https://ria.ru/20240517/kndr-1946618575.html

Россия и КНДР обсудили сотрудничество в сфере науки

Россия и КНДР обсудили сотрудничество в сфере науки - РИА Новости, 17.05.2024

Россия и КНДР обсудили сотрудничество в сфере науки

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков провел рабочую встречу с председателем Государственного комитета по науке и технике КНДР Ли Чхун Гиром, сообщается в... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T11:40

2024-05-17T11:40

2024-05-17T12:03

россия

валерий фальков

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков провел рабочую встречу с председателем Государственного комитета по науке и технике КНДР Ли Чхун Гиром, сообщается в Telegram-канале министерства.Уточняется, что стороны обсудили предложения по возможному взаимодействию российских университетов и научных институтов с корейскими партнерами. "Уверен, что и в будущем наше взаимодействие в сфере науки будет динамично развиваться, а все закрепленные инициативы найдут свою практическую реализацию", — отметил Фальков.Представитель КНДР также выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества двух стран. "Мы будем прилагать все усилия для совместной работы. Я посетил ваши вузы, надеюсь, эта встреча послужит активизацией сотрудничества между нашими странами и тесного взаимодействия между учеными кругами", — сказал Ли Чхун Гиром.Отдельное внимание на встрече было уделено академической мобильности. В частности, отмечена готовность корейской стороны направлять в Россию ученых для прохождения стажировок по различным направлениям.

https://ria.ru/20240513/kndr-1945553177.html

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россия, валерий фальков