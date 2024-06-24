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В Кремле ответили, продолжится ли турсезон в Крыму после атаки - РИА Новости, 24.06.2024
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12:13 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/krym-1955017601.html
В Кремле ответили, продолжится ли турсезон в Крыму после атаки
В Кремле ответили, продолжится ли турсезон в Крыму после атаки - РИА Новости, 24.06.2024
В Кремле ответили, продолжится ли турсезон в Крыму после атаки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решений о закрытии туристического сезона в Крыму в связи с недавней атакой не принималось. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:13
2024-06-24T12:13
россия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решений о закрытии туристического сезона в Крыму в связи с недавней атакой не принималось. "Никаких решений на этот счет не принималось, и пока по этой теме сказать ничего не могу", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
В Кремле ответили, продолжится ли турсезон в Крыму после атаки

Песков: решений закрывать туристический сезон в Крыму после атаки не принималось

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решений о закрытии туристического сезона в Крыму в связи с недавней атакой не принималось.
"Никаких решений на этот счет не принималось, и пока по этой теме сказать ничего не могу", - сказал Песков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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