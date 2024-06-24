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МВД Абхазии установило личности участников перестрелки на границе с Россией - РИА Новости, 24.06.2024
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12:31 24.06.2024 (обновлено: 12:36 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/abkhaziya-1955029440.html
МВД Абхазии установило личности участников перестрелки на границе с Россией
МВД Абхазии установило личности участников перестрелки на границе с Россией - РИА Новости, 24.06.2024
МВД Абхазии установило личности участников перестрелки на границе с Россией
Установлены личности всех 7 участников перестрелки на границе с Россией, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:31
2024-06-24T12:36
абхазия
россия
происшествия
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СУХУМ, 24 июня - РИА Новости. Установлены личности всех 7 участников перестрелки на границе с Россией, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Перестрелка на российско-абхазской границе произошла днем 23 июня. По данным абхазского МВД, пострадали трое граждан Абхазии, еще один погиб. "Сотрудниками уголовного розыска МВД Абхазии установлены личности всех семи участников перестрелки на КПП "Псоу", - говорится в сообщении пресс-службы. По данным ведомства, задержаны трое граждан. Также было установлено место нахождения еще одного подозреваемого за пределами Абхазии, который задержан и в установленном порядке будет передан абхазской стороне. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
https://ria.ru/20240624/abkhaziya-1954949646.html
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абхазия, россия, происшествия
Абхазия, Россия, Происшествия
МВД Абхазии установило личности участников перестрелки на границе с Россией

МВД Абхазии установило личности всех 7 участников перестрелки на границе с РФ

© Sputnik / Елена НездоровинаГраница России и Абхазии
Граница России и Абхазии - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Sputnik / Елена Нездоровина
Граница России и Абхазии
Читать ria.ru в
СУХУМ, 24 июня - РИА Новости. Установлены личности всех 7 участников перестрелки на границе с Россией, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.
Перестрелка на российско-абхазской границе произошла днем 23 июня. По данным абхазского МВД, пострадали трое граждан Абхазии, еще один погиб.
Пограничный пост Псоу на въезде в Республику Абхазия - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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"Сотрудниками уголовного розыска МВД Абхазии установлены личности всех семи участников перестрелки на КПП "Псоу", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным ведомства, задержаны трое граждан. Также было установлено место нахождения еще одного подозреваемого за пределами Абхазии, который задержан и в установленном порядке будет передан абхазской стороне.
Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
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