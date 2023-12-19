Друзья умершего Пухляша объявили сбор в помощь его родным
Ида Галич сообщила, что друзья Пухляша организовали сбор средств для его матери
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАктер и танцор Дмитрий Красилов на премьере сериала "Библиотекарь" в московском кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Актер и танцор Дмитрий Красилов на премьере сериала "Библиотекарь" в московском кинотеатре "КАРО 11 Октябрь". Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Блогер и ведущая Ида Галич сообщила в своем Телеграм-канале, что друзья умершего танцора Дмитрия Красилова организовали сбор средств для его матери.
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"Если среди моих подписчиков, есть товарищи артисты, которые были знакомы с Димой и которые хотят помочь его семье, напишите мне. Со мной связалась его подруга, которая собирает средства маме. Ей сейчас очень нужна наша поддержка", — написала Галич.
Дмитрий Красилов умер в возрасте 29 лет. Тело шоумена обнаружили в этот понедельник в его квартире в Москве. Предварительная причина смерти — сердечный приступ.
Дмитрий Красилов родился в Алтайском крае в 1994 году. Танцевать начал с восьми лет. Получил профессию актера в Алтайском институте культуры. В 2017 году Дмитрий впервые появился на телевидении – участвовал в кастинге шоу "Танцы" на ТНТ.
Всероссийскую известность он получил после съемок в клипе группы Little Big на песню Uno. С ней музыканты и танцор, которого тогда стали называть Пухляшом, должны были представлять Россию на конкурсе Евровидение-2020. Однако из-за пандемии коронавируса музыкальное состязание отменили.
Дмитрий Красилов родился в Алтайском крае в 1994 году. Танцевать начал с восьми лет. Получил профессию актера в Алтайском институте культуры. В 2017 году Дмитрий впервые появился на телевидении – участвовал в кастинге шоу "Танцы" на ТНТ.
Всероссийскую известность он получил после съемок в клипе группы Little Big на песню Uno. С ней музыканты и танцор, которого тогда стали называть Пухляшом, должны были представлять Россию на конкурсе Евровидение-2020. Однако из-за пандемии коронавируса музыкальное состязание отменили.
Тем не менее, вскоре Пухляш стал востребованным шоуменом. Он часто снимался в развлекательных передачах, а также исполнил эпизодические роли в фильме "Вторжение", сериалах "Дылды", "Ивановы-Ивановы", "Толя робот" и других проектах.
Многие звезды, а также участники Little Big выразили соболезнования родным и близким коллеги.