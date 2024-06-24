https://ria.ru/20240624/krym-1955059553.html
В Крыму опровергли сообщения о закрытии пляжей
В Крыму опровергли сообщения о закрытии пляжей - РИА Новости, 24.06.2024
В Крыму опровергли сообщения о закрытии пляжей
Информация о якобы закрытии пляжей в Крыму на месяц из-за военной угрозы является ложью и новым вбросом врага, заявил советник главы республики по... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T14:08
2024-06-24T14:08
2024-06-24T14:08
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олег крючков
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обстрел севастополя ракетами atacms
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Информация о якобы закрытии пляжей в Крыму на месяц из-за военной угрозы является ложью и новым вбросом врага, заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков своем Telegram-канале. Крючков опубликовал скрины сообщений из якобы аккаунтов главы Крыма и полиции Севастополя, где всех предупреждают, что с 25 июня по 25 июля в Крыму закроют все пляжи в связи с военной угрозой и проведением антитеррористической операции. "Новые вбросы врага по Крыму и Севастополю. Теперь про якобы закрытые пляжи. Ложь. Практически все пляжи открыты", - написал Крючков в своем Telegram-канале. По его словам, в Крыму температура воздуха +30, море прогрелось до +24, работают все здравницы, гостиницы и пансионаты. При этом Крючков подчеркнул, что временно запрещено купаться только на части пляжной линии Большой Ялты из-за аварии на коллекторе, которую уже устранили. В свою очередь, мэр Ялты Янина Павленко сообщила, что на временно закрытых пляжах от Ореанды до Фороса уже взяты пробы воды. После получения их результатов пляжи снова откроют для купания.
https://ria.ru/20240624/atk-1955019796.html
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севастополь, ялта, форос, олег крючков, янина павленко, происшествия, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Ялта, Форос, Олег Крючков, Янина Павленко, Происшествия, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
В Крыму опровергли сообщения о закрытии пляжей
Советник главы Крыма Крючков назвал сообщения о якобы закрытии пляжей ложью
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости.
Информация о якобы закрытии пляжей в Крыму на месяц из-за военной угрозы является ложью и новым вбросом врага, заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков своем Telegram-канале
.
Крючков опубликовал скрины сообщений из якобы аккаунтов главы Крыма и полиции Севастополя, где всех предупреждают, что с 25 июня по 25 июля в Крыму закроют все пляжи в связи с военной угрозой и проведением антитеррористической операции.
"Новые вбросы врага по Крыму и Севастополю. Теперь про якобы закрытые пляжи. Ложь. Практически все пляжи открыты", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
По его словам, в Крыму температура воздуха +30, море прогрелось до +24, работают все здравницы, гостиницы и пансионаты.
При этом Крючков подчеркнул, что временно запрещено купаться только на части пляжной линии Большой Ялты из-за аварии на коллекторе, которую уже устранили.
В свою очередь, мэр Ялты Янина Павленко сообщила, что на временно закрытых пляжах от Ореанды до Фороса уже взяты пробы воды. После получения их результатов пляжи снова откроют для купания.