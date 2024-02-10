https://ria.ru/20240210/tyurma-1926605423.html
Солист группы "Би-2" опубликовал фото из тайской тюрьмы
Солист группы "Би-2" опубликовал фото из тайской тюрьмы - РИА Новости, 10.02.2024
Солист группы "Би-2" опубликовал фото из тайской тюрьмы
Солит группы "Би-2" Егор Бортник* опубликовал в Instagram** снимки из тайской тюрьмы. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T17:46
2024-02-10T17:46
2024-02-10T18:06
пхукет (остров)
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Солит группы "Би-2" Егор Бортник* опубликовал в Instagram** снимки из тайской тюрьмы.На кадрах видно, что музыкант сидит на полу. Полиция Таиланда арестовала музыкантов группы Би-2 после концерта на Пхукете по обвинению в осуществлении трудовой деятельности без разрешения властей. Уголовный суд Пхукета приговорил их к штрафам и выдворил из страны. Вопреки обычной практике, всех участников группы депортировали в Израиль.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) в России запрещена как экстремистская
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РИА Новости
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пхукет (остров), россия, таиланд, би-2
Пхукет (остров), Россия, Таиланд, Би-2, Шоубиз
Солист группы "Би-2" опубликовал фото из тайской тюрьмы
Солист Группы "Би-2" Бортник опубликовал фото из тайской тюрьмы
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Солит группы "Би-2" Егор Бортник* опубликовал в Instagram** снимки из тайской тюрьмы.
На кадрах видно, что музыкант сидит на полу.
Полиция Таиланда
арестовала музыкантов группы Би-2 после концерта на Пхукете
по обвинению в осуществлении трудовой деятельности без разрешения властей. Уголовный суд Пхукета приговорил их к штрафам и выдворил из страны. Вопреки обычной практике, всех участников группы депортировали в Израиль
.
Российский посол в Таиланде прокомментировал инцидент с "Би-2"
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) в России запрещена как экстремистская