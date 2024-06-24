https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955067966.html

В Севастополе рассказали о погибших при ракетной атаке ВСУ

В Севастополе рассказали о погибших при ракетной атаке ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024

В Севастополе рассказали о погибших при ракетной атаке ВСУ

Трое из четырех погибших в Севастополе при ракетной атаке ВСУ были местными жителями, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T14:39

2024-06-24T14:39

2024-06-24T14:39

специальная военная операция на украине

севастополь

магадан

республика крым

михаил развожаев

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954974018_0:337:3042:2048_1920x0_80_0_0_1b56188c04b1643185f8656abda78cc8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Трое из четырех погибших в Севастополе при ракетной атаке ВСУ были местными жителями, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Ранее стало известно, что среди погибших в результате атаки ВСУ на Севастополь была восьмилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова. "У нас трое погибших – это севастопольцы. Один ребенок - другой регион. Оказать семье необходимую помощь", - сказал Развожаев на аппаратном совещании. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, в том числе двое детей. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

севастополь

магадан

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, магадан, республика крым, михаил развожаев, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия