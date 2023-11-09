Рейтинг@Mail.ru
Форум сотрудничества России и Казахстана пройдет в Уфе в 2024 году - РИА Новости, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 09.11.2023 (обновлено: 11:21 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/forum-1908348755.html
Форум сотрудничества России и Казахстана пройдет в Уфе в 2024 году
Форум сотрудничества России и Казахстана пройдет в Уфе в 2024 году - РИА Новости, 09.11.2023
Форум сотрудничества России и Казахстана пройдет в Уфе в 2024 году
Следующий межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана состоится в 2024 году в Уфе, сообщил президент РФ Владимир Путин и пригласил казахстанских... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T11:14
2023-11-09T11:21
казахстан
россия
уфа
в мире
владимир путин
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904959571_290:0:3931:2048_1920x0_80_0_0_dd5bd272ac54a89ed014f05de3a4ce63.jpg
АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Следующий межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана состоится в 2024 году в Уфе, сообщил президент РФ Владимир Путин и пригласил казахстанских коллег принять в нем участие.Нынешний форум проходит в Астане."В партнерстве России и Казахстана межрегиональные связи играют одну из центральных ролей. Будем и дальше поощрять стремление регионов сотрудничать друг с другом, искать новые сферы взаимодействия, и, конечно, поддержим все ваши полезные начинания", - сказал президент России, выступая на форуме."В 2024 году очередной межрегиональный форум состоится в России, в Уфе. И мы, безусловно, приглашаем всех вас принять в нем участие", - добавил Путин.
https://ria.ru/20231109/rossiya_kazakhstan-1908134166.html
казахстан
россия
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904959571_745:0:3476:2048_1920x0_80_0_0_be315bbc9e588615ed1f844818f27a8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, россия, уфа, в мире, владимир путин, касым-жомарт токаев
Казахстан, Россия, Уфа, В мире, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Форум сотрудничества России и Казахстана пройдет в Уфе в 2024 году

Путин: форум сотрудничества России и Казахстана пройдет в Уфе в 2024 году

© iStock.com / frantic00Вид на Уфу
Вид на Уфу - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© iStock.com / frantic00
Вид на Уфу . Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Следующий межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана состоится в 2024 году в Уфе, сообщил президент РФ Владимир Путин и пригласил казахстанских коллег принять в нем участие.
Нынешний форум проходит в Астане.
«
"В партнерстве России и Казахстана межрегиональные связи играют одну из центральных ролей. Будем и дальше поощрять стремление регионов сотрудничать друг с другом, искать новые сферы взаимодействия, и, конечно, поддержим все ваши полезные начинания", - сказал президент России, выступая на форуме.
"В 2024 году очередной межрегиональный форум состоится в России, в Уфе. И мы, безусловно, приглашаем всех вас принять в нем участие", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Межгосударственные отношения России и Казахстана
Вчера, 01:05
 
КазахстанРоссияУфаВ миреВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала