https://ria.ru/20240210/tyurma-1926605423.html

Солист группы "Би-2" опубликовал фото из тайской тюрьмы

Солист группы "Би-2" опубликовал фото из тайской тюрьмы - РИА Новости, 10.02.2024

Солист группы "Би-2" опубликовал фото из тайской тюрьмы

Солит группы "Би-2" Егор Бортник* опубликовал в Instagram** снимки из тайской тюрьмы. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T17:46

2024-02-10T17:46

2024-02-10T18:06

пхукет (остров)

россия

таиланд

би-2

шоубиз

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Солит группы "Би-2" Егор Бортник* опубликовал в Instagram** снимки из тайской тюрьмы.На кадрах видно, что музыкант сидит на полу. Полиция Таиланда арестовала музыкантов группы Би-2 после концерта на Пхукете по обвинению в осуществлении трудовой деятельности без разрешения властей. Уголовный суд Пхукета приговорил их к штрафам и выдворил из страны. Вопреки обычной практике, всех участников группы депортировали в Израиль.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) в России запрещена как экстремистская

https://ria.ru/20240209/tailand-1926514252.html

пхукет (остров)

россия

таиланд

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2024

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пхукет (остров), россия, таиланд, би-2