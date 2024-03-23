Рейтинг@Mail.ru
"У них было окно на Украину". Первые выводы о трагедии в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
16:37 23.03.2024 (обновлено: 17:38 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html
"У них было окно на Украину". Первые выводы о трагедии в "Крокусе"
"У них было окно на Украину". Первые выводы о трагедии в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024
"У них было окно на Украину". Первые выводы о трагедии в "Крокусе"
Чудовищная трагедия в "Крокус Сити Холле" уже унесла жизни как минимум 143 человек, еще 121 пострадал. Этот один из самых кровавых терактов за всю историю... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T16:37
2024-03-23T17:38
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
украина
аналитика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935275309_0:268:3121:2024_1920x0_80_0_0_23ab65970edd288dc85b8a1286399f9f.jpg
Чудовищная трагедия в "Крокус Сити Холле" уже унесла жизни как минимум 143 человек, еще 121 пострадал. Этот один из самых кровавых терактов за всю историю современной России. Больше жертв было только в Беслане.Уже сегодня стало известно, что по этому делу задержаны 11 человек, при этом всех четверых террористов, в упор расстреливавших людей, удалось взять живьем. Теперь они заговорят.И расскажут, почему их взяли именно в Брянской области. Расскажут, кто их там ждал, и кто подтолкнул их к убийству. Расскажут, что им за это пообещали.Собственно, уже рассказывают. И первые кадры их допросов есть в общем доступе. Цена убийства невинных людей — обещание полумиллиона рублей, по факту — 250 тысяч. Подстрекал некий "помощник проповедника", приехали из Турции. Уходить собирались на Украину.И последнее обстоятельство отвечает на главный вопрос — кто за всем этим стоит. Ничем иным попытку сбежать через самую охраняемую и закрытую часть российской границы, где есть не только пограничники, но и войска вместе с Росгвардией, объяснить нельзя. Террористов там ждали, либо они сами были уверены, что их ждут.Первичная реакция западных официальных лиц и СМИ, которые еще до каких-либо сообщений российских властей стали утверждать, что за этим стоит ИГ*, с одной стороны, объяснима — не хочется признаваться в том, что к теракту причастна Украина, которую всем миром пытаются выдать за форпост демократии и свободы на пути русских варваров. С другой — подобная поспешность дает основания полагать, что они знали, как именно выглядят исполнители терактов и через кого осуществлялась их вербовка.Для украинского ГУР МО нет никакого труда выйти на исламистов и найти желающих за деньги устроить теракт. Сколько таких трагедий удалось предотвратить — остается только догадываться, работа у спецслужб такая, что заметны становятся только провалы.Однако то, как вчера развивались события, говорит о том, что на роль идейных смертников четыре террориста не особо годятся. Любые подобные теракты в российской истории сопровождались захватом заложников и оглашением требований. Здесь же имелся четкий план — зайти, устроить резню, спровоцировать пожар в здании и под шумок выйти, сохранив собственные жизни. Потому что никаких требований они озвучить не могли — они напрямую указывали бы на заказчика. Потому что никакие они не исламисты, готовые отдать жизнь за ложные представления о вере. Никакой идеи за ними нет.Точно так же и люди, заливающие зеленкой урны с бюллетенями и швыряющие коктейли Молотова в окна избирательных участков, — никакие не либералы. Просто и к тем, и к другим украинские спецслужбы сумели найти подход.И уйти исполнители терактов должны были живыми — иначе все равно были бы шансы, что следователи сумеют установить их личности, а впоследствии — и механизм вербовки.Но уйти они не смогли. И теперь все детали подготовки операции станут доподлинно известны. Но главная неудача организаторов теракта не в этом.Да, никто действительно не озвучивал никаких требований, потому что цель у устроителей бойни была одна — внушить России животный страх, недоверие к власти, к собственным спецслужбам, посеять межнациональную и межрелигиозную рознь. Но и здесь просчитались — к власти теперь у россиян только один запрос. И украинские власти он не обрадует. Судя по обращению президента, который открыто заявил о том, что у террористов было окно на Украину, этот запрос будет удовлетворен.С межнациональной рознью тоже не угадали — все прекрасно понимают, что исполнители теракта не имеют ни нации, ни религии, и были лишь послушным орудием в чужих руках. Как и те, кто убил Дашу Дугину и Владлена Татарского.Что же касается страха, то вчерашняя трагедия принесла нам не только боль утраты, но и явила примеры удивительного мужества — в частности, когда совершенно неподготовленный человек бросается на вооруженного террориста, чтобы спасти не только своих близких, но и абсолютно незнакомых ему людей, рискуя своей жизнью, или когда обычные сотрудники "Крокуса" выводят людей из огня. Вместо страха россияне показали невероятное единение — и очереди людей у пунктов сдачи крови убедительно это доказывают. Организаторы теракта просчитались. И за этот просчет они заплатят самую высокую цену.* Запрещенная в России террористическая организация.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html
https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935275309_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_42c85e9e6fac16a9ed0faf42fd198ae7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, украина, аналитика
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Украина, Аналитика

