Рейтинг@Mail.ru
МИД Индонезии рассказал о причине отказа Галкину* во въезде на Бали - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
22:33 02.02.2024 (обновлено: 22:35 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/galkin-1925136896.html
МИД Индонезии рассказал о причине отказа Галкину* во въезде на Бали
МИД Индонезии рассказал о причине отказа Галкину* во въезде на Бали - РИА Новости, 02.02.2024
МИД Индонезии рассказал о причине отказа Галкину* во въезде на Бали
Отказ артисту Максиму Галкину*, признанному в РФ иностранным агентом, во въезде в Индонезию был вызван иммиграционными проблемами, заявил официальный... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T22:33
2024-02-02T22:35
шоубиз
в мире
индонезия
россия
бали
мария захарова
алла пугачева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871958264_0:0:2728:1536_1920x0_80_0_0_b7d9a40448c1b2f88a31c3757889e8a8.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Отказ артисту Максиму Галкину*, признанному в РФ иностранным агентом, во въезде в Индонезию был вызван иммиграционными проблемами, заявил официальный представитель МИД Индонезии Лалу Мухаммад Икбал. Ранее Галкина* не пустили на индонезийский остров Бали, причем он считает, что на эти ограничения якобы повлияли российские власти. Галкин* утверждает, что ему показали письмо якобы от российских властей, но "в копии вежливо отказали". При этом он называет "вбросами" сообщения о том, что причина отказа во въезде в страну связана с позицией правительства Индонезии и опроверг внесение его имени в "черные списки". "По информации Главного управления иммиграции, отказ Максиму Галкину* во въезде на территорию Индонезии был полностью обусловлен иммиграционными причинами", - приводит слова Икбала индонезийский портал Detik. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет Галкину* въехать в Индонезию, заявила, что ряд стран ограничивают въезд для тех, кто спонсировал Киевский режим, из-за токсичности и опасности таких людей. Дипломат добавила, что "страны Азии, Африки, Латинской Америки, ряд стран Европы начинают понимать, что эти деньги идут на террористические акты". Минюст РФ включил Галкина* в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования Галкина* - Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". Сам Галкин* вместе со своей женой Аллой Пугачёвой проживает сейчас в Израиле.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240201/bi-2-1924755373.html
https://ria.ru/20240128/zapret-1924029285.html
индонезия
россия
бали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871958264_187:0:2612:1819_1920x0_80_0_0_148f04601b9582773807fdc0b37adede.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индонезия, россия, бали, мария захарова, алла пугачева
Шоубиз, В мире, Индонезия, Россия, Бали, Мария Захарова, Алла Пугачева
МИД Индонезии рассказал о причине отказа Галкину* во въезде на Бали

МИД Индонезии: Галкина не пустили на Бали из-за иммиграционных причин

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМаксим Галкин* (признан иноагентом)
Максим Галкин* (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Максим Галкин* (признан иноагентом). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Отказ артисту Максиму Галкину*, признанному в РФ иностранным агентом, во въезде в Индонезию был вызван иммиграционными проблемами, заявил официальный представитель МИД Индонезии Лалу Мухаммад Икбал.
Ранее Галкина* не пустили на индонезийский остров Бали, причем он считает, что на эти ограничения якобы повлияли российские власти. Галкин* утверждает, что ему показали письмо якобы от российских властей, но "в копии вежливо отказали". При этом он называет "вбросами" сообщения о том, что причина отказа во въезде в страну связана с позицией правительства Индонезии и опроверг внесение его имени в "черные списки".
Солист рок-группы Би-2 Лева (Егор Бортник*, признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
"Лева Би-2"* назвал наказание в Таиланде несоизмеримым
1 февраля, 11:35
"По информации Главного управления иммиграции, отказ Максиму Галкину* во въезде на территорию Индонезии был полностью обусловлен иммиграционными причинами", - приводит слова Икбала индонезийский портал Detik.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет Галкину* въехать в Индонезию, заявила, что ряд стран ограничивают въезд для тех, кто спонсировал Киевский режим, из-за токсичности и опасности таких людей. Дипломат добавила, что "страны Азии, Африки, Латинской Америки, ряд стран Европы начинают понимать, что эти деньги идут на террористические акты".
Минюст РФ включил Галкина* в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования Галкина* - Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". Сам Галкин* вместе со своей женой Аллой Пугачёвой проживает сейчас в Израиле.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Максим Галкин* - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Захарова прокомментировала запрет на въезд на Бали для Галкина*
28 января, 21:51
 
ШоубизВ миреИндонезияРоссияБалиМария ЗахароваАлла Пугачева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала