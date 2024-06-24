https://ria.ru/20240624/krym-1955017601.html

В Кремле ответили, продолжится ли турсезон в Крыму после атаки

В Кремле ответили, продолжится ли турсезон в Крыму после атаки - РИА Новости, 24.06.2024

В Кремле ответили, продолжится ли турсезон в Крыму после атаки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решений о закрытии туристического сезона в Крыму в связи с недавней атакой не принималось. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T12:13

2024-06-24T12:13

2024-06-24T12:13

россия

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решений о закрытии туристического сезона в Крыму в связи с недавней атакой не принималось. "Никаких решений на этот счет не принималось, и пока по этой теме сказать ничего не могу", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, безопасность