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Спецборт МЧС вылетел в Москву с пострадавшими из Севастополя
Спецборт МЧС вылетел в Москву с пострадавшими из Севастополя - РИА Новости, 24.06.2024
Спецборт МЧС вылетел в Москву с пострадавшими из Севастополя
Транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Москву с пострадавшими при террористическом акте в Севастополе, на борту спецрейса 22 человека, в том числе 12... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T15:38
2024-06-24T15:38
2024-06-24T16:17
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
обстрел севастополя ракетами atacms
центроспас
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Москву с пострадавшими при террористическом акте в Севастополе, на борту спецрейса 22 человека, в том числе 12 детей, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь во время полёта", - сказал собеседник агентства.По его словам, пострадавших в полете сопровождают врачи отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи и специалисты Минздрава России. Медицинские модули предназначены для перевозки раненых и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. Они являются российской разработкой и не имеют аналогов в мире.Впервые медицинские модули были использованы в декабре 2008 года для доставки в Москву пострадавших в результате ДТП в Израиле. С помощью модулей в Москву, Санкт-Петербург и Челябинск были транспортированы пострадавшие в результате пожара в ночном клубе "Хромая лошадь" в Перми в 2009 году.В одном модуле можно разместить четверых пострадавших. Всего в транспортном самолете Ил-76ТД можно установить пять модулей, время их монтажа занимает всего 20 минут.
https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html
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Спецборт Ил-76 МЧС России с пострадавшими после обстрела Севастополя
Спецборт Ил-76 МЧС России с пострадавшими после обстрела Севастополя
2024-06-24T15:38
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москва, севастополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, обстрел севастополя ракетами atacms, центроспас, ил-76
Москва, Севастополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Центроспас, Ил-76
Спецборт МЧС вылетел в Москву с пострадавшими из Севастополя
МЧС: ИЛ-76 вылетел в Москву с 22 пострадавшими из Севастополя