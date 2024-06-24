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В Крыму не видят необходимости вводить ограничения для туристов - РИА Новости, 24.06.2024
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13:40 24.06.2024 (обновлено: 13:41 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/krym-1955050599.html
В Крыму не видят необходимости вводить ограничения для туристов
В Крыму не видят необходимости вводить ограничения для туристов - РИА Новости, 24.06.2024
В Крыму не видят необходимости вводить ограничения для туристов
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что не видит необходимости вводить ограничения для туристов из-за атак украинских войск. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T13:40
2024-06-24T13:41
севастополь
республика крым
обстрел севастополя ракетами atacms
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что не видит необходимости вводить ограничения для туристов из-за атак украинских войск. "Они (киевские власти – ред) только этого и ждут, чтобы жизнь у нас ухудшилась. Именно поэтому они и обстреливают Белгород и другие регионы, чтобы жизнь людей стала невозможной и плохой, чтобы возникла неуверенность в завтрашнем дне. Нам этому подыгрывать точно не стоит. У нас туристический сезон, те цифры, которые мы имеем на эту минуту, говорят о том, что он немного лучше прошлого года, надо двигаться в этом направлении, а военные пусть делают свое дело", - сказал Константинов в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, стоит ли вводить какие-либо ограничения для туристов, возможно, закрывать на время пляжи. По его словам, в Крыму ждут туристов, пляжи открыты, никаких проблем для отдыхающих нет. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получил 151 человек, из них госпитализированы 82, в том числе 27 детей, шесть из них находится в тяжелом состоянии. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.
https://radiosputnik.ru/20240624/peskov-1955038338.html
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севастополь
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севастополь, республика крым, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Республика Крым, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
В Крыму не видят необходимости вводить ограничения для туристов

В Крыму не видят необходимости вводить ограничения для туристов из-за атак ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымском мосту
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что не видит необходимости вводить ограничения для туристов из-за атак украинских войск.
«
"Они (киевские власти – ред) только этого и ждут, чтобы жизнь у нас ухудшилась. Именно поэтому они и обстреливают Белгород и другие регионы, чтобы жизнь людей стала невозможной и плохой, чтобы возникла неуверенность в завтрашнем дне. Нам этому подыгрывать точно не стоит. У нас туристический сезон, те цифры, которые мы имеем на эту минуту, говорят о том, что он немного лучше прошлого года, надо двигаться в этом направлении, а военные пусть делают свое дело", - сказал Константинов в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, стоит ли вводить какие-либо ограничения для туристов, возможно, закрывать на время пляжи.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В Кремле прокомментировали атаки в Крыму и Дагестане
12:49
По его словам, в Крыму ждут туристов, пляжи открыты, никаких проблем для отдыхающих нет.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получил 151 человек, из них госпитализированы 82, в том числе 27 детей, шесть из них находится в тяжелом состоянии. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
В Белоруссии прокомментировали обстрел Севастополя и теракты в Дагестане
10:53
 
СевастопольРеспублика КрымОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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