МИД Индонезии рассказал о причине отказа Галкину* во въезде на Бали
МИД Индонезии: Галкина не пустили на Бали из-за иммиграционных причин
Максим Галкин* (признан иноагентом). Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Отказ артисту Максиму Галкину*, признанному в РФ иностранным агентом, во въезде в Индонезию был вызван иммиграционными проблемами, заявил официальный представитель МИД Индонезии Лалу Мухаммад Икбал.
Ранее Галкина* не пустили на индонезийский остров Бали, причем он считает, что на эти ограничения якобы повлияли российские власти. Галкин* утверждает, что ему показали письмо якобы от российских властей, но "в копии вежливо отказали". При этом он называет "вбросами" сообщения о том, что причина отказа во въезде в страну связана с позицией правительства Индонезии и опроверг внесение его имени в "черные списки".
"По информации Главного управления иммиграции, отказ Максиму Галкину* во въезде на территорию Индонезии был полностью обусловлен иммиграционными причинами", - приводит слова Икбала индонезийский портал Detik.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет Галкину* въехать в Индонезию, заявила, что ряд стран ограничивают въезд для тех, кто спонсировал Киевский режим, из-за токсичности и опасности таких людей. Дипломат добавила, что "страны Азии, Африки, Латинской Америки, ряд стран Европы начинают понимать, что эти деньги идут на террористические акты".
Минюст РФ включил Галкина* в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования Галкина* - Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". Сам Галкин* вместе со своей женой Аллой Пугачёвой проживает сейчас в Израиле.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента