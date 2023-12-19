Рейтинг@Mail.ru
Друзья умершего Пухляша объявили сбор в помощь его родным - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:28 19.12.2023 (обновлено: 18:58 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/pomosch-1916779843.html
Друзья умершего Пухляша объявили сбор в помощь его родным
Друзья умершего Пухляша объявили сбор в помощь его родным - РИА Новости, 19.12.2023
Друзья умершего Пухляша объявили сбор в помощь его родным
Блогер и ведущая Ида Галич сообщила в своем Телеграм-канале, что друзья умершего танцора Дмитрия Красилова организовали сбор средств для его матери. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T18:28
2023-12-19T18:58
шоубиз
дмитрий красилов
ида галич
новости шоу-бизнеса
знаменитости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881076386_0:273:3153:2047_1920x0_80_0_0_ea62ea2836eb98e2453bc6e3b2b43495.jpg
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Блогер и ведущая Ида Галич сообщила в своем Телеграм-канале, что друзья умершего танцора Дмитрия Красилова организовали сбор средств для его матери. "Если среди моих подписчиков, есть товарищи артисты, которые были знакомы с Димой и которые хотят помочь его семье, напишите мне. Со мной связалась его подруга, которая собирает средства маме. Ей сейчас очень нужна наша поддержка", — написала Галич.Дмитрий Красилов умер в возрасте 29 лет. Тело шоумена обнаружили в этот понедельник в его квартире в Москве. Предварительная причина смерти — сердечный приступ.Дмитрий Красилов родился в Алтайском крае в 1994 году. Танцевать начал с восьми лет. Получил профессию актера в Алтайском институте культуры. В 2017 году Дмитрий впервые появился на телевидении – участвовал в кастинге шоу "Танцы" на ТНТ.Всероссийскую известность он получил после съемок в клипе группы Little Big на песню Uno. С ней музыканты и танцор, которого тогда стали называть Пухляшом, должны были представлять Россию на конкурсе Евровидение-2020. Однако из-за пандемии коронавируса музыкальное состязание отменили. Тем не менее, вскоре Пухляш стал востребованным шоуменом. Он часто снимался в развлекательных передачах, а также исполнил эпизодические роли в фильме "Вторжение", сериалах "Дылды", "Ивановы-Ивановы", "Толя робот" и других проектах.Многие звезды, а также участники Little Big выразили соболезнования родным и близким коллеги.
https://ria.ru/20231218/kharlamov-1916592641.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881076386_250:63:2895:2047_1920x0_80_0_0_2178529054e8869097d3f4c694d6abff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий красилов, ида галич, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Дмитрий Красилов, Ида Галич, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Друзья умершего Пухляша объявили сбор в помощь его родным

Ида Галич сообщила, что друзья Пухляша организовали сбор средств для его матери

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАктер и танцор Дмитрий Красилов на премьере сериала "Библиотекарь" в московском кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Актер и танцор Дмитрий Красилов на премьере сериала Библиотекарь в московском кинотеатре КАРО 11 Октябрь - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Актер и танцор Дмитрий Красилов на премьере сериала "Библиотекарь" в московском кинотеатре "КАРО 11 Октябрь". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Блогер и ведущая Ида Галич сообщила в своем Телеграм-канале, что друзья умершего танцора Дмитрия Красилова организовали сбор средств для его матери.
«
"Если среди моих подписчиков, есть товарищи артисты, которые были знакомы с Димой и которые хотят помочь его семье, напишите мне. Со мной связалась его подруга, которая собирает средства маме. Ей сейчас очень нужна наша поддержка", — написала Галич.
Дмитрий Красилов умер в возрасте 29 лет. Тело шоумена обнаружили в этот понедельник в его квартире в Москве. Предварительная причина смерти — сердечный приступ.

Дмитрий Красилов родился в Алтайском крае в 1994 году. Танцевать начал с восьми лет. Получил профессию актера в Алтайском институте культуры. В 2017 году Дмитрий впервые появился на телевидении – участвовал в кастинге шоу "Танцы" на ТНТ.

Всероссийскую известность он получил после съемок в клипе группы Little Big на песню Uno. С ней музыканты и танцор, которого тогда стали называть Пухляшом, должны были представлять Россию на конкурсе Евровидение-2020. Однако из-за пандемии коронавируса музыкальное состязание отменили.
Тем не менее, вскоре Пухляш стал востребованным шоуменом. Он часто снимался в развлекательных передачах, а также исполнил эпизодические роли в фильме "Вторжение", сериалах "Дылды", "Ивановы-Ивановы", "Толя робот" и других проектах.
Многие звезды, а также участники Little Big выразили соболезнования родным и близким коллеги.
Кадр из клипа Little Big Uno
"Всего 29": Харламов отреагировал на смерть Пухляша из клипа Little Big
18 декабря, 20:41
 
ШоубизДмитрий КрасиловИда ГаличНовости шоу-бизнесаЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала