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Межгосударственные отношения России и Казахстана

Межгосударственные отношения России и Казахстана - РИА Новости, 03.07.2024

Межгосударственные отношения России и Казахстана

Президент России Владимир Путин встретится с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в среду на полях саммита ШОС в Астане. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T03:03

2024-07-03T03:03

2024-07-03T03:03

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в среду на полях саммита ШОС в Астане. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Казахстана. Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан установлены 22 октября 1992 года. Двусторонние связи и сотрудничество регулируются обширной договорно-правовой базой (подписано более 400 договоров и соглашений). Базовые российско-казахстанские документы – Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (1992), Декларация о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие (1998), Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке (2013). Между двумя странами поддерживаются интенсивные политические контакты на высшем и высоком уровнях. Регулярно проводятся телефонные разговоры лидеров двух стран и по линии глав правительств. В 2022 году состоялось более 10 очных встреч президентов России и Казахстана, 20 раз лидеры беседовали по телефону. 10 февраля 2022 года Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели переговоры в Москве. Главы государств обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних союзнических отношений, вопросы интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве и актуальные международные проблемы. В этот же день Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. "На полях" визита президента Казахстана был подписан ряд документов, закладывающих основу для развития связей в стратегических областях сотрудничества – образования, цифровизации, освоения космоса и мирного использования атомной энергии. 16 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие во встрече лидеров государств – членов ОДКБ, которая прошла в Москве. По окончании саммита ОДКБ состоялась беседа Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым. 17 июня Владимир Путин провел встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым "на полях" Петербургского международного экономического форума. 29 июня Путин и Токаев приняли участие в шестом Каспийском саммите в Ашхабаде (Туркмения). Очередная встреча президентов состоялась 19 августа в Сочи. 7 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече руководителей государств – участников СНГ в Санкт-Петербурге. 13-14 октября президент России совершил визит в Казахстан, где принял участие в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). 27-28 ноября Касым-Жомарт Токаев посетил Москву с официальным визитом. Главы РФ и Казахстана подписали Декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. 26 декабря Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. 9 мая 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве. Состоялась также двусторонняя встреча лидеров России и Казахстана. 24 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву с рабочим визитом для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. 7 октября президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приняли участие в церемонии по случаю начала поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Запуск прошел в формате видеоконференции. Состоялась также двусторонняя встреча Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым. 17 октября Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев провели неформальную встречу "на полях" международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине. 9 ноября состоялся официальный визит президента России в Казахстан. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференции приняли участие в пленарном заседании ХIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Затем главы государств провели переговоры в узком и расширенном составе, по итогам которых подписан пакет документов, в том числе Совместное заявление к десятилетию подписания Договора между Россией и Казахстаном о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. 25 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в Санкт-Петербурге, 26 декабря – в неформальной встрече лидеров стран – участниц СНГ. 21 февраля 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего" в Казани. Состоялась также двусторонняя встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. 8 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин приняли участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета, который проходил в Москве. 9 мая президент Казахстана присутствовал на военном параде в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Осуществляется также сотрудничество в рамках ШОС и ОДКБ. 5 января 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ "в преодолении террористической угрозы" после того, как в стране вспыхнули беспорядки на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В операции приняли участие военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов. 13 января было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ. 19 января минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет. Поддерживается активный диалог на уровне глав правительств, министерств и ведомств двух стран. 2 февраля 2023 года в Алма-Ате состоялись переговоры Михаила Мишустина с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым "на полях" Евразийского межправительственного совета. 8 июня Михаил Мишустин и Алихан Смаилов провели встречу "на полях" заседаний Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ в Сочи. 10 июля премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов принял участие в работе международной промышленной выставки "Иннопром-2023" в Екатеринбурге. 