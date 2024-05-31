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Северная Корея готова сотрудничать с Россией в сфере сельского хозяйства - РИА Новости, 31.05.2024
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15:02 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/kndr-1949689642.html
Северная Корея готова сотрудничать с Россией в сфере сельского хозяйства
Северная Корея готова сотрудничать с Россией в сфере сельского хозяйства - РИА Новости, 31.05.2024
Северная Корея готова сотрудничать с Россией в сфере сельского хозяйства
Делегация городского партийного комитета северокорейского Пхеньяна во главе с секретарем по сельскому хозяйству Ли Ын Соком в ходе переговоров в Приморском крае РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:02
2024-05-31T15:02
россия
приморский край
пхеньян
дмитрий патрушев
единая россия
молодая гвардия единой россии
telegram
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Делегация городского партийного комитета северокорейского Пхеньяна во главе с секретарем по сельскому хозяйству Ли Ын Соком в ходе переговоров в Приморском крае выразила готовность расширять межрегиональные связи в сфере сельского хозяйства, сообщило посольство РФ в КНДР. "Товарищ Ли Ын Сок провел переговоры с руководством и партийными активом регионального исполнительного комитета "Единой России", представителями регионального отделения "Молодой гвардии Единой России", министром сельского хозяйства Приморского края А.А. Бронцем и руководителем Агентства международного сотрудничества Приморского края А.Ю. Старичковым. В ходе бесед была подчеркнута готовность к дальнейшему налаживанию и расширению связей КНДР и Приморского края в области сельского хозяйства", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram. В ходе визита, прошедшего с 24 по 31 мая, северокорейская делегация посетила Владивосток, Артем и Уссурийск, побывав на насосно-фильтровальной станции в поселке Штыково, мини-ТЭЦ "Центральная" на острове Русский, в животноводческом комплексе компании "ГринАгро", а также ряде образовательных учреждений Приморского края. В конце апреля Россию уже посещала делегация комитета сельского хозяйства КНДР во главе с его председателем, зампредом кабинета министров КНДР Ли Чхоль Маном. Он провел переговоры с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым, в ходе которых обсудил вопрос предоставления КНДР квот на рыбный промысел в российской экономической зоне, а также затронул тему подготовки корейских специалистов-аграриев с учетом российского опыта. По словам Ли Чхоль Мана, северокорейские специалисты уже посеяли в нескольких прилегающих к Пхеньяну уездах и в северных провинциях страны семена пшеницы, предоставленные российской стороной. Это сделано для того, чтобы определить какой из предложенных сортов наиболее подходит для выращивания в Корее. Председатель северокорейского сельхозкомитета также подчеркивал важность проводимой совместно с РФ работы в сфере развития тепличного производства овощей. Помимо переговоров с главой минсельхоза России Ли Чхоль Ман также проводил деловые встречи в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федеральном агентстве по рыболовству. Кроме того, делегация посещала федеральный исследовательский центр "Немчиновка" и Российский государственный аграрный университет имени К.А. Тимирязева. Посольство России в КНДР сообщало также, что посетившая Москву в середине мая делегация Государственного комитета по науке и технике КНДР заинтересовалась опытом РФ в области биотехнологии глубокой комплексной переработки растительного сырья, включая органические отходы. Кроме того, северокорейская делегация проявляла интерес к результатам российских исследований в сфере рекультивации нарушенных почв, мероприятий по предотвращению засухи, вирусологии в картофелеводстве и селекции сои.
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Россия, Приморский край, Пхеньян, Дмитрий Патрушев, Единая Россия, Молодая гвардия Единой России, Telegram
Северная Корея готова сотрудничать с Россией в сфере сельского хозяйства

Посольство РФ: КНДР и Приморский край готовы сотрудничать в сельском хозяйстве

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПриморский край
Приморский край - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Приморский край. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Делегация городского партийного комитета северокорейского Пхеньяна во главе с секретарем по сельскому хозяйству Ли Ын Соком в ходе переговоров в Приморском крае выразила готовность расширять межрегиональные связи в сфере сельского хозяйства, сообщило посольство РФ в КНДР.
"Товарищ Ли Ын Сок провел переговоры с руководством и партийными активом регионального исполнительного комитета "Единой России", представителями регионального отделения "Молодой гвардии Единой России", министром сельского хозяйства Приморского края А.А. Бронцем и руководителем Агентства международного сотрудничества Приморского края А.Ю. Старичковым. В ходе бесед была подчеркнута готовность к дальнейшему налаживанию и расширению связей КНДР и Приморского края в области сельского хозяйства", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.
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В ходе визита, прошедшего с 24 по 31 мая, северокорейская делегация посетила Владивосток, Артем и Уссурийск, побывав на насосно-фильтровальной станции в поселке Штыково, мини-ТЭЦ "Центральная" на острове Русский, в животноводческом комплексе компании "ГринАгро", а также ряде образовательных учреждений Приморского края.
В конце апреля Россию уже посещала делегация комитета сельского хозяйства КНДР во главе с его председателем, зампредом кабинета министров КНДР Ли Чхоль Маном. Он провел переговоры с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым, в ходе которых обсудил вопрос предоставления КНДР квот на рыбный промысел в российской экономической зоне, а также затронул тему подготовки корейских специалистов-аграриев с учетом российского опыта. По словам Ли Чхоль Мана, северокорейские специалисты уже посеяли в нескольких прилегающих к Пхеньяну уездах и в северных провинциях страны семена пшеницы, предоставленные российской стороной. Это сделано для того, чтобы определить какой из предложенных сортов наиболее подходит для выращивания в Корее.
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Председатель северокорейского сельхозкомитета также подчеркивал важность проводимой совместно с РФ работы в сфере развития тепличного производства овощей. Помимо переговоров с главой минсельхоза России Ли Чхоль Ман также проводил деловые встречи в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федеральном агентстве по рыболовству. Кроме того, делегация посещала федеральный исследовательский центр "Немчиновка" и Российский государственный аграрный университет имени К.А. Тимирязева.
Посольство России в КНДР сообщало также, что посетившая Москву в середине мая делегация Государственного комитета по науке и технике КНДР заинтересовалась опытом РФ в области биотехнологии глубокой комплексной переработки растительного сырья, включая органические отходы. Кроме того, северокорейская делегация проявляла интерес к результатам российских исследований в сфере рекультивации нарушенных почв, мероприятий по предотвращению засухи, вирусологии в картофелеводстве и селекции сои.
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