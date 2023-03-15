https://ria.ru/20230315/littlebig-1857986598.html
На Бали отменили концерт Little Big
На Бали отменили концерт Little Big - РИА Новости, 15.03.2023
На Бали отменили концерт Little Big
На Бали отменили концерт группы Little Big, о чем музыканты сообщили в своей соцсети. Выступление должно было состояться 16 марта в одном из местных клубов. Шоу РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:17
2023-03-15T12:17
2023-03-15T12:17
шоубиз
little big
ильич (илья прусикин)
софья таюрская
шоу-бизнес
бали
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. На Бали отменили концерт группы Little Big, о чем музыканты сообщили в своей соцсети. Выступление должно было состояться 16 марта в одном из местных клубов. Шоу запланировали на 8 апреля. Поклонники группы возмутились новостью. Они были недовольны тем, что артисты сообщили об отмене за день до мероприятия. На негативные комментарии участники группы пока не отреагировали. После начала СВО группа Little Big осудила ее. После этого артисты переехали за границу. В январе основателя коллектива Илью Прусикина* признали иноагентом. Он открыто поддерживал Украину.* Признан физлицом-иноагентом.
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бали
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
little big, ильич (илья прусикин), софья таюрская, шоу-бизнес, бали
Шоубиз, Little Big, Ильич (Илья Прусикин), Софья Таюрская, Шоу-бизнес, Бали
На Бали отменили концерт Little Big
На Бали отменили концерт группы Little Big, который был запланирован на 16 марта
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. На Бали отменили концерт группы Little Big, о чем музыканты сообщили в своей соцсети. Выступление должно было состояться 16 марта в одном из местных клубов. Шоу запланировали на 8 апреля.
«
"Друзья! Наш концерт на Бали переносится с 16 марта на восьмое апреля по техническим причинам! Все купленные билеты на 16 марта будут действительны восьмого апреля", – поделились музыканты в своей соцсети.
Поклонники группы возмутились новостью. Они были недовольны тем, что артисты сообщили об отмене за день до мероприятия.
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"Отпуска и визы имеют свойство заканчиваться. Так не делается!", "Взяли билеты на Бали, чтобы на концерт попасть. А теперь на него не попадем!", "Сказать про отмену за день до концерта? Спасибо за "чудесную" организацию!" – возмутились подписчики.
На негативные комментарии участники группы пока не отреагировали.
После начала СВО группа Little Big осудила ее. После этого артисты переехали за границу. В январе основателя коллектива Илью Прусикина* признали
иноагентом. Он открыто поддерживал Украину.
* Признан физлицом-иноагентом.
Осудивший СВО Лагутенко встретился с солистами Little Big