24-25 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Астану, где принял участие в работе международной промышленной выставки "Иннопром. Казахстан". Председатель правительства выступил на пленарной сессии "Промышленные стратегии нового времени", а также вместе с главами правительств Казахстана, Белоруссии и Киргизии осмотрел тематические экспозиции выставки. Михаил Мишустин также принял участие во встрече президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с главами делегаций стран - участниц "Иннопром. Казахстан". 18 декабря премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов посетил Москву, где прошло заседание Совета глав правительств государств – участников СНГ. 1 февраля 2024 года премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и председатель правительства России Михаил Мишустин встретились в Алма-Ате. Переговоры прошли в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета. 4 марта Москву посетил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Для него это был первый зарубежный визит после назначения на пост главы правительства Казахстана. 24 мая премьер-министр Казахстана принял участие в заседании Совета глав правительств государств – участников СНГ, которое прошло в Москве. Между странами поддерживаются активные контакты между внешнеполитическими ведомствами. 11 апреля 2023 года заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу посетил Россию с официальным визитом. Приезд в Москву стал первой зарубежной поездкой Нуртлеу после назначения на пост. По итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым был подписан План мероприятий по сотрудничеству между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Республики Казахстан на 2023-2024 годы. 8 ноября главы внешнеполитических ведомств России и Казахстана Сергей Ларов и Мурат Нуртлеу провели встречу в Астане в преддверии визита президента РФ в Казахстан. 30 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел краткую встречу с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу "на полях" заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье (Северная Македония). 5 декабря министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу посетил Москву для участия во встрече министров иностранных дел прикаспийских государств. 2 марта 2024 года главы внешнеполитических ведомств России и Казахстана Сергей Лавров и Мурат Нуртлеу провели встречу в Анталье (Турция) "на полях" третьего Анталийского дипломатического форума. 12 апреля в Минске (Белоруссия) состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии, в том числе с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу. 20 мая министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе рабочей поездки в Астану для участия в совещании министров иностранных дел ШОС провел встречу с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу. В тот же день Сергей Лавров в ходе рабочей поездки в Астану был принят президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Очередная встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялась 10 июня в Нижнем Новгороде "на полях" совещания министров иностранных дел стран БРИКС. 20-21 июня глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ, которое прошло под председательством Казахстана в Алма-Ате. Осуществляется межпарламентское взаимодействие. 12 апреля 2023 года делегация казахстанских сенаторов во главе со спикером палаты Мауленом Ашимбаевым прибыла с официальным визитом в Москву. В рамках визита состоялись встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, по итогам которой была подписана дорожная карта по развитию межпарламентского сотрудничества между Советом Федерации и сенатом парламента Казахстана, и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. 19 декабря делегация парламентариев Казахстана во главе с председателем мажилиса парламента Казахстана Ерланом Кошановым приняла участие в XVI пленарном заседании ПА ОДКБ и заседании Совета Ассамблеи ОДКБ, которые прошли в Москве. 4 марта 2024 года в Москве состоялась встреча председателя ГД Вячеслава Володина с председателем мажилиса парламента Казахстана Ерланом Кошановым, в ходе которой обсуждались вопросы развития межпарламентского сотрудничества. С 2010 года Россия, Казахстан и Белоруссия объединились в Таможенный союз. С 1 января 2012 года действует Единое экономическое пространство, что придало дополнительный импульс более широким интеграционным процессам на постсоветском пространстве. 29 мая 2014 года в Астане был подписан Договор о Евразийском экономическом союзе, который вступил в силу 1 января 2015 года. Прочную основу двустороннего взаимодействия образуют глубоко структурированные торгово-экономические связи. По данным казахстанской статистики, в 2022 году товарооборот между странами составил 26,1 миллиардов долларов. Экспорт из Казахстана в Россию в 2022 году вырос на 25% и составил 8,8 миллиардов долларов. Импорт снизился на 1,5% и составил 17,3 миллиардов долларов. По итогам 2023 года взаимный товарооборот составил более 2,5 триллионов рублей. В числе экспортируемых Казахстаном в Россию товаров – машины и оборудование, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них, а импорт Казахстана из России состоит в основном из продовольственных товаров, минеральных продуктов, продукции химической промышленности и древесины. С 1997 года функционирует российско-казахстанская Межправительственная комиссия по сотрудничеству (МПК). 24-е заседание Межправкомиссии состоялось 1 ноября 2023 года в Туркестане (Казахстан). Российские компании занимают пятое место среди ключевых инвесторов по объему вложенных средств в экономику Казахстана. За последние 17 лет сумма инвестиций из России в Казахстан достигла 19 миллиардов долларов. В то же время казахстанские инвестиции в Россию составили более 5,6 миллиарда долларов. На 1 августа 2023 года в Казахстане зарегистрированы порядка 18 тысяч компаний с российским капиталом. Казахстан и Россия совместно реализуют более 100 проектов в промышленной сфере на сумму более 22 миллиардов долларов. Ключевая область экономического взаимодействия – топливно-энергетический комплекс. Через Россию идет основной транзит казахстанской нефти на внешние рынки, а по территории Казахстана российская нефть поставляется в Китай. Российскими и казахстанскими предприятиями совместно осваиваются месторождения мирового уровня: Тенгиз и Карачаганак. В казахстанской части Каспия реализуются морские проекты: "Женис", "Аль-Фараби". Общая стоимость этих проектов – 6,5 миллиарда долларов. Кроме того, Россия и Казахстан приступили к освоению крупных месторождений: Каламкас-море, Хазар. Стратегическим партнером с российской стороны выступает компания "Лукойл". Общая стоимость проекта около пяти миллиардов долларов. 