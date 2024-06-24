https://ria.ru/20240624/rst-1955024749.html

В РСТ рассказали о ситуации с турами в Дагестан

В РСТ рассказали о ситуации с турами в Дагестан - РИА Новости, 24.06.2024

В РСТ рассказали о ситуации с турами в Дагестан

Аннуляции туров в Дагестан пока носят единичный характер, экскурсии проводятся согласно расписанию, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T12:26

2024-06-24T12:26

2024-06-24T14:36

туризм

новости - туризм

дербент

махачкала

екатеринбург

российский союз туриндустрии (рст)

интурист

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Аннуляции туров в Дагестан пока носят единичный характер, экскурсии проводятся согласно расписанию, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. "После отмены 24 июня режима контртеррористической операции (КТО) экскурсии по Дагестану будут проводиться в плановом порядке. В случаях отказов от туров туристам предоставят компенсации в соответствии с фактически понесенными расходами. Пока аннуляций практически нет, эксперты предполагают, что они могут появиться ближе к вечеру понедельника", - сообщили в союзе. Как сообщил директор "Туристического центра Республики Дагестан" при министерстве по туризму и народно-художественным промыслам республики Руслан Ахмедов, там столкнулись пока только с одной отменой гостиницы. "Возможно, позже отмены и будут. Экскурсионное расписание не меняем, туристы прилетают, как запланировано. Вчера прилетела группа из Екатеринбурга, переночевали в Махачкале и сегодня отправились в Дербент, также по программе", - привели в сообщении слова Ахмедова. "Естественно, после вчерашнего МВД тщательные проверяет документы, но все стабильно, паники нет", - добавил он. Как рассказала директор по связям с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева, в Дагестане сейчас довольно много туристов. "У нас есть туристы в экскурсионных поездках, кто-то отдыхает на море. Знаю, что немало туристов там сейчас и у других туроператоров. Пока отказов у нас нет, но и мы, и турагентства полагаем, что они появятся ближе к вечеру. Мы будем проводить сегодня плановые экскурсии. Если у нас будут отказы от забронированных турпоездок в Дагестан, компенсируем стоимость путевок за вычетом фактически понесенных расходов", - привели в сообщении слова Домостроевой. В компании "Алеан" также сообщили, что не фиксируют аннуляций по экскурсионным турам в Дагестан. Однако, как сообщила руководитель пресс-службы компании Ирина Романова, получены две отмены бронирований отелей. "Мы аннулируем эти заявки без фактически понесенных расходов. По сегодняшним программам сделали замену – вместо Дербента туристы поехали на горные экскурсии", - процитировали Романову в РСТ.

https://ria.ru/20240623/turisty-1954931497.html

https://ria.ru/20240623/turisty-1954932040.html

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новости - туризм, дербент, махачкала, екатеринбург, российский союз туриндустрии (рст), интурист, вооруженные нападения в дербенте и махачкале