https://ria.ru/20240624/krym-1955017601.html
В Кремле ответили, продолжится ли турсезон в Крыму после атаки
В Кремле ответили, продолжится ли турсезон в Крыму после атаки - РИА Новости, 24.06.2024
В Кремле ответили, продолжится ли турсезон в Крыму после атаки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решений о закрытии туристического сезона в Крыму в связи с недавней атакой не принималось. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:13
2024-06-24T12:13
2024-06-24T12:13
россия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решений о закрытии туристического сезона в Крыму в связи с недавней атакой не принималось. "Никаких решений на этот счет не принималось, и пока по этой теме сказать ничего не могу", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
В Кремле ответили, продолжится ли турсезон в Крыму после атаки
Песков: решений закрывать туристический сезон в Крыму после атаки не принималось