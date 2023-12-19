https://ria.ru/20231219/little_big-1916666601.html
Участники Little Big прокомментировали смерть Пухляша
Участники Little Big прокомментировали смерть Пухляша - РИА Новости, 19.12.2023
Участники Little Big прокомментировали смерть Пухляша
Участники группы Little Big Илья Прусикин* и Софья Таюрская в своих личных блогах в Instagram** разместили посты в память о танцоре Пухляше (Дмитрий Красилов). РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:02
2023-12-19T12:02
2023-12-19T14:48
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Участники группы Little Big Илья Прусикин* и Софья Таюрская в своих личных блогах в Instagram** разместили посты в память о танцоре Пухляше (Дмитрий Красилов)."Спасибо, Дима, за все, что ты сделал… Всегда буду помнить и ценить тебя!" — высказался Прусикин.Софья Таюрская выложила видеофрагмент, где вместе с коллегой танцует в костюмах из клипа на песню "Uno"."Димка… не могу в это поверить… Спасибо тебе огромное", — написала певица.На странице группы музыканты коллектива выразили соболезнование семье и близким танцора. Дмитрий Красилов умер в Москве 18 декабря. Предварительная причина смерти — сердечный приступ.Пухляш стал известен благодаря клипу группы Little Big на песню Uno, который прославил Красилова на всю страну.Участники Little Big готовились к конкурсу "Евровидение" в 2020 году, но музыкальное состязание было отменено из-за коронавирусной инфекции.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий красилов, софья таюрская, россия, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Дмитрий Красилов, Софья Таюрская, Россия, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Участники Little Big прокомментировали смерть Пухляша
Солисты Little Big Прусикин* и Таюрская выразили соболезнования родным Пухляша
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Участники группы Little Big Илья Прусикин* и Софья Таюрская в своих личных блогах в Instagram** разместили посты в память о танцоре Пухляше (Дмитрий Красилов).
«
"Спасибо, Дима, за все, что ты сделал… Всегда буду помнить и ценить тебя!" — высказался Прусикин.
Софья Таюрская выложила видеофрагмент, где вместе с коллегой танцует в костюмах из клипа на песню "Uno".
«
"Димка… не могу в это поверить… Спасибо тебе огромное", — написала певица.
На странице группы музыканты коллектива выразили соболезнование семье и близким танцора.
Дмитрий Красилов умер в Москве
18 декабря. Предварительная причина смерти — сердечный приступ.
Пухляш стал известен благодаря клипу группы Little Big на песню Uno, который прославил Красилова на всю страну.
Участники Little Big готовились к конкурсу "Евровидение" в 2020 году, но музыкальное состязание было отменено из-за коронавирусной инфекции.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
"Всего 29": Харламов отреагировал на смерть Пухляша из клипа Little Big