишер усманов
олег савченко
италия
украина
независимая нефтегазовая компания
porsche panamera
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РИМ, 3 окт – РИА Новости. Итальянская Финансовая гвардия заморозила активы российского бизнесмена, владельца "Независимой нефтегазовой компании" Эдуарда Худайнатова, попавшего ранее под европейские санкции в связи с конфликтом на Украине, на 57 миллионов евро, сообщили РИА Новости в силовом ведомстве.Имуществом, попавшим под ограничительные меры, стала вилла в городке Портофино на севере Италии, спорткар Porsche 911 Turbo S и капитал компании.Финансовая гвардия Италии c момента введения антироссийских санкций по Украине заморозила имущество россиян в общей сложности на два миллиарда евро. Среди них активы, включая недвижимость, компании, яхты и автомобили Алишера Усманова, Олега Савченко, Петра Авена, Андрея Мельниченко, Геннадия Тимченко, Дмитрия Мазепина и других богатейших россиян. Ранее представители Финансовой гвардии подчеркивали, что мерой пресечения в случае "санкционных" активов россиян является не арест, а именно заморозка, означающая невозможность пользоваться и распоряжаться имуществом на время действия ограничительных мер.
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эдуард худайнатов, алишер усманов, олег савченко, италия, украина, независимая нефтегазовая компания, porsche panamera
Эдуард Худайнатов, Алишер Усманов, Олег Савченко, Италия, Украина, Независимая нефтегазовая компания, Porsche Panamera
20:54 03.10.2022
 
Италия заморозила активы российского бизнесмена Худайнатова

Италия заморозила активы российского бизнесмена Худайнатова на 57 миллионов евро

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Электронное табло со знаком евро . Архивное фото
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РИМ, 3 окт – РИА Новости. Итальянская Финансовая гвардия заморозила активы российского бизнесмена, владельца "Независимой нефтегазовой компании" Эдуарда Худайнатова, попавшего ранее под европейские санкции в связи с конфликтом на Украине, на 57 миллионов евро, сообщили РИА Новости в силовом ведомстве.
Имуществом, попавшим под ограничительные меры, стала вилла в городке Портофино на севере Италии, спорткар Porsche 911 Turbo S и капитал компании.
Финансовая гвардия Италии c момента введения антироссийских санкций по Украине заморозила имущество россиян в общей сложности на два миллиарда евро. Среди них активы, включая недвижимость, компании, яхты и автомобили Алишера Усманова, Олега Савченко, Петра Авена, Андрея Мельниченко, Геннадия Тимченко, Дмитрия Мазепина и других богатейших россиян. Ранее представители Финансовой гвардии подчеркивали, что мерой пресечения в случае "санкционных" активов россиян является не арест, а именно заморозка, означающая невозможность пользоваться и распоряжаться имуществом на время действия ограничительных мер.
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 19:24
Банки смогут приостановить операции в валюте стран, заморозивших их активы
 
Эдуард ХудайнатовАлишер УсмановОлег СавченкоИталияУкраинаНезависимая нефтегазовая компанияPorsche Panamera
 
 
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