https://ria.ru/20240624/mchs-1955087330.html

Спецборт МЧС вылетел в Москву с пострадавшими из Севастополя

Спецборт МЧС вылетел в Москву с пострадавшими из Севастополя - РИА Новости, 24.06.2024

Спецборт МЧС вылетел в Москву с пострадавшими из Севастополя

Транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Москву с пострадавшими при террористическом акте в Севастополе, на борту спецрейса 22 человека, в том числе 12... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T15:38

2024-06-24T15:38

2024-06-24T16:17

москва

севастополь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

обстрел севастополя ракетами atacms

центроспас

ил-76

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955091797_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_57392fca6a77f9b435e008d4c6919657.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Москву с пострадавшими при террористическом акте в Севастополе, на борту спецрейса 22 человека, в том числе 12 детей, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь во время полёта", - сказал собеседник агентства.По его словам, пострадавших в полете сопровождают врачи отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи и специалисты Минздрава России. Медицинские модули предназначены для перевозки раненых и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. Они являются российской разработкой и не имеют аналогов в мире.Впервые медицинские модули были использованы в декабре 2008 года для доставки в Москву пострадавших в результате ДТП в Израиле. С помощью модулей в Москву, Санкт-Петербург и Челябинск были транспортированы пострадавшие в результате пожара в ночном клубе "Хромая лошадь" в Перми в 2009 году.В одном модуле можно разместить четверых пострадавших. Всего в транспортном самолете Ил-76ТД можно установить пять модулей, время их монтажа занимает всего 20 минут.

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

https://ria.ru/20240624/rst-1955024749.html

москва

севастополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спецборт Ил-76 МЧС России с пострадавшими после обстрела Севастополя Спецборт Ил-76 МЧС России с пострадавшими после обстрела Севастополя 2024-06-24T15:38 true PT1M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, севастополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, обстрел севастополя ракетами atacms, центроспас, ил-76