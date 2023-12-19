https://ria.ru/20231219/pomosch-1916779843.html

Друзья умершего Пухляша объявили сбор в помощь его родным

Друзья умершего Пухляша объявили сбор в помощь его родным - РИА Новости, 19.12.2023

Друзья умершего Пухляша объявили сбор в помощь его родным

Блогер и ведущая Ида Галич сообщила в своем Телеграм-канале, что друзья умершего танцора Дмитрия Красилова организовали сбор средств для его матери. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T18:28

2023-12-19T18:28

2023-12-19T18:58

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Блогер и ведущая Ида Галич сообщила в своем Телеграм-канале, что друзья умершего танцора Дмитрия Красилова организовали сбор средств для его матери. "Если среди моих подписчиков, есть товарищи артисты, которые были знакомы с Димой и которые хотят помочь его семье, напишите мне. Со мной связалась его подруга, которая собирает средства маме. Ей сейчас очень нужна наша поддержка", — написала Галич.Дмитрий Красилов умер в возрасте 29 лет. Тело шоумена обнаружили в этот понедельник в его квартире в Москве. Предварительная причина смерти — сердечный приступ.Дмитрий Красилов родился в Алтайском крае в 1994 году. Танцевать начал с восьми лет. Получил профессию актера в Алтайском институте культуры. В 2017 году Дмитрий впервые появился на телевидении – участвовал в кастинге шоу "Танцы" на ТНТ.Всероссийскую известность он получил после съемок в клипе группы Little Big на песню Uno. С ней музыканты и танцор, которого тогда стали называть Пухляшом, должны были представлять Россию на конкурсе Евровидение-2020. Однако из-за пандемии коронавируса музыкальное состязание отменили. Тем не менее, вскоре Пухляш стал востребованным шоуменом. Он часто снимался в развлекательных передачах, а также исполнил эпизодические роли в фильме "Вторжение", сериалах "Дылды", "Ивановы-Ивановы", "Толя робот" и других проектах.Многие звезды, а также участники Little Big выразили соболезнования родным и близким коллеги.

https://ria.ru/20231218/kharlamov-1916592641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дмитрий красилов, ида галич, новости шоу-бизнеса, знаменитости