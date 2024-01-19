https://ria.ru/20240119/khamatova-1922425164.html

Общественники попросили лишить Чулпан Хаматову звания народной артистки

Общественники попросили лишить Чулпан Хаматову звания народной артистки - РИА Новости, 19.01.2024

Общественники попросили лишить Чулпан Хаматову звания народной артистки

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал лишить звания народной артистки России актрису Чулпан... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T19:54

2024-01-19T19:54

2024-01-19T19:54

культура

чулпан хаматова

новости культуры

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал лишить звания народной артистки России актрису Чулпан Хаматову, отправив соответствующее заявление в министерство культуры России, документ есть в распоряжении редакции РИА Новости."Так, Федеральный проект призывает обратить внимание на русофобскую деятельность российской актрисы, народной артистки Российской Федерации с 2012 года – Чулпан Наилевны Хаматовой, в феврале 2022 года подписавшей обращение к Президенту России Владимиру Путину против вторжения России на Украину и проживающей с марта 2022 года в Латвии", — говорится в сообщении.В своем обращении Бородин напомнил, что "в апреле 2022 года Чулпан Хаматову во время интервью отчитала латышская телеведущая за то, что актриса не осуждает каждый день руководство России. В ответ Хаматова заявила, что готова отказаться от звания народной артистки и считает его "полной бредятиной".Глава ФПБК попросил Минкульт вынести кандидатуру Хаматовой о лишении звания на обсуждение с президентом, а также создать рабочую комиссию для решения вопроса по артистке за ее антироссийскую деятельность.Ведомство Бородину пока не ответило.

https://ria.ru/20240117/makarevich-1921891802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

чулпан хаматова, новости культуры