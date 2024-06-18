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Межгосударственные отношения России и КНДР

Межгосударственные отношения России и КНДР - РИА Новости, 18.06.2024

Межгосударственные отношения России и КНДР

12 октября 1948 года СССР первым установил с КНДР дипломатические отношения. Северная Корея официально признала Российскую Федерацию в качестве правопреемника... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T03:00

2024-06-18T03:00

2024-06-18T03:00

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ким чен ир

оон

кндр (северная корея)

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12 октября 1948 года СССР первым установил с КНДР дипломатические отношения. Северная Корея официально признала Российскую Федерацию в качестве правопреемника бывшего СССР. После окончания Корейской войны (1950-1953) и до конца 1980-х годов политика СССР по отношению к Корейскому полуострову носила односторонний характер: СССР сохранял верность союзническим обязательствам по отношению к КНДР, не признавая Южную Корею.Поворот в политике в отношении Корейского полуострова случился в конце 1980-х годов: Москва в период перестройки и внедрения "нового мышления" в советской внешней политике отказалась от безусловной поддержки КНДР в ее противостоянии с Южной Кореей и США, стала налаживать отношения с Республикой Корея. КНДР же дистанцировалась от СССР, с большим подозрением стала относиться к его внешнеполитическим инициативам, направленным на одностороннее разоружение и сближение с Западом.В политической области двусторонние связи в начале 1990-х сошли на нет.Во второй половине 1990-х годов в руководстве внешнеполитического ведомства России стало вызревать понимание необходимости принять меры для прекращения игнорирования российских интересов на Корейском полуострове. Прагматическим средством достижения этой цели была признана нормализация отношений с КНДР на деидеологизированной основе.Важным результатом стало подписание 9 февраля 2000 года нового межгосударственного Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, в котором не было статьи об оказании военной помощи, ранее придававшей двусторонним отношениям характер военного союза (документ 1961 года).В июле 2000 года президент России Владимир Путин впервые в истории посетил с официальным визитом Северную Корею, в рамках которого в Пхеньяне была подписана Совместная декларация. Она содержала 11 пунктов и подтверждала курс на развитие двусторонних отношений в различных сферах. Кроме того, в документе было зафиксировано общее видение необходимых характеристик формировавшегося в начале XXI века глобального миропорядка: многополярность, справедливость, равноправие, снижение роли фактора силы в международных отношениях при одновременном укреплении стратегической и региональной стабильности. Кроме того, стороны выразили поддержку усилий друг друга по защите своей независимости, суверенитета и территориальной целостности. Помимо встречи лидеров прошли переговоры между министрами иностранных дел, обороны и образования.В июле-августе 2001 года глава КНДР Ким Чен Ир совершил первый официальный визит в РФ по приглашению президента Владимира Путина. Поездка продлилась 24 дня. Большую часть визита в Россию Ким Чен Ир провел в поезде. 8 августа в Москве состоялась краткая встреча Владимира Путина с Ким Чен Иром, по итогам которой была подписана Московская декларация. Текст Московской декларации во многом схож с Пхеньянской. Стороны обязались содействовать формированию новой справедливой системы мироустройства, договорились расширять и развивать дружественные отношения на основе ранее подписанных документов.Московская и Пхеньянская декларации составляют правовую основу российско-северокорейских отношений.В августе 2002 года председатель Государственного комитета обороны КНДР Ким Чен Ир совершил поездку по российскому Дальнему Востоку. 23 августа во Владивостоке состоялись переговоры президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ира. В августе 2011 года Ким Чен Ир вновь приехал в Россию и посетил несколько регионов Дальнего Востока и Сибири. 