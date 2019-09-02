Северокорейская делегация во главе с вице-премьером вылетела на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Северокорейская делегация из 7 человек, которую возглавил зампред кабмина КНДР Ли Рён Нам, вылетела во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, сообщает посольство РФ в Северной Корее на своей странице в Facebook.

"Второго сентября посол Александр Мацегора в международном аэропорту Сунан проводил вылетающего во Владивосток заместителя председателя кабинета министров КНДР Ли Рён Нама, который примет участие в работе пятого Восточного экономического форума. В составе корейской делегации 7 человек, в том числе заместитель министра внешнеэкономических дел КНДР Ли Гван Гын, заместитель директора Первого департамента Европы МИД КНДР Ким Ён Хо и другие официальные лица", - говорится в сообщении.

Помимо участия в мероприятиях форума, в понедельник состоится беседа представителей делегации КНДР с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. На 5 сентября намечены переговоры с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым, а также встреча с заместителем председателя правительства РФ - полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым.

"Посол пожелал Ли Рён Наму и возглавляемой им делегации успешной работы во Владивостоке, которая, мы на это надеемся, придаст импульс развитию не только российско-корейского торгово-экономического сотрудничества, но и практического взаимодействия в многосторонних форматах", - сообщает посольство.