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Иноагент Алексей Панин* перебрался из Европы в США - РИА Новости, 24.10.2023
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Шоубиз
 
13:54 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/panin-1904912069.html
Иноагент Алексей Панин* перебрался из Европы в США
Иноагент Алексей Панин* перебрался из Европы в США - РИА Новости, 24.10.2023
Иноагент Алексей Панин* перебрался из Европы в США
Иноагент Алексей Панин*, который неоднократно негативно выссказывался о России и СВО, после громкого скандала в Европе перебрался в США и обосновался в... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:54
2023-10-24T13:54
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Иноагент Алексей Панин*, который неоднократно негативно выссказывался о России и СВО, после громкого скандала в Европе перебрался в США и обосновался в Калифорнии, об этом он написал на на своей странице в Instagram**.&quot;США. Здравствуй, новый дом!&quot; — подписал он фото в личном блоге.Против Панина* было заведено уголовное дело за оправдание терроризма после комментария о взрыве на Крымском мосту, МВД России объявило его в розыск. Кроме того, актер известен по многочисленным скандалам, среди которых доставка в вытрезвитель Таллина, дебош в самолете, заявление о "неоднозначной" победе СССР в Великой Отечественной войне, оскорбление полицейского в Петербурге.На снимке Панин* стоит на улице в Сан-Франциско. В комментариях подписчики спросили, почему именно этот город скандально известный актер выбрал для переезда. &quot;Сначала тут, потом в Лос-Анджелес&quot;, — ответил он.Иноагент также выложил в сториз фотографию дочери Анны. Ранее они вместе проживали в Испании, у актера была недвижимость в Торревьехе на побережье Средиземного моря. Есть ли у него квартира в США неизвестно.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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алексей панин, россия, европа, калифорния, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, знаменитости, сша, иноагенты
Шоубиз, Алексей Панин, Россия, Европа, Калифорния, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, США, иноагенты
Иноагент Алексей Панин* перебрался из Европы в США

Иноагент Алексей Панин* после громкого скандала в Европе переехал в США

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАктер Алексей Панин
Актер Алексей Панин - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Актер Алексей Панин
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Иноагент Алексей Панин*, который неоднократно негативно выссказывался о России и СВО, после громкого скандала в Европе перебрался в США и обосновался в Калифорнии, об этом он написал на на своей странице в Instagram**.
«

"США. Здравствуй, новый дом!" — подписал он фото в личном блоге.

Против Панина* было заведено уголовное дело за оправдание терроризма после комментария о взрыве на Крымском мосту, МВД России объявило его в розыск. Кроме того, актер известен по многочисленным скандалам, среди которых доставка в вытрезвитель Таллина, дебош в самолете, заявление о "неоднозначной" победе СССР в Великой Отечественной войне, оскорбление полицейского в Петербурге.
Скриншот публикации Алексея Панина в соцсети
Скриншот публикации Алексея Панина в соцсети
Скриншот публикации Алексея Панина в соцсети
На снимке Панин* стоит на улице в Сан-Франциско. В комментариях подписчики спросили, почему именно этот город скандально известный актер выбрал для переезда.
«

"Сначала тут, потом в Лос-Анджелес", — ответил он.

Иноагент также выложил в сториз фотографию дочери Анны. Ранее они вместе проживали в Испании, у актера была недвижимость в Торревьехе на побережье Средиземного моря. Есть ли у него квартира в США неизвестно.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Актер Алексей Панин - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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ШоубизАлексей ПанинРоссияЕвропаКалифорнияШоу-бизнесНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиСШАиноагенты
 
 
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