https://ria.ru/20240124/galkin-1923219757.html

Отмененный в Таиланде за шутки о политике Галкин* решил выступить на Бали

Отмененный в Таиланде за шутки о политике Галкин* решил выступить на Бали - РИА Новости, 24.01.2024

Отмененный в Таиланде за шутки о политике Галкин* решил выступить на Бали

Юморист и ведущий Максим Галкин* анонсировал на своей странице в Instagram** концерт на Бали после отмены двух его шоу в Таиланде. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T16:37

2024-01-24T16:37

2024-01-24T16:45

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Юморист и ведущий Максим Галкин* анонсировал на своей странице в Instagram** концерт на Бали после отмены двух его шоу в Таиланде."Бали! Приходите 27 января! Я жду своих любимых зрителей на новую юмористическую программу", — сообщил в видеопослании артист.До Бали, по данным ряда СМИ, в гастрольной программе Максима Галкина* были запланированы концерты в Таиланде: в городе Паттайя 24 января, а также на острове Пхукет 25 января. Однако стендапы были отменены организаторами из-за политических шуток комика. Сейчас упоминание об этих шоу исчезло с концертного сайта Галкина*.Это не единственный раз, когда шоумен попадает в неприятности из-за своего юмора. В середине января артист заплатил штраф в 100 тысяч дихрам (примерно 2,4 миллиона рублей) за негативные политические суждения о россиянах на концерте в Дубае. Максим Галкин* покинул Россию в прошлом году. Он публично осудил спецоперацию и вместе с семьей перебрался в Израиль.В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240112/belyy-1920910455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

бали, таиланд, россия, максим галкин, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес