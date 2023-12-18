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Умер танцор Пухляш из клипа Little Big

Умер танцор Пухляш из клипа Little Big - РИА Новости, 18.12.2023

Умер танцор Пухляш из клипа Little Big

Танцор и актер Дмитрий Красилов умер в возрасте 29 лет в Москве, сообщил певец Стас Костюшкин на своей странице в Instagram*. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T19:52

2023-12-18T19:52

2023-12-18T20:58

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Танцор и актер Дмитрий Красилов умер в возрасте 29 лет в Москве, сообщил певец Стас Костюшкин на своей странице в Instagram*."B это невозможно поверить... Дима Красилов! Пухляш!! Ты всегда в нашей памяти... Веселый, беззаботный, добродушный... Живой!!! Покойся с миром", — написал он.Красилов родился 22 июня 1994 года в городе Заринске. Широкую известность получил как танцор Пухляш в клипе группы Little Big на песню "Uno". Он также принимал участие в четвертом сезоне шоу "Танцы" на телеканале ТНТ. Снялся в таких фильмах, как "Добро пожаловать в семью" и "Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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москва, дмитрий красилов, стас костюшкин, заринск, россия