https://ria.ru/20240624/krym-1954987444.html
"Гранд Сервис Экспресс" отменил сборы за возврат билетов в Крым
"Гранд Сервис Экспресс" отменил сборы за возврат билетов в Крым - РИА Новости, 24.06.2024
"Гранд Сервис Экспресс" отменил сборы за возврат билетов в Крым
Железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) на время отменил все сборы за возврат билетов на поезда в Крым и город Севастополь и обратно, сообщила... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T10:32
2024-06-24T10:32
2024-06-24T10:32
севастополь
республика крым
вооруженные силы украины
туризм
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) на время отменил все сборы за возврат билетов на поезда в Крым и город Севастополь и обратно, сообщила компания. В Республике Крым и городе Севастополе 24 июня объявлено днем траура после атаки ВСУ на Севастополь. "Для пассажиров, следующих в Республику Крым и город Севастополь и обратно, АО ТК "Гранд Сервис Экспресс" отменил 24, 25 и 26 июня все сборы за возврат проездных и перевозочных документов на всю глубину резервирования", - говорится в сообщении ГСЭ. Компания также выражает соболезнования родственникам погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. "Гранд Сервис Экспресс" - единственный железнодорожный перевозчик в Крым. Компания организует перевозку пассажиров на фирменных поездах "Таврия" с 2019 года.
https://radiosputnik.ru/20240623/sevastopol-1954919589.html
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севастополь, республика крым, вооруженные силы украины, туризм
Севастополь, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Туризм
"Гранд Сервис Экспресс" отменил сборы за возврат билетов в Крым
"Гранд Сервис Экспресс" отменил все сборы за возврат билетов на поезда в Крым