https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

"У них было окно на Украину". Первые выводы о трагедии в "Крокусе"

"У них было окно на Украину". Первые выводы о трагедии в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

"У них было окно на Украину". Первые выводы о трагедии в "Крокусе"

Чудовищная трагедия в "Крокус Сити Холле" уже унесла жизни как минимум 143 человек, еще 121 пострадал. Этот один из самых кровавых терактов за всю историю... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T16:37

2024-03-23T16:37

2024-03-23T17:38

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

украина

аналитика

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Чудовищная трагедия в "Крокус Сити Холле" уже унесла жизни как минимум 143 человек, еще 121 пострадал. Этот один из самых кровавых терактов за всю историю современной России. Больше жертв было только в Беслане.Уже сегодня стало известно, что по этому делу задержаны 11 человек, при этом всех четверых террористов, в упор расстреливавших людей, удалось взять живьем. Теперь они заговорят.И расскажут, почему их взяли именно в Брянской области. Расскажут, кто их там ждал, и кто подтолкнул их к убийству. Расскажут, что им за это пообещали.Собственно, уже рассказывают. И первые кадры их допросов есть в общем доступе. Цена убийства невинных людей — обещание полумиллиона рублей, по факту — 250 тысяч. Подстрекал некий "помощник проповедника", приехали из Турции. Уходить собирались на Украину.И последнее обстоятельство отвечает на главный вопрос — кто за всем этим стоит. Ничем иным попытку сбежать через самую охраняемую и закрытую часть российской границы, где есть не только пограничники, но и войска вместе с Росгвардией, объяснить нельзя. Террористов там ждали, либо они сами были уверены, что их ждут.Первичная реакция западных официальных лиц и СМИ, которые еще до каких-либо сообщений российских властей стали утверждать, что за этим стоит ИГ*, с одной стороны, объяснима — не хочется признаваться в том, что к теракту причастна Украина, которую всем миром пытаются выдать за форпост демократии и свободы на пути русских варваров. С другой — подобная поспешность дает основания полагать, что они знали, как именно выглядят исполнители терактов и через кого осуществлялась их вербовка.Для украинского ГУР МО нет никакого труда выйти на исламистов и найти желающих за деньги устроить теракт. Сколько таких трагедий удалось предотвратить — остается только догадываться, работа у спецслужб такая, что заметны становятся только провалы.Однако то, как вчера развивались события, говорит о том, что на роль идейных смертников четыре террориста не особо годятся. Любые подобные теракты в российской истории сопровождались захватом заложников и оглашением требований. Здесь же имелся четкий план — зайти, устроить резню, спровоцировать пожар в здании и под шумок выйти, сохранив собственные жизни. Потому что никаких требований они озвучить не могли — они напрямую указывали бы на заказчика. Потому что никакие они не исламисты, готовые отдать жизнь за ложные представления о вере. Никакой идеи за ними нет.Точно так же и люди, заливающие зеленкой урны с бюллетенями и швыряющие коктейли Молотова в окна избирательных участков, — никакие не либералы. Просто и к тем, и к другим украинские спецслужбы сумели найти подход.И уйти исполнители терактов должны были живыми — иначе все равно были бы шансы, что следователи сумеют установить их личности, а впоследствии — и механизм вербовки.Но уйти они не смогли. И теперь все детали подготовки операции станут доподлинно известны. Но главная неудача организаторов теракта не в этом.Да, никто действительно не озвучивал никаких требований, потому что цель у устроителей бойни была одна — внушить России животный страх, недоверие к власти, к собственным спецслужбам, посеять межнациональную и межрелигиозную рознь. Но и здесь просчитались — к власти теперь у россиян только один запрос. И украинские власти он не обрадует. Судя по обращению президента, который открыто заявил о том, что у террористов было окно на Украину, этот запрос будет удовлетворен.С межнациональной рознью тоже не угадали — все прекрасно понимают, что исполнители теракта не имеют ни нации, ни религии, и были лишь послушным орудием в чужих руках. Как и те, кто убил Дашу Дугину и Владлена Татарского.Что же касается страха, то вчерашняя трагедия принесла нам не только боль утраты, но и явила примеры удивительного мужества — в частности, когда совершенно неподготовленный человек бросается на вооруженного террориста, чтобы спасти не только своих близких, но и абсолютно незнакомых ему людей, рискуя своей жизнью, или когда обычные сотрудники "Крокуса" выводят людей из огня. Вместо страха россияне показали невероятное единение — и очереди людей у пунктов сдачи крови убедительно это доказывают. Организаторы теракта просчитались. И за этот просчет они заплатят самую высокую цену.* Запрещенная в России террористическая организация.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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происшествия, россия, украина, аналитика