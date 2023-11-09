https://ria.ru/20231109/forum-1908348755.html

Форум сотрудничества России и Казахстана пройдет в Уфе в 2024 году

Форум сотрудничества России и Казахстана пройдет в Уфе в 2024 году - РИА Новости, 09.11.2023

Форум сотрудничества России и Казахстана пройдет в Уфе в 2024 году

Следующий межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана состоится в 2024 году в Уфе, сообщил президент РФ Владимир Путин и пригласил казахстанских... РИА Новости, 09.11.2023

2023-11-09T11:14

2023-11-09T11:14

2023-11-09T11:21

казахстан

россия

уфа

в мире

владимир путин

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Следующий межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана состоится в 2024 году в Уфе, сообщил президент РФ Владимир Путин и пригласил казахстанских коллег принять в нем участие.Нынешний форум проходит в Астане."В партнерстве России и Казахстана межрегиональные связи играют одну из центральных ролей. Будем и дальше поощрять стремление регионов сотрудничать друг с другом, искать новые сферы взаимодействия, и, конечно, поддержим все ваши полезные начинания", - сказал президент России, выступая на форуме."В 2024 году очередной межрегиональный форум состоится в России, в Уфе. И мы, безусловно, приглашаем всех вас принять в нем участие", - добавил Путин.

https://ria.ru/20231109/rossiya_kazakhstan-1908134166.html

казахстан

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уфа

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казахстан, россия, уфа, в мире, владимир путин, касым-жомарт токаев