"У них было окно на Украину". Первые выводы о трагедии в "Крокусе"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Последствия стрельбы в "Крокус Сити Холле" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Давид Нармания
Давид Нармания
Все материалы
Чудовищная трагедия в "Крокус Сити Холле" уже унесла жизни как минимум 143 человек, еще 121 пострадал. Этот один из самых кровавых терактов за всю историю современной России. Больше жертв было только в Беслане.
Уже сегодня стало известно, что по этому делу задержаны 11 человек, при этом всех четверых террористов, в упор расстреливавших людей, удалось взять живьем. Теперь они заговорят.
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Западу пора платить по счетам
Вчера, 12:37
И расскажут, почему их взяли именно в Брянской области. Расскажут, кто их там ждал, и кто подтолкнул их к убийству. Расскажут, что им за это пообещали.
Собственно, уже рассказывают. И первые кадры их допросов есть в общем доступе. Цена убийства невинных людей — обещание полумиллиона рублей, по факту — 250 тысяч. Подстрекал некий "помощник проповедника", приехали из Турции. Уходить собирались на Украину.
И последнее обстоятельство отвечает на главный вопрос — кто за всем этим стоит. Ничем иным попытку сбежать через самую охраняемую и закрытую часть российской границы, где есть не только пограничники, но и войска вместе с Росгвардией, объяснить нельзя. Террористов там ждали, либо они сами были уверены, что их ждут.
Первичная реакция западных официальных лиц и СМИ, которые еще до каких-либо сообщений российских властей стали утверждать, что за этим стоит ИГ*, с одной стороны, объяснима — не хочется признаваться в том, что к теракту причастна Украина, которую всем миром пытаются выдать за форпост демократии и свободы на пути русских варваров. С другой — подобная поспешность дает основания полагать, что они знали, как именно выглядят исполнители терактов и через кого осуществлялась их вербовка.
Для украинского ГУР МО нет никакого труда выйти на исламистов и найти желающих за деньги устроить теракт. Сколько таких трагедий удалось предотвратить — остается только догадываться, работа у спецслужб такая, что заметны становятся только провалы.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Последствия трагедии
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

Пожарный вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9
© AFP 2024 / STRINGER

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

Люди возлагают цветы и зажигают свечи в центре Симферополя, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

Люди стоят в очереди на один из пунктов сдачи донорской крови в Москве для пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холле

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

Цветы и свечи у Посольства России в Минске, где проходит акция в память о жертвах теракта в Крокус Сити Холле в Московской области

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

Сотрудники ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9

В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 9

Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.

© AFP 2024 / STRINGER
3 из 9

На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Не остались в стороне и жители других стран.

На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
6 из 9

Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 9

К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте продолжают работать пожарные и медики.

Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 9
Однако то, как вчера развивались события, говорит о том, что на роль идейных смертников четыре террориста не особо годятся. Любые подобные теракты в российской истории сопровождались захватом заложников и оглашением требований. Здесь же имелся четкий план — зайти, устроить резню, спровоцировать пожар в здании и под шумок выйти, сохранив собственные жизни. Потому что никаких требований они озвучить не могли — они напрямую указывали бы на заказчика. Потому что никакие они не исламисты, готовые отдать жизнь за ложные представления о вере. Никакой идеи за ними нет.
Точно так же и люди, заливающие зеленкой урны с бюллетенями и швыряющие коктейли Молотова в окна избирательных участков, — никакие не либералы. Просто и к тем, и к другим украинские спецслужбы сумели найти подход.
И уйти исполнители терактов должны были живыми — иначе все равно были бы шансы, что следователи сумеют установить их личности, а впоследствии — и механизм вербовки.
Но уйти они не смогли. И теперь все детали подготовки операции станут доподлинно известны. Но главная неудача организаторов теракта не в этом.
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"Обещали 500 тысяч": что известно об устроивших теракт в "Крокусе"
Вчера, 15:39
Да, никто действительно не озвучивал никаких требований, потому что цель у устроителей бойни была одна — внушить России животный страх, недоверие к власти, к собственным спецслужбам, посеять межнациональную и межрелигиозную рознь. Но и здесь просчитались — к власти теперь у россиян только один запрос. И украинские власти он не обрадует. Судя по обращению президента, который открыто заявил о том, что у террористов было окно на Украину, этот запрос будет удовлетворен.
С межнациональной рознью тоже не угадали — все прекрасно понимают, что исполнители теракта не имеют ни нации, ни религии, и были лишь послушным орудием в чужих руках. Как и те, кто убил Дашу Дугину и Владлена Татарского.
Что же касается страха, то вчерашняя трагедия принесла нам не только боль утраты, но и явила примеры удивительного мужества — в частности, когда совершенно неподготовленный человек бросается на вооруженного террориста, чтобы спасти не только своих близких, но и абсолютно незнакомых ему людей, рискуя своей жизнью, или когда обычные сотрудники "Крокуса" выводят людей из огня. Вместо страха россияне показали невероятное единение — и очереди людей у пунктов сдачи крови убедительно это доказывают. Организаторы теракта просчитались. И за этот просчет они заплатят самую высокую цену.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Теракт в концертном зале Крокус Сити Холл
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссияУкраинаАналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала