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Участники Little Big прокомментировали смерть Пухляша - РИА Новости, 19.12.2023
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Шоубиз
 
12:02 19.12.2023 (обновлено: 14:48 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/little_big-1916666601.html
Участники Little Big прокомментировали смерть Пухляша
Участники Little Big прокомментировали смерть Пухляша - РИА Новости, 19.12.2023
Участники Little Big прокомментировали смерть Пухляша
Участники группы Little Big Илья Прусикин* и Софья Таюрская в своих личных блогах в Instagram** разместили посты в память о танцоре Пухляше (Дмитрий Красилов). РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:02
2023-12-19T14:48
шоубиз
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софья таюрская
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Участники группы Little Big Илья Прусикин* и Софья Таюрская в своих личных блогах в Instagram** разместили посты в память о танцоре Пухляше (Дмитрий Красилов).&quot;Спасибо, Дима, за все, что ты сделал… Всегда буду помнить и ценить тебя!&quot; — высказался Прусикин.Софья Таюрская выложила видеофрагмент, где вместе с коллегой танцует в костюмах из клипа на песню "Uno".&quot;Димка… не могу в это поверить… Спасибо тебе огромное&quot;, — написала певица.На странице группы музыканты коллектива выразили соболезнование семье и близким танцора. Дмитрий Красилов умер в Москве 18 декабря. Предварительная причина смерти — сердечный приступ.Пухляш стал известен благодаря клипу группы Little Big на песню Uno, который прославил Красилова на всю страну.Участники Little Big готовились к конкурсу "Евровидение" в 2020 году, но музыкальное состязание было отменено из-за коронавирусной инфекции.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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дмитрий красилов, софья таюрская, россия, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Дмитрий Красилов, Софья Таюрская, Россия, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Участники Little Big прокомментировали смерть Пухляша

Солисты Little Big Прусикин* и Таюрская выразили соболезнования родным Пухляша

© Little Big Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
© Little Big
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Участники группы Little Big Илья Прусикин* и Софья Таюрская в своих личных блогах в Instagram** разместили посты в память о танцоре Пухляше (Дмитрий Красилов).
«

"Спасибо, Дима, за все, что ты сделал… Всегда буду помнить и ценить тебя!" — высказался Прусикин.

Софья Таюрская выложила видеофрагмент, где вместе с коллегой танцует в костюмах из клипа на песню "Uno".
© Софья ТаюрскаяСкриншот публикации Софьи Таюрской с участием "Пухляша" Дмитрия Красилова
Солистка группы Little Big Софья Таюрская выразила соболезнования в связи с кончиной Дмитрия Красилова
© Софья Таюрская
Скриншот публикации Софьи Таюрской с участием "Пухляша" Дмитрия Красилова
«

"Димка… не могу в это поверить… Спасибо тебе огромное", — написала певица.

На странице группы музыканты коллектива выразили соболезнование семье и близким танцора.
Дмитрий Красилов умер в Москве 18 декабря. Предварительная причина смерти — сердечный приступ.
Пухляш стал известен благодаря клипу группы Little Big на песню Uno, который прославил Красилова на всю страну.
Участники Little Big готовились к конкурсу "Евровидение" в 2020 году, но музыкальное состязание было отменено из-за коронавирусной инфекции.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Кадр из клипа Little Big Uno
"Всего 29": Харламов отреагировал на смерть Пухляша из клипа Little Big
18 декабря, 20:41
 
ШоубизДмитрий КрасиловСофья ТаюрскаяРоссияНовости шоу-бизнесаЗнаменитости
 
 
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