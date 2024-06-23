https://ria.ru/20240623/obrascheniya-1954889577.html

Туроператоры зафиксировали обращения с просьбами об отмене туров в Крым

Туроператоры зафиксировали обращения с просьбами об отмене туров в Крым - РИА Новости, 23.06.2024

Туроператоры зафиксировали обращения с просьбами об отмене туров в Крым

Туроператоры зафиксировали единичные обращения с просьбами об отмене туров в Крым в связи с трагедией, на северном берегу Севастополя может находиться порядка... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T18:20

2024-06-23T18:20

2024-06-23T18:28

новости - туризм

севастополь

россия

сергей ромашкин

михаил развожаев

ассоциация туроператоров россии (атор)

обстрел севастополя ракетами atacms

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Туроператоры зафиксировали единичные обращения с просьбами об отмене туров в Крым в связи с трагедией, на северном берегу Севастополя может находиться порядка 250 организованных туристов, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "На данный момент зафиксированы единичные обращения с просьбами об отмене туров в Крым в связи с трагедией. Запросов на досрочное возвращение туристов из Крыма туроператоры-члены АТОР по состоянию на вечер 23 июня не получали", - сообщили в ассоциации. Как пояснил вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, пляж в Учкуевке, где случилась трагедия, считается одним из лучших мест для купания у местных жителей. По его словам, в окрестностях расположены около десятка отелей с разным объемом номерного фонда, а также небольшие гостиницы, не имеющие собственного пляжа – их гости также отдыхают на общественном. По данным ассоциации, незначительные повреждения получила территория пансионата "Лазурь" в результате падения обломков ракет. Там уточнили, что возникший на улице пожар был оперативно локализован и инфраструктура отеля затронута не была."Основной туристических поток в Севастополь приходится на другие районы. На Северной стороне на данный момент может находиться, по предварительным оценкам, порядка 250 организованных туристов", - добавили в АТОР. Помимо этого Ромашкин заявил, что туроператор "Дельфин" принял решение "полностью возвращать туристам деньги в случае отказа от туров в Крым". Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате украинской атаки на город увеличилось до пяти: трое детей и двое взрослых.

https://ria.ru/20240623/udar-1954860584.html

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новости - туризм, севастополь, россия, сергей ромашкин, михаил развожаев, ассоциация туроператоров россии (атор), обстрел севастополя ракетами atacms