https://ria.ru/20240625/puteshestviya-1955156395.html

Дагестан, Севастополь, Абхазия: как туристы отреагировали на теракты

Дагестан, Севастополь, Абхазия: как туристы отреагировали на теракты - РИА Новости, 25.06.2024

Дагестан, Севастополь, Абхазия: как туристы отреагировали на теракты

Ракетный удар по Севастополю, теракт в Дагестане, стрельба на границе в Абхазии — курортные регионы пострадали от киевского режима и исламских террористов... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T08:00

2024-06-25T08:00

2024-06-25T08:03

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Ракетный удар по Севастополю, теракт в Дагестане, стрельба на границе в Абхазии — курортные регионы пострадали от киевского режима и исламских террористов. Намерены ли власти изменить там правила отдыха и пересматривают ли россияне планы на лето — в материале РИА Новости.КрымВ Севастополе погибли четыре человека и пострадало более 150-ти. В городе и на всем полуострове 24 июня объявили днем траура. Раненым оказывается помощь.Но о закрытии туристического сезона речи не идет.В Крыму не видят необходимости вводить ограничения. По словам главы республиканского парламента Владимира Константинова, гостей ждут, пляжи открыты, никаких проблем для отдыхающих нет."Зафиксированы единичные обращения с просьбами об отмене путевок в Крым в связи с трагедией. Запросов на досрочное возвращение отдыхающих туроператоры — члены АТОР не получали", — сообщили в ассоциации. Минэкономразвития рекомендовало участникам рынка не штрафовать людей за отказ от путевок."Число аннуляций не превышает обычные показатели. Запросы на перенос туров пока не поступают. Отмены могут увеличиться, но в долгосрочной перспективе нет предпосылок, чтобы это приняло массовый характер и повлияло на весь сезон", — сказали РИА Новости в пресс-службе национального туроператора "Алеан". Туристы продолжают бронировать путевки. "Ближайшие заезды — завтра и послезавтра, самые поздние — в ноябре", — уточнили в компании."Аннуляций немного. Стараемся обойтись без штрафов, но есть ряд отелей, которые грозятся выставить их при отмене заезда сегодня и завтра", — проинформировали в "Интуристе".В РСТ пояснили, что планирующие поездки в Крым туристы знают о потенциальных рисках. Кроме того, подавляющее большинство гостей приезжают на самые популярные курорты полуострова. "А Севастополь — не туристический регион. Ведь 95 процентов отдыхают на ЮБК, а этот город посещают в однодневных экскурсиях", — подчеркнул глава регионального отделения РСТ в Крыму, соучредитель группы компаний "Кандагар" Борис Зелинский.Поезда на полуостров идут по графику, очереди у Крымского моста небольшие, добавили в АТОР.ДагестанВ Дагестане 24, 25 и 26 июня — траур. Боевики атаковали в воскресенье два православных храма, синагогу и пост ДПС. Погибли 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо гражданских лиц.В республиканском Министерстве туризма просят не поддаваться панике и сохранять спокойствие.Аннуляции пока единичные, экскурсии — по расписанию, рассказали в пресс-службе РСТ.У "Интуриста" не было ни одного отказа от Дагестана. "Остановки продаж и падения спроса на Крым, Дагестан и Абхазию нет", — отметили там.АбхазияИнтерес к отдыху в Абхазии не снижается, запросов на аннуляцию или перенос дат нет, сообщили в АТОР.Конфликт на КПП Псоу 23 июня закончился перестрелкой. Сотрудники уголовного розыска МВД республики установили личности всех семи участников происшествия, трое задержаны.Отдыхающие планов на отпуск не меняют, утверждают в АТОР.Крым, Дагестан и Абхазия — традиционно популярные направления летнего отдыха россиян.Так, по данным РСТ, спрос на Крым у туроператоров в этом году вырос на 20-30 процентов. По подсчетам республиканского Министерства курортов и туризма, в 2023-м полуостров посетили 5,2 миллиона человек.Рекомендации туристамМинэкономразвития рекомендовало туроператорам и другим участникам рынка с пониманием отнестись к ситуации, не применять штрафные санкции при отмене поездок в Дагестан и Севастополь.В РСТ подтвердили, что бизнес идет навстречу клиентам. Но каждое обращение рассматривается отдельно, так как в стоимость входят услуги независимых поставщиков — отелей, перевозчиков, уточнил вице-президент организации Георгий Мохов.Турист может отказаться от оплаченной поездки при возникновении угрозы жизни, безопасности, здоровья. Однако эти обстоятельства должны быть подтверждены решением или рекомендациями органов власти, объясняет он. Иначе возврат средств производится на общих основаниях — за вычетом фактических расходов.В Дагестане режим КТО отменили утром 24 июня. В Севастополе действует режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий. Но это далеко не закрытие направления для отдыха. Именно поэтому заявления туристов рассматриваются индивидуально.Железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) временно отменил все сборы за возврат билетов на поезда в Крым и Севастополь. С отелями и транспортными компаниями турфирмам придется договариваться дополнительно.

https://ria.ru/20240624/puteshestviya-1955142393.html

https://ria.ru/20240624/krym-1954987444.html

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https://ria.ru/20240617/abkhaziya-1950258396.html

https://ria.ru/20240624/akhaziya-1955049132.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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