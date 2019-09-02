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РИА Новости

Северокорейская делегация во главе с вице-премьером вылетела на ВЭФ

03:58 02.09.2019 (обновлено: 07:06 02.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДелегация КНДР перед открытием Восточного экономического форума во Владивостоке
Делегация КНДР перед открытием Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Делегация КНДР перед открытием Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Северокорейская делегация из 7 человек, которую возглавил зампред кабмина КНДР Ли Рён Нам, вылетела во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, сообщает посольство РФ в Северной Корее на своей странице в Facebook.
"Второго сентября посол Александр Мацегора в международном аэропорту Сунан проводил вылетающего во Владивосток заместителя председателя кабинета министров КНДР Ли Рён Нама, который примет участие в работе пятого Восточного экономического форума. В составе корейской делегации 7 человек, в том числе заместитель министра внешнеэкономических дел КНДР Ли Гван Гын, заместитель директора Первого департамента Европы МИД КНДР Ким Ён Хо и другие официальные лица", - говорится в сообщении.
Помимо участия в мероприятиях форума, в понедельник состоится беседа представителей делегации КНДР с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. На 5 сентября намечены переговоры с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым, а также встреча с заместителем председателя правительства РФ - полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым.
"Посол пожелал Ли Рён Наму и возглавляемой им делегации успешной работы во Владивостоке, которая, мы на это надеемся, придаст импульс развитию не только российско-корейского торгово-экономического сотрудничества, но и практического взаимодействия в многосторонних форматах", - сообщает посольство.
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ВЭФ пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.
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Восточный экономический форум-2019Александр МацегораОлег КожемякоАлександр КозловКНДРРоссияПолитика
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