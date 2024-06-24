https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955067966.html
В Севастополе рассказали о погибших при ракетной атаке ВСУ
В Севастополе рассказали о погибших при ракетной атаке ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024
В Севастополе рассказали о погибших при ракетной атаке ВСУ
Трое из четырех погибших в Севастополе при ракетной атаке ВСУ были местными жителями, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T14:39
2024-06-24T14:39
2024-06-24T14:39
специальная военная операция на украине
севастополь
магадан
республика крым
михаил развожаев
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Трое из четырех погибших в Севастополе при ракетной атаке ВСУ были местными жителями, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Ранее стало известно, что среди погибших в результате атаки ВСУ на Севастополь была восьмилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова. "У нас трое погибших – это севастопольцы. Один ребенок - другой регион. Оказать семье необходимую помощь", - сказал Развожаев на аппаратном совещании. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, в том числе двое детей. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, магадан, республика крым, михаил развожаев, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия
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В Севастополе рассказали о погибших при ракетной атаке ВСУ
Развожаев: 3 из 4 погибших при атаке ВСУ в Севастополе были местными жителями