https://ria.ru/20231218/tantsor-1916586576.html
Умер танцор Пухляш из клипа Little Big
Умер танцор Пухляш из клипа Little Big - РИА Новости, 18.12.2023
Умер танцор Пухляш из клипа Little Big
Танцор и актер Дмитрий Красилов умер в возрасте 29 лет в Москве, сообщил певец Стас Костюшкин на своей странице в Instagram*. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T19:52
2023-12-18T19:52
2023-12-18T20:58
москва
дмитрий красилов
шоубиз
стас костюшкин
заринск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916585680_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_915bcc450ec2cc45ec333d7a348210a1.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Танцор и актер Дмитрий Красилов умер в возрасте 29 лет в Москве, сообщил певец Стас Костюшкин на своей странице в Instagram*."B это невозможно поверить... Дима Красилов! Пухляш!! Ты всегда в нашей памяти... Веселый, беззаботный, добродушный... Живой!!! Покойся с миром", — написал он.Красилов родился 22 июня 1994 года в городе Заринске. Широкую известность получил как танцор Пухляш в клипе группы Little Big на песню "Uno". Он также принимал участие в четвертом сезоне шоу "Танцы" на телеканале ТНТ. Снялся в таких фильмах, как "Добро пожаловать в семью" и "Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
москва
заринск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916585680_184:0:2913:2047_1920x0_80_0_0_cd40fc6015348d6d57e7a5e5d6b523ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, дмитрий красилов, стас костюшкин, заринск, россия
Москва, Дмитрий Красилов, Шоубиз, Стас Костюшкин, Заринск, Россия
Умер танцор Пухляш из клипа Little Big
Актер Красилов, известный как танцор Пухляш из клипа Little Big, умер в 29 лет
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Танцор и актер Дмитрий Красилов умер в возрасте 29 лет в Москве, сообщил певец Стас Костюшкин на своей странице в Instagram*.
"B это невозможно поверить... Дима Красилов! Пухляш!! Ты всегда в нашей памяти... Веселый, беззаботный, добродушный... Живой!!! Покойся с миром", — написал он.
Красилов родился 22 июня 1994 года в городе Заринске
. Широкую известность получил как танцор Пухляш в клипе группы Little Big на песню "Uno". Он также принимал участие в четвертом сезоне шоу "Танцы" на телеканале ТНТ. Снялся в таких фильмах, как "Добро пожаловать в семью" и "Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.