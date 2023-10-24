https://ria.ru/20231024/panin-1904912069.html

Иноагент Алексей Панин* перебрался из Европы в США

Иноагент Алексей Панин* перебрался из Европы в США - РИА Новости, 24.10.2023

Иноагент Алексей Панин* перебрался из Европы в США

Иноагент Алексей Панин*, который неоднократно негативно выссказывался о России и СВО, после громкого скандала в Европе перебрался в США и обосновался в... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T13:54

2023-10-24T13:54

2023-10-24T13:54

шоубиз

алексей панин

россия

европа

калифорния

шоу-бизнес

новости шоу-бизнеса

знаменитости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154282/67/1542826751_0:403:2848:2004_1920x0_80_0_0_7d7fe08fbb375538f6201253e0edb5cf.jpg

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Иноагент Алексей Панин*, который неоднократно негативно выссказывался о России и СВО, после громкого скандала в Европе перебрался в США и обосновался в Калифорнии, об этом он написал на на своей странице в Instagram**."США. Здравствуй, новый дом!" — подписал он фото в личном блоге.Против Панина* было заведено уголовное дело за оправдание терроризма после комментария о взрыве на Крымском мосту, МВД России объявило его в розыск. Кроме того, актер известен по многочисленным скандалам, среди которых доставка в вытрезвитель Таллина, дебош в самолете, заявление о "неоднозначной" победе СССР в Великой Отечественной войне, оскорбление полицейского в Петербурге.На снимке Панин* стоит на улице в Сан-Франциско. В комментариях подписчики спросили, почему именно этот город скандально известный актер выбрал для переезда. "Сначала тут, потом в Лос-Анджелес", — ответил он.Иноагент также выложил в сториз фотографию дочери Анны. Ранее они вместе проживали в Испании, у актера была недвижимость в Торревьехе на побережье Средиземного моря. Есть ли у него квартира в США неизвестно.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230906/akter-1894538439.html

россия

европа

калифорния

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

алексей панин, россия, европа, калифорния, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, знаменитости, сша, иноагенты