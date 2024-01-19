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Общественники попросили лишить Чулпан Хаматову звания народной артистки - РИА Новости, 19.01.2024
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Культура
 
19:54 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/khamatova-1922425164.html
Общественники попросили лишить Чулпан Хаматову звания народной артистки
Общественники попросили лишить Чулпан Хаматову звания народной артистки - РИА Новости, 19.01.2024
Общественники попросили лишить Чулпан Хаматову звания народной артистки
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал лишить звания народной артистки России актрису Чулпан... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T19:54
2024-01-19T19:54
культура
чулпан хаматова
новости культуры
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал лишить звания народной артистки России актрису Чулпан Хаматову, отправив соответствующее заявление в министерство культуры России, документ есть в распоряжении редакции РИА Новости."Так, Федеральный проект призывает обратить внимание на русофобскую деятельность российской актрисы, народной артистки Российской Федерации с 2012 года – Чулпан Наилевны Хаматовой, в феврале 2022 года подписавшей обращение к Президенту России Владимиру Путину против вторжения России на Украину и проживающей с марта 2022 года в Латвии", — говорится в сообщении.В своем обращении Бородин напомнил, что "в апреле 2022 года Чулпан Хаматову во время интервью отчитала латышская телеведущая за то, что актриса не осуждает каждый день руководство России. В ответ Хаматова заявила, что готова отказаться от звания народной артистки и считает его "полной бредятиной".Глава ФПБК попросил Минкульт вынести кандидатуру Хаматовой о лишении звания на обсуждение с президентом, а также создать рабочую комиссию для решения вопроса по артистке за ее антироссийскую деятельность.Ведомство Бородину пока не ответило.
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чулпан хаматова, новости культуры
Культура, Чулпан Хаматова, Новости культуры
Общественники попросили лишить Чулпан Хаматову звания народной артистки

Глава ФПБК попросил Минкульт лишить Хаматову звания народной артистки России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАктриса и общественный деятель Чулпан Хаматова на церемонии вручения Государственных премий РФ 2014 г. за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства в День России в Большом Кремлевском дворце
Актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова на церемонии вручения Государственных премий РФ 2014 г. за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства в День России в Большом Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал лишить звания народной артистки России актрису Чулпан Хаматову, отправив соответствующее заявление в министерство культуры России, документ есть в распоряжении редакции РИА Новости.
"Так, Федеральный проект призывает обратить внимание на русофобскую деятельность российской актрисы, народной артистки Российской Федерации с 2012 года – Чулпан Наилевны Хаматовой, в феврале 2022 года подписавшей обращение к Президенту России Владимиру Путину против вторжения России на Украину и проживающей с марта 2022 года в Латвии", — говорится в сообщении.
В своем обращении Бородин напомнил, что "в апреле 2022 года Чулпан Хаматову во время интервью отчитала латышская телеведущая за то, что актриса не осуждает каждый день руководство России. В ответ Хаматова заявила, что готова отказаться от звания народной артистки и считает его "полной бредятиной".
Глава ФПБК попросил Минкульт вынести кандидатуру Хаматовой о лишении звания на обсуждение с президентом, а также создать рабочую комиссию для решения вопроса по артистке за ее антироссийскую деятельность.
Ведомство Бородину пока не ответило.
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