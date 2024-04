"Вызывают отвращение": как живут сбежавшие из России звезды

https://ria.ru/20240423/znamenitosti-1941493923.html

Покинувшие страну артисты все чаще сталкиваются с отменой концертов и финансовыми трудностями. О том, что происходит с Максимом Галкиным*, Чулпан Хаматовой, The Little Big и другими

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Юлия Зачетова. Покинувшие страну артисты все чаще сталкиваются с отменой концертов и финансовыми трудностями. О том, что происходит с Максимом Галкиным*, Чулпан Хаматовой, The Little Big и другими, — в материале РИА Новости.Галкин* с бокалом вискиОбосновавшийся в Израиле шоумен активно учит иврит — в социальных сетях оставляет подписи на этом языке, а в одном из последних видео пытается на нем разговаривать. Но ошибается, потому что "выпил лишнего" виски. Запись делал в ожидании обстрелов, поэтому пожелал удачи израильским ПВО. Пользователи отметили, что выглядит артист неважно."Почему все, кто покинул Россию, имеют бомжатский вид?", "Как быстро сошел лоск с господина Галкина*", "Куда побежишь из Израиля на этот раз?", "Выучил два слова — и героем Израиля стал", "Смешон в своих потугах изобразить счастливого израильского гражданина", "Я его с Паниным перепутала!" — писали в комментариях.Галкин* проговорился, что продолжает отслеживать новости о себе в российских телеграм-каналах. Статус иноагента не дает ему покоя: в прошлом году он попытался добиться его отмены, однако Мосгорсуд признал решение законным. Так что пока юмористу приходится довольствоваться концертами за рубежом, но пускают его не везде. Так, отменили стендапы в Таиланде, а из-за иммиграционных проблем отказали во въезде на Бали.Развалившиеся "Би-2"Проблемы и у группы "Би-2": сперва их арестовали в Таиланде по обвинению в трудовой деятельности без разрешения властей. Депортировали в Израиль. После этого отменили концерты в Дубае и турецком Кемере. Но музыканты не сдаются. В этом "чесе" их не останавливают даже трагедии. В день теракта в "Крокусе" группа выступила в Дублине."А вам не кажется, что, когда во всей России траур, можно было не делать посты с концертов... Просто помолчать", — возмущались в социальных сетях. За рубежом в группе возник разлад."После почти 18 лет совместной работы мы расстаемся с нашим гитаристом Андреем Звонковым. Нас развели обстоятельства непреодолимой, как оказалось, силы. Звонок, ты был великолепен. Пусть у тебя все сложится так, как ты захотел", — сообщил солист Егор Бортник*.Уставшая ХаматоваПереехав в Латвию, избалованная ролями в России Чулпан почти полностью исчезла из поля зрения. Подрабатывает в местных театрах. В социальных сетях молчит, но в одном из интервью все же призналась, что на планирование собственного будущего у нее нет "никакого желания" и "внутренних сил". Делать карьеру на Западе она считает "неинтересным" и "скучным".Актриса не знает, вернется ли в Россию, но уже выдвигает условия. В их числе — возможность безнаказанно высказывать любые мысли о политике и государстве. Но вряд ли ее примут с распростертыми объятиями: в январе глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал лишить ее звания народной артистки России.The Little Big в трусахИлья Прусикин* и Софья Таюрская рассказывали из США о комфортной жизни, уверяли, что "не боятся потерять аудиторию". Но от былой популярности не осталось следа, концерты отменяют. Чтобы вернуть к себе внимание, они все больше понижали планку морали и увеличивали уровень треша: Прусикин* сегодня то и дело скачет в женском платье, показывает нижнее белье. В попытках угодить местной публике солист обругал русский язык, однако лояльности так и не добился."Вызывают отвращение", "Как тебе живется, иноагент?", "Не смейтесь над даунами", "Скучно", "Все на один лад", "Плохо, но будет еще хуже", "Думал, что ниже уже не упасть, но ты справился", "Грустно это все" — пишут в комментариях.Возможно, нынешние скромные доходы не позволили артистам в полной мере выразить соболезнования семье Пухляша — Дмитрия Красилова. Колоритный танцор снялся в одном из самых популярных клипов группы — "Uno". Он скоропостижно скончался в 29 лет. Деньги его матери собирали оставшиеся в России артисты.Радужный Панин*Скандальный актер жил с дочерью Анной в Испании, затем перебрался в США. Вернуться в Россию он вряд ли решится: против него завели уголовное дело за оправдание терроризма после комментария о взрыве на Крымском мосту. Он в розыске. Пока же почти каждую публикацию в соцсетях сопровождает смайликом в виде радуги, сообщает, что купается голым на нудистских пляжах."Последние лет 25 я бываю только на нудистских пляжах, и я искренне не понимаю, для чего нужно снять с себя одну одежду, чтобы потом надеть другую и лезть в этом в воду. Потом еще в мокрых тряпках валяться на песке. Хоть убей — не понимаю. Да и вообще, голым приятнее!" — вот что его заботит.Актер пытается продолжать театральную деятельность, участвует в спектакле "Скамейка" по пьесе Александра Гельмана. А его дочь Анна пробовалась на роль в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", но ее не взяли.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

