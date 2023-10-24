Иноагент Алексей Панин* перебрался из Европы в США
Иноагент Алексей Панин* после громкого скандала в Европе переехал в США
Актер Алексей Панин
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Иноагент Алексей Панин*, который неоднократно негативно выссказывался о России и СВО, после громкого скандала в Европе перебрался в США и обосновался в Калифорнии, об этом он написал на на своей странице в Instagram**.
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"США. Здравствуй, новый дом!" — подписал он фото в личном блоге.
Против Панина* было заведено уголовное дело за оправдание терроризма после комментария о взрыве на Крымском мосту, МВД России объявило его в розыск. Кроме того, актер известен по многочисленным скандалам, среди которых доставка в вытрезвитель Таллина, дебош в самолете, заявление о "неоднозначной" победе СССР в Великой Отечественной войне, оскорбление полицейского в Петербурге.
Скриншот публикации Алексея Панина в соцсети
Скриншот публикации Алексея Панина в соцсети
На снимке Панин* стоит на улице в Сан-Франциско. В комментариях подписчики спросили, почему именно этот город скандально известный актер выбрал для переезда.
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"Сначала тут, потом в Лос-Анджелес", — ответил он.
Иноагент также выложил в сториз фотографию дочери Анны. Ранее они вместе проживали в Испании, у актера была недвижимость в Торревьехе на побережье Средиземного моря. Есть ли у него квартира в США неизвестно.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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