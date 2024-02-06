https://ria.ru/20240206/ukraina-1925682727.html
Украина национализировала активы российского бизнесмена, утверждает СБУ
Украина национализировала активы российского бизнесмена, утверждает СБУ - РИА Новости, 06.02.2024
Украина национализировала активы российского бизнесмена, утверждает СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила во вторник, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск минюста о национализации активов российского... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:07
2024-02-06T14:07
2024-02-06T14:07
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эдуард худайнатов
служба безопасности украины
независимая нефтегазовая компания
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила во вторник, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск минюста о национализации активов российского бизнесмена, владельца "Независимой Нефтегазовой компании" Эдуарда Худайнатова на сумму 13,3 миллиона долларов. "Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск минюста о национализации активов предпринимателя из России Эдуарда Худайнатова. В доход Украины взыскано 100% его доли в уставном капитале "Нефтяная компания "Альянс-Украина", который оценивается почти в полмиллиарда гривен (13,3 миллиона долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Как пишет СБУ, компания Худайнатова поставляет горюче-смазочные материалы для военно-промышленного комплекса России. Служба безопасности Украины завела уголовное дело по статье "Финансирование действий, совершенных с целью смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".
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в мире, украина, россия, эдуард худайнатов, служба безопасности украины, независимая нефтегазовая компания
В мире, Украина, Россия, Эдуард Худайнатов, Служба безопасности Украины, Независимая нефтегазовая компания
Украина национализировала активы российского бизнесмена, утверждает СБУ
Украина национализировала активы бизнесмена из России на 13,3 миллиона долларов