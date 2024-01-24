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Отмененный в Таиланде за шутки о политике Галкин* решил выступить на Бали
Отмененный в Таиланде за шутки о политике Галкин* решил выступить на Бали - РИА Новости, 24.01.2024
Отмененный в Таиланде за шутки о политике Галкин* решил выступить на Бали
Юморист и ведущий Максим Галкин* анонсировал на своей странице в Instagram** концерт на Бали после отмены двух его шоу в Таиланде. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T16:37
2024-01-24T16:37
2024-01-24T16:45
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Юморист и ведущий Максим Галкин* анонсировал на своей странице в Instagram** концерт на Бали после отмены двух его шоу в Таиланде."Бали! Приходите 27 января! Я жду своих любимых зрителей на новую юмористическую программу", — сообщил в видеопослании артист.До Бали, по данным ряда СМИ, в гастрольной программе Максима Галкина* были запланированы концерты в Таиланде: в городе Паттайя 24 января, а также на острове Пхукет 25 января. Однако стендапы были отменены организаторами из-за политических шуток комика. Сейчас упоминание об этих шоу исчезло с концертного сайта Галкина*.Это не единственный раз, когда шоумен попадает в неприятности из-за своего юмора. В середине января артист заплатил штраф в 100 тысяч дихрам (примерно 2,4 миллиона рублей) за негативные политические суждения о россиянах на концерте в Дубае. Максим Галкин* покинул Россию в прошлом году. Он публично осудил спецоперацию и вместе с семьей перебрался в Израиль.В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240112/belyy-1920910455.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Отмененный в Таиланде за шутки о политике Галкин* решил выступить на Бали
Максим Галкин* анонсировал шоу на Бали после отмены его концертов в Таиланде