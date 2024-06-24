https://ria.ru/20240624/abkhaziya-1955029440.html
МВД Абхазии установило личности участников перестрелки на границе с Россией
МВД Абхазии установило личности участников перестрелки на границе с Россией - РИА Новости, 24.06.2024
МВД Абхазии установило личности участников перестрелки на границе с Россией
Установлены личности всех 7 участников перестрелки на границе с Россией, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:31
2024-06-24T12:31
2024-06-24T12:36
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СУХУМ, 24 июня - РИА Новости. Установлены личности всех 7 участников перестрелки на границе с Россией, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Перестрелка на российско-абхазской границе произошла днем 23 июня. По данным абхазского МВД, пострадали трое граждан Абхазии, еще один погиб. "Сотрудниками уголовного розыска МВД Абхазии установлены личности всех семи участников перестрелки на КПП "Псоу", - говорится в сообщении пресс-службы. По данным ведомства, задержаны трое граждан. Также было установлено место нахождения еще одного подозреваемого за пределами Абхазии, который задержан и в установленном порядке будет передан абхазской стороне. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
https://ria.ru/20240624/abkhaziya-1954949646.html
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абхазия, россия, происшествия
Абхазия, Россия, Происшествия
МВД Абхазии установило личности участников перестрелки на границе с Россией
МВД Абхазии установило личности всех 7 участников перестрелки на границе с РФ
СУХУМ, 24 июня - РИА Новости. Установлены личности всех 7 участников перестрелки на границе с Россией, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.
Перестрелка на российско-абхазской границе произошла днем 23 июня. По данным абхазского МВД, пострадали трое граждан Абхазии, еще один погиб.
"Сотрудниками уголовного розыска МВД Абхазии установлены личности всех семи участников перестрелки на КПП "Псоу", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным ведомства, задержаны трое граждан. Также было установлено место нахождения еще одного подозреваемого за пределами Абхазии, который задержан и в установленном порядке будет передан абхазской стороне.
Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.