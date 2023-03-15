https://ria.ru/20230315/littlebig-1857986598.html

На Бали отменили концерт Little Big

На Бали отменили концерт Little Big - РИА Новости, 15.03.2023

На Бали отменили концерт Little Big

На Бали отменили концерт группы Little Big, о чем музыканты сообщили в своей соцсети. Выступление должно было состояться 16 марта в одном из местных клубов. Шоу РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T12:17

2023-03-15T12:17

2023-03-15T12:17

шоубиз

little big

ильич (илья прусикин)

софья таюрская

шоу-бизнес

бали

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. На Бали отменили концерт группы Little Big, о чем музыканты сообщили в своей соцсети. Выступление должно было состояться 16 марта в одном из местных клубов. Шоу запланировали на 8 апреля. Поклонники группы возмутились новостью. Они были недовольны тем, что артисты сообщили об отмене за день до мероприятия. На негативные комментарии участники группы пока не отреагировали. После начала СВО группа Little Big осудила ее. После этого артисты переехали за границу. В январе основателя коллектива Илью Прусикина* признали иноагентом. Он открыто поддерживал Украину.* Признан физлицом-иноагентом.

https://ria.ru/20230203/lagutenko-1849535000.html

бали

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

little big, ильич (илья прусикин), софья таюрская, шоу-бизнес, бали