24 августа в Улан-Удэ состоялись переговоры президента России Дмитрия Медведева с Ким Чен Иром. Лидеры двух государств обсудили вопросы укрепления политического диалога, расширения гуманитарных и межрегиональных контактов, торгово-экономического сотрудничества, возобновления шестисторонних переговоров по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова. Главным практическим результатом саммита стало урегулирование проблемы задолженности Северной Кореи перед Россией по кредитам бывшего СССР. Это урегулирование было окончательно закреплено после вступления в силу соответствующего закона в 2014 году: 90% долга (10,9 миллиарда долларов) были списаны безвозвратно, а оставшийся один миллиард долларов в течение 20 лет должен быть переведен на счет ВЭБ РФ в Банке внешней торговли КНДР.Новый виток активизации отношений Москвы и Пхеньяна произошел после осложнений отношений Москвы и Запада в 2014 году. КНДР была в числе стран, проголосовавших против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в которой референдум в Крыму был назван не имеющим законной силы. В течение 2014 года Россию посетили председатель президиума Верховного Народного Собрания (ВНС) КНДР Ким Ён Нам, министр внешней торговли КНДР Ли Рён Нам, министр иностранных дел КНДР Ли Су Ён, спецпосланник главы КНДР, член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Чхве Рён Хэ, председатель ВНС КНДР Чхве Тхэ Бэк и другие лица.Форсированное развитие Пхеньяном в 2016-2017 годах ракетно-ядерной программы осложнило развитие российско-северокорейских отношений. КНДР было однозначно заявлено о невозможности развивать взаимодействие в отрыве от ситуации на Корейском полуострове и ракетно-ядерных экспериментов Пхеньяна. Параллельно были продолжены усилия по поиску путей снижения напряженности в регионе и скорейшего возобновления шестисторонних переговоров по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова. 14 июня 2018 года президент России Владимира Путин принял в Кремле председателя президиума Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики Ким Ён Нама, В ходе встречи Ким Ён Нам передал Путину письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына. 24-26 апреля 2019 года состоялся первый визит Ким Чен Ына в Россию, в ходе которого во Владивостоке прошла его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры с глазу на глаз длились два часа, а затем еще полтора часа – в расширенном формате, на них обсуждались история отношений России и КНДР и перспективы их развития, а также вопрос урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Оба лидера назвали встречу содержательной и обстоятельной. Лидеры не сделали совместных заявлений и не подписали никаких документов после встречи. Однако ее называли исторической – главы двух государств впервые после долгого перерыва договорились о налаживании двустороннего сотрудничества. Путин и Ким Чен Ын встречались впервые. Для лидера КНДР это была не только первая поездка в Россию с момента прихода к власти в 2011 году, но и первый зарубежный визит после переизбрания на пост председателя госсовета. 12-17 сентября 2023 года состоялся визит в Россию председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына. 12 сентября он прибыл в Приморье на своем бронепоезде.13 сентября президент России Владимир Путин и председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме Восточный. По окончании переговоров с участием делегаций лидеры провели отдельную беседу в формате тет-а-тет.15 сентября в Хабаровском крае Ким Чен Ын посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолет Superjet 100. Далее для него также состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35.16 сентября Ким Чен Ын снова прибыл на поезде в Приморье. На аэродроме Кневичи ему представили сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Лидеру КНДР и главе Минобороны РФ (2012-2024) Сергею Шойгу, который встречал гостя, представили современные образцы оперативно-тактической авиации ВКС России. Кроме того, Шойгу представил Ким Чен Ыну ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. Глава Северной Кореи также ознакомился с пассажирским самолетом Ту-214. Во Владивостоке Ким Чен Ыну показали фрегат "Маршал Шапошников", продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием. Вечером Ким Чен Ын посетил балет-феерию "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.Утром 17 сентября лидер КНДР прибыл на остров Русский, где посетил кампус ДВФУ и выставку "Улица Дальнего Востока", открытую в рамках ВЭФ-2023. Он пообщался с северокорейскими студентами вуза, получил в подарок бронежилет и беспилотники, произведенные в Приморье для нужд СВО. Далее Ким Чен Ын посмотрел выступление морских млекопитающих в Приморском океанариуме и посетил его экспозицииПлотное взаимодействие осуществляют внешнеполитические ведомства.