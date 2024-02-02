https://ria.ru/20240202/galkin-1925136896.html

МИД Индонезии рассказал о причине отказа Галкину* во въезде на Бали

МИД Индонезии рассказал о причине отказа Галкину* во въезде на Бали - РИА Новости, 02.02.2024

МИД Индонезии рассказал о причине отказа Галкину* во въезде на Бали

Отказ артисту Максиму Галкину*, признанному в РФ иностранным агентом, во въезде в Индонезию был вызван иммиграционными проблемами, заявил официальный... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T22:33

2024-02-02T22:33

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Отказ артисту Максиму Галкину*, признанному в РФ иностранным агентом, во въезде в Индонезию был вызван иммиграционными проблемами, заявил официальный представитель МИД Индонезии Лалу Мухаммад Икбал. Ранее Галкина* не пустили на индонезийский остров Бали, причем он считает, что на эти ограничения якобы повлияли российские власти. Галкин* утверждает, что ему показали письмо якобы от российских властей, но "в копии вежливо отказали". При этом он называет "вбросами" сообщения о том, что причина отказа во въезде в страну связана с позицией правительства Индонезии и опроверг внесение его имени в "черные списки". "По информации Главного управления иммиграции, отказ Максиму Галкину* во въезде на территорию Индонезии был полностью обусловлен иммиграционными причинами", - приводит слова Икбала индонезийский портал Detik. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет Галкину* въехать в Индонезию, заявила, что ряд стран ограничивают въезд для тех, кто спонсировал Киевский режим, из-за токсичности и опасности таких людей. Дипломат добавила, что "страны Азии, Африки, Латинской Америки, ряд стран Европы начинают понимать, что эти деньги идут на террористические акты". Минюст РФ включил Галкина* в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования Галкина* - Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". Сам Галкин* вместе со своей женой Аллой Пугачёвой проживает сейчас в Израиле.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240201/bi-2-1924755373.html

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в мире, индонезия, россия, бали, мария захарова, алла пугачева