https://ria.ru/20221003/aktivy-1821282698.html

Италия заморозила активы российского бизнесмена Худайнатова

Италия заморозила активы российского бизнесмена Худайнатова - РИА Новости, 03.10.2022

Италия заморозила активы российского бизнесмена Худайнатова

Итальянская Финансовая гвардия заморозила активы российского бизнесмена, владельца "Независимой нефтегазовой компании" Эдуарда Худайнатова, попавшего ранее под... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T20:54

2022-10-03T20:54

2022-10-03T20:54

эдуард худайнатов

алишер усманов

олег савченко

италия

украина

независимая нефтегазовая компания

porsche panamera

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РИМ, 3 окт – РИА Новости. Итальянская Финансовая гвардия заморозила активы российского бизнесмена, владельца "Независимой нефтегазовой компании" Эдуарда Худайнатова, попавшего ранее под европейские санкции в связи с конфликтом на Украине, на 57 миллионов евро, сообщили РИА Новости в силовом ведомстве.Имуществом, попавшим под ограничительные меры, стала вилла в городке Портофино на севере Италии, спорткар Porsche 911 Turbo S и капитал компании.Финансовая гвардия Италии c момента введения антироссийских санкций по Украине заморозила имущество россиян в общей сложности на два миллиарда евро. Среди них активы, включая недвижимость, компании, яхты и автомобили Алишера Усманова, Олега Савченко, Петра Авена, Андрея Мельниченко, Геннадия Тимченко, Дмитрия Мазепина и других богатейших россиян. Ранее представители Финансовой гвардии подчеркивали, что мерой пресечения в случае "санкционных" активов россиян является не арест, а именно заморозка, означающая невозможность пользоваться и распоряжаться имуществом на время действия ограничительных мер.

https://ria.ru/20220808/komissiya-1808154126.html

италия

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

эдуард худайнатов, алишер усманов, олег савченко, италия, украина, независимая нефтегазовая компания, porsche panamera