В августе 2017 года "на полях" министерской встречи Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ) в Маниле (Филиппины) министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Ли Ен Хо.В апреле 2018 года Ли Ен Хо находился с официальным визитом в Москве.В мае 2018 года состоялся официальный визит Сергея Лаврова в Пхеньян, в ходе которого состоялась его встреча с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном.26 сентября 2018 года министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо в Нью-Йорке "на полях" Генеральной ассамблеи ООН. 18-19 октября 2023 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Пхеньян с официальным визитом, приуроченным к празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и КНДР. Сергей Лавров был принят председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. Состоялись также переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.14-18 января 2024 года Москву с ответным визитом посетила министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая была принята президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и провела переговоры с Сергеем Лавровым.Развивается сотрудничество между министерствами и ведомствами двух стран.25-27 марта 2024 года директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин посетил Северную Корею, в Пхеньяне состоялись переговоры с министром госбезопасности КНДР Ли Чхан Дэ. Делегация КНДР неоднократно принимала участие в Восточном экономическом форуме. В 2017 и 2018 годах ее возглавлял министр внешнеэкономических дел Северной Кореи Ким Ён Чжэ, в 2019 году – вице-премьер кабинета министров Ли Рён Намом. Важную роль в развитии российско-северокорейских отношений играют межпарламентские контакты. В апреле и ноябре 2017 года Пхеньян посетила делегация "группы дружбы" Госдумы во главе с Казбеком Тайсаевым. В октябре 2017 года в России побывал заместитель председателя Верховного народного собрания Ан Дон Чхун, который провел переговоры с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В сентябре 2018 года российская парламентская делегация во главе с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко приняла участие в торжествах по случаю 70-й годовщины образования Корейской Народно-демократической республики. В ходе визита в Пхеньян главу российской делегации принял председатель Государственного Совета КНДР Ким Чен Ын. Валентина Матвиенко передала северокорейскому лидеру личное послание российского президента Владимира Путина.В октябре 2019 года Москву посетил председатель Верховного Народного Собрания КНДР Пак Тхэ Сона. Состоялись встречи с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.В мае 2024 года делегация группы по сотрудничеству Совета Федерации с Верховным народным собранием КНДР во главе с Григорием Рапотой посетила с рабочим визитом Пхеньян. Состоялась встреча с председателем Верховного народного собрания КНДР Пак Ин Чхолем.В конце июля 2023 года Пхеньян посетила российская военная делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который прибыл в КНДР для участия в торжествах, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов. В Пхеньяне состоялись переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу с министром обороны КНДР Кан Сун Намом. В ходе визита Сергей Шойгу был принят председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. Россия выступает за политико-дипломатические решение конфликта на Корейском полуострове и считает, что "единственно возможный путь к снижению уровня конфронтации и недопустимых рисков, укреплению доверия и, в конечном счете, долгосрочному урегулированию ситуации вокруг Корейского полуострова с учетом интересов всех вовлеченных сторон".В мае 2022 года Россия не поддержала в Совете Безопасности ООН проект резолюции, подготовленный США, который был направлен на дальнейшее ужесточение санкций в отношении КНДР. Россия является традиционным торговым партнером КНДР. Международные санкции, а также введенные США и их союзниками односторонние ограничения осложнили развитие двусторонних экономических связей. Отрицательное влияние оказывала также пандемия новой коронавирусной инфекции. По итогам 2022 года общий товарооборот составил 3,78 миллиона долларов (российский экспорт достиг 3,4 миллиона долларов, импорт – 380 тысяч долларов).В ноябре 2023 года сопредседатель российской части Межправкомиссии России и КНДР, министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов отметил, что товарооборот с начала года составил свыше 28 миллионов долларов.