7 октября 2023 года был дан старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. До конца 2023 года будет осуществлен транзит примерно 800 миллионов кубометров газа. Власти Узбекистана планируют увеличить импорт нефти из России через Казахстан в 2024 году до одного миллиона тонн. Российские предприятия присутствуют в различных отраслях экономики Казахстана: производство минеральных удобрений в Жамбылской области ("ЕвроХим"), золотодобыча в Восточно-Казахстанской области ("Полиметалл"), оказание телекоммуникационных услуг ("Билайн"), сборка автомобилей "Лада" в Усть-Каменогорске ("АвтоВАЗ"), добыча руд цветных металлов ("Русская медная компания") и угля ("РУСАЛ"), производство стального проката в Костанайской области ("Евраз"), строительство фармацевтического комплекса в Караганде ("Фармстандарт"), выпуск сельхозтехники в Кокшетау ("Ростсельмаш"), сборочное предприятие по выпуску тракторов "Кировец" в Костанае (АО "Петербургский тракторный завод") и др. В целях дальнейшего развития торговли, промышленности, АПК, выставочно-ярмарочной деятельности, транспорта, ТЭК, экологии, цифровой экономики и международных связей в феврале 2022 года в рамках Евразийского межправительственного совета был подписан план мероприятий по реализации Комплексной программы экономического сотрудничества между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан на 2021-2025 годы. Осуществляется сотрудничество в космической области. Россия арендует расположенный в Казахстане комплекс "Байконур". В августе 2018 года в рамках форума "Армия-2018" Россия и Казахстан подписали соглашение о создании стартового комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур под новую ракету среднего класса "Союз-5". Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путем модернизации КРК "Зенит-М". Россия разрабатывает ракеты-носители "Союз-5" и "Союз-6", которые планирует запускать оттуда. В июле 2023 года сообщалось, что Казахстан планирует перенести с 2023 на 2025 год испытания совместного с Россией проекта "Байтерек" по строительству стартовой площадки для новой космической ракеты "Союз-5". Основная причина возможных изменений – "осложнение геополитической обстановки в мире, которая привела к разрыву цепочек поставок комплектующих и увеличению длительности работ". Пуски трех ракет планируют перенести – с 2025 на 2027 год. Россия и Казахстан сотрудничают в военной и военно-технической областях. Осуществляются поставки в Казахстан вооружения российского производства, оказывается содействие в ремонте и модернизации казахстанской военной техники. Россия арендует на территории Казахстана военно-испытательные полигоны. Холдинг "Вертолеты России" в начале 2019 года подписал контракт с компанией "Казахстан инжиниринг" и Авиаремонтным заводом №405, в соответствии с которым должна быть организована сборка вертолетов Ми-8АМТ и Ми-171 в Казахстане, а также создана система поддержки жизненного цикла вертолетов, налажено обучение местных специалистов. В декабре 2020 года на территории Авиаремонтного завода №405 в Алма-Ате презентовали первый вертолет казахстанской сборки Ми-8АМТ. Совершенствуется Единая региональная система ПВО России и Казахстана, за последние годы увеличилось количество совместных мероприятии боевой подготовки. Военнослужащие Казахстана обучаются в вузах Минобороны России. Особое значение придается дальнейшему укреплению прямых связей между предприятиями российских и казахстанских регионов. Традиционным стало проведение тематических ежегодных форумов межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств. В 2023 году XIX Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России прошел 9 ноября в Костанае и был посвящен сотрудничеству в агропромышленном комплексе. В 2024 году ХХ Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет в Уфе. Осуществляется сотрудничество в гуманитарной сфере. В самый острый период пандемии Россия пришла на помощь братской республике, направив внушительный десант медицинского персонала и гуманитарные грузы. На мощностях Карагандинского фармацевтического комплекса надежно налажено производство российской вакцины "Спутник V". В январе 2022 года в Казахстан начались поставки вакцины "Спутник Лайт" для ревакцинации населения. Приоритетным является взаимодействие в сфере образования и науки. В настоящее время в российских вузах обучается более 65 тысяч граждан Казахстана (около 30 тысяч – за счет бюджетных ассигнований и примерно 35 тысяч – на договорной основе). Стороны взаимно заинтересованы в создании на территории Казахстана филиалов ведущих российских вузов. В Казахстане уже функционируют Казахстанский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, филиал МАИ "Восход" в городе Байконур, Усть-Каменогорский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, Костанайский филиал Челябинского государственного университета, Алматинский филиал Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. В 2022 году в Алма-Ате был открыт филиал российского МИФИ. В 2023 году в Казахстане прошел масштабный фестиваль российского искусства и культуры "Русские сезоны". В рамках фестиваля в Казахстане состоялись гастроли ведущих российских театров, выставки, симфонические концерты, кинопоказы, творческие лаборатории, мастер-классы ведущих российских учреждений культуры. Завершился международный проект "Русские сезоны" гала-концертом "Дуэт двух столиц", который прошел 9 декабря в столичном казахстанском Государственном театре оперы и балета "Астана Опера".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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