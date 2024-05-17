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Россия и КНДР обсудили сотрудничество в сфере науки - РИА Новости, 17.05.2024
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11:40 17.05.2024 (обновлено: 12:03 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/kndr-1946618575.html
Россия и КНДР обсудили сотрудничество в сфере науки
Россия и КНДР обсудили сотрудничество в сфере науки - РИА Новости, 17.05.2024
Россия и КНДР обсудили сотрудничество в сфере науки
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков провел рабочую встречу с председателем Государственного комитета по науке и технике КНДР Ли Чхун Гиром, сообщается в... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:40
2024-05-17T12:03
россия
валерий фальков
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков провел рабочую встречу с председателем Государственного комитета по науке и технике КНДР Ли Чхун Гиром, сообщается в Telegram-канале министерства.Уточняется, что стороны обсудили предложения по возможному взаимодействию российских университетов и научных институтов с корейскими партнерами. "Уверен, что и в будущем наше взаимодействие в сфере науки будет динамично развиваться, а все закрепленные инициативы найдут свою практическую реализацию", — отметил Фальков.Представитель КНДР также выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества двух стран. "Мы будем прилагать все усилия для совместной работы. Я посетил ваши вузы, надеюсь, эта встреча послужит активизацией сотрудничества между нашими странами и тесного взаимодействия между учеными кругами", — сказал Ли Чхун Гиром.Отдельное внимание на встрече было уделено академической мобильности. В частности, отмечена готовность корейской стороны направлять в Россию ученых для прохождения стажировок по различным направлениям.
https://ria.ru/20240513/kndr-1945553177.html
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россия, валерий фальков
Россия, Валерий Фальков
Россия и КНДР обсудили сотрудничество в сфере науки

Глава Минобрнауки Фальков встретился с главой Госкомитета КНДР Ли Чхун Гиром

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Флаги России и КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков провел рабочую встречу с председателем Государственного комитета по науке и технике КНДР Ли Чхун Гиром, сообщается в Telegram-канале министерства.
Уточняется, что стороны обсудили предложения по возможному взаимодействию российских университетов и научных институтов с корейскими партнерами. "Уверен, что и в будущем наше взаимодействие в сфере науки будет динамично развиваться, а все закрепленные инициативы найдут свою практическую реализацию", — отметил Фальков.
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Представитель КНДР также выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества двух стран. "Мы будем прилагать все усилия для совместной работы. Я посетил ваши вузы, надеюсь, эта встреча послужит активизацией сотрудничества между нашими странами и тесного взаимодействия между учеными кругами", — сказал Ли Чхун Гиром.
Отдельное внимание на встрече было уделено академической мобильности. В частности, отмечена готовность корейской стороны направлять в Россию ученых для прохождения стажировок по различным направлениям.
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РоссияВалерий Фальков
 
 
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