Основной российский экспорт в КНДР – это сельхозпродукция. Россия продает в Корею муку, кукурузу и соевое масло.Координация торгово-экономического взаимодействия между Россией и КНДР осуществляется через механизм Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Очередное заседание прошло в ноябре 2023 года в Пхеньяне.Потенциальная сфера для развития – недропользование. Россия и Корея договорились о совместной геологоразведке золоторудных, редкоземельных и железных месторождений, о морской разведке углеводородов.Важным двусторонним проектом является совместная эксплуатация реконструированного силами СП "Расонконтранс" (дочерняя компания ОАО "РЖД") железнодорожного участка Хасан (Россия) – Раджин (КНДР) и третьего пирса порта Раджин.Одним из взаимовыгодных направлений двустороннего экономического сотрудничества является использование рабочей силы КНДР для покрытия дефицита трудовых ресурсов в ряде российских регионов, преимущественно в Сибири и на Дальнем Востоке.В конце апреля 2024 года Россию посещала делегация комитета сельского хозяйства КНДР во главе с его председателем, зампредом кабинета министров КНДР Ли Чхоль Маном. Состоялись переговоры с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым, в ходе которых обсуждался вопрос предоставления КНДР квот на рыбный промысел в российской экономической зоне, а также была затронута тема подготовки корейских специалистов-аграриев с учетом российского опыта.Развивается сотрудничество в сфере образования и культуры.9 апреля 2024 года состоялась встреча глава Минобрнауки России Валерия Фалькова с министром образования КНДР Ким Сын Ду.В рамках визита в Россию корейская делегация посетила Дальневосточный федеральный университет и ряд московских вузов: РТУ МИРЭА, Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова и Московский государственный лингвистический университет.16 мая состоялась рабочая встреча главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова с председателем Государственного комитета по науке и технике КНДР Ли Чхун Гиром. В настоящее время в России учатся более 130 студентов из Северной Кореи. Исходя из ежегодных запросов Министерства образования КНДР, растет квота правительства РФ для граждан республики. В частности, на 2024/25 учебный год от корейской стороны поступило свыше 100 заявок на обучение студентов в российских вузах. Глава Минобрнауки отметил, что необходимое число мест будет обеспечено.Важной частью развития образовательного сотрудничества России и КНДР является также расширение взаимодействия в области языкового образования. В 37 российских вузах ведется преподавание корейского языка, его изучают более 4 тысяч российских студентов, обеспечивается поддержка изучения русского языка за рубежом.С 2009 года при Пхеньянском институте иностранных языков действует "Русский центр", созданный Фондом "Русский мир".В марте 2024 года в Пхеньяне состоялись гастроли балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра, приуроченные к 75-летию заключения Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве между СССР и КНДР. С 11 по 25 апреля 2024 года в Пхеньяне прошел 33-й Художественный фестиваль дружбы "Апрельская весна", активное участие в котором приняли российские творческие коллективы. Россия регулярно оказывает КНДР гуманитарную помощь, как на двусторонней основе, так и по линии международных организаций. В соответствии с решением президента Российской Федерации в 2020 году корейской стороне на двусторонней основе было направлено 50 тысяч тонн пшеницы. По линии ВПП ООН в 2020-2021 годах Российская Федерация выделила на оказание продовольственной помощи КНДР семь миллионов долларов.В феврале 2024 года в КНДР отправилась первая после четырехлетнего пандемийного перерыва туристическая группа из РФ. Гости посетили Пхеньян и северокорейский горнолыжный курорт Масикрен. В состав туристической группы вошли 98 жителей Приморского и Хабаровского краев, Иркутской, Ленинградской, Сахалинской, Калининградской, Новосибирской, Рязанской областей, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, а также представители региональных и федеральных СМИ. Также в составе группы в КНДР побывали воспитанники краевой спортивной школы олимпийского резерва из приморского Арсеньева, которые провели на горнолыжном курорте учебно-тренировочные сборы.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

пхеньян

корейский полуостров

кндр (северная корея)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, пхеньян, ким чен ын, корейский полуостров, ким чен ир, оон, кндр (северная корея)