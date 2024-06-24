https://ria.ru/20240624/krym-1954987444.html

"Гранд Сервис Экспресс" отменил сборы за возврат билетов в Крым

"Гранд Сервис Экспресс" отменил сборы за возврат билетов в Крым - РИА Новости, 24.06.2024

"Гранд Сервис Экспресс" отменил сборы за возврат билетов в Крым

Железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) на время отменил все сборы за возврат билетов на поезда в Крым и город Севастополь и обратно, сообщила... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T10:32

2024-06-24T10:32

2024-06-24T10:32

севастополь

республика крым

вооруженные силы украины

туризм

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) на время отменил все сборы за возврат билетов на поезда в Крым и город Севастополь и обратно, сообщила компания. В Республике Крым и городе Севастополе 24 июня объявлено днем траура после атаки ВСУ на Севастополь. "Для пассажиров, следующих в Республику Крым и город Севастополь и обратно, АО ТК "Гранд Сервис Экспресс" отменил 24, 25 и 26 июня все сборы за возврат проездных и перевозочных документов на всю глубину резервирования", - говорится в сообщении ГСЭ. Компания также выражает соболезнования родственникам погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. "Гранд Сервис Экспресс" - единственный железнодорожный перевозчик в Крым. Компания организует перевозку пассажиров на фирменных поездах "Таврия" с 2019 года.

https://radiosputnik.ru/20240623/sevastopol-1954919589.html

https://ria.ru/20240624/chs-1954981618.html

севастополь

республика крым

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севастополь, республика крым, вооруженные силы украины, туризм