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В Севастополе рассказали о погибших при ракетной атаке ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955067966.html
В Севастополе рассказали о погибших при ракетной атаке ВСУ
В Севастополе рассказали о погибших при ракетной атаке ВСУ - РИА Новости, 24.06.2024
В Севастополе рассказали о погибших при ракетной атаке ВСУ
Трое из четырех погибших в Севастополе при ракетной атаке ВСУ были местными жителями, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T14:39
2024-06-24T14:39
специальная военная операция на украине
севастополь
магадан
республика крым
михаил развожаев
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Трое из четырех погибших в Севастополе при ракетной атаке ВСУ были местными жителями, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Ранее стало известно, что среди погибших в результате атаки ВСУ на Севастополь была восьмилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова. "У нас трое погибших – это севастопольцы. Один ребенок - другой регион. Оказать семье необходимую помощь", - сказал Развожаев на аппаратном совещании. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, в том числе двое детей. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
севастополь
магадан
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севастополь, магадан, республика крым, михаил развожаев, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Магадан, Республика Крым, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Происшествия
В Севастополе рассказали о погибших при ракетной атаке ВСУ

Развожаев: 3 из 4 погибших при атаке ВСУ в Севастополе были местными жителями

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Трое из четырех погибших в Севастополе при ракетной атаке ВСУ были местными жителями, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Ранее стало известно, что среди погибших в результате атаки ВСУ на Севастополь была восьмилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова.
«
"У нас трое погибших – это севастопольцы. Один ребенок - другой регион. Оказать семье необходимую помощь", - сказал Развожаев на аппаратном совещании.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, в том числе двое детей. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМагаданРеспублика КрымМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMSПроисшествия
 
 
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