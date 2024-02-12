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В КНДР начали строительство отелей для российских туристов - РИА Новости, 12.02.2024
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Туризм
 
07:57 12.02.2024 (обновлено: 08:00 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/turizm-1926773679.html
В КНДР начали строительство отелей для российских туристов
В КНДР начали строительство отелей для российских туристов - РИА Новости, 12.02.2024
В КНДР начали строительство отелей для российских туристов
Новую Вонсан-Кальмаскую туристическую зону с 17 отелями и 37 гостиницами строят в КНДР для приема российских туристов, сообщает правительство Приморья. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T07:57
2024-02-12T08:00
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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. Новую Вонсан-Кальмаскую туристическую зону с 17 отелями и 37 гостиницами строят в КНДР для приема российских туристов, сообщает правительство Приморья. Девятого февраля в КНДР отправилась первая после четырехлетнего пандемийного перерыва туристическая группа из РФ. Гости посетили Пхеньян и северокорейский горнолыжный курорт Масикрён. В состав туристической группы вошли 98 жителей Приморского и Хабаровского краев, Иркутской, Ленинградской, Сахалинской, Калининградской, Новосибирской, Рязанской областей, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, а также представители региональных и федеральных СМИ. Также в составе группы в КНДР побывали воспитанники краевой спортивной школы олимпийского резерва из приморского Арсеньева, которые провели на горнолыжном курорте учебно-тренировочные сборы. В понедельник группа вернулась в Приморье. Как отмечается в сообщении регионального правительства, одной из точек посещения тургруппы стала новая Вонсан-Кальмаская туристическая зона, которая строится в КНДР для российских туристов. Она расположилась на площади 2,8 квадратных километров и включает 17 отелей, 37 гостиниц, 29 разных магазинов, четырехкилометровый пляж и многое другое. "Ожидается, что в ближайшие годы туристическая зона начнет работу и будет принимать российских туристов", - говорится в сообщении правительства Приморья. Отмечается, что тургруппа из России стала самой большой в Северной Корее за последние 50 лет. До этого в основном отдыхали россияне в индивидуальных турах или небольших группах до 10 человек. Следующая группа туристов из России посетит КНДР уже в начале марта этого года, об этом договорились власти Приморья и КНДР во время визита.
https://ria.ru/20240210/poezda-1926549163.html
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в мире, новости - туризм, россия, пхеньян, хабаровский край, кндр (северная корея), приморский край
Туризм, В мире, Новости - Туризм, Россия, Пхеньян, Хабаровский край, КНДР (Северная Корея), Приморский край
В КНДР начали строительство отелей для российских туристов

Власти Приморья: в КНДР строят новую турзону для приема российских туристов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВид города Пхеньяна
Вид города Пхеньяна - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. Новую Вонсан-Кальмаскую туристическую зону с 17 отелями и 37 гостиницами строят в КНДР для приема российских туристов, сообщает правительство Приморья.
Девятого февраля в КНДР отправилась первая после четырехлетнего пандемийного перерыва туристическая группа из РФ. Гости посетили Пхеньян и северокорейский горнолыжный курорт Масикрён. В состав туристической группы вошли 98 жителей Приморского и Хабаровского краев, Иркутской, Ленинградской, Сахалинской, Калининградской, Новосибирской, Рязанской областей, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, а также представители региональных и федеральных СМИ. Также в составе группы в КНДР побывали воспитанники краевой спортивной школы олимпийского резерва из приморского Арсеньева, которые провели на горнолыжном курорте учебно-тренировочные сборы. В понедельник группа вернулась в Приморье.
Как отмечается в сообщении регионального правительства, одной из точек посещения тургруппы стала новая Вонсан-Кальмаская туристическая зона, которая строится в КНДР для российских туристов. Она расположилась на площади 2,8 квадратных километров и включает 17 отелей, 37 гостиниц, 29 разных магазинов, четырехкилометровый пляж и многое другое.
"Ожидается, что в ближайшие годы туристическая зона начнет работу и будет принимать российских туристов", - говорится в сообщении правительства Приморья.
Отмечается, что тургруппа из России стала самой большой в Северной Корее за последние 50 лет. До этого в основном отдыхали россияне в индивидуальных турах или небольших группах до 10 человек. Следующая группа туристов из России посетит КНДР уже в начале марта этого года, об этом договорились власти Приморья и КНДР во время визита.
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ТуризмВ миреНовости - ТуризмРоссияПхеньянХабаровский крайКНДР (Северная Корея)Приморский край
 
 
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