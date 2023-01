https://ria.ru/20230127/inoagenty-1848021345.html

Минюст включил в реестр иноагентов основателя Little Big Прусикина*

Минюст включил в реестр иноагентов основателя Little Big Прусикина* - РИА Новости, 28.01.2023

Минюст включил в реестр иноагентов основателя Little Big Прусикина*

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов основателя группы Little Big Илью Прусикина* и еще четырех человек, сообщается на сайте... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-27T21:18

2023-01-27T21:18

2023-01-28T00:48

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

ильич (илья прусикин)

little big

украина

шоубиз

новости шоу-бизнеса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567688609_0:0:3203:1803_1920x0_80_0_0_819f93d2a36a2af144d60e4d6e9fcc05.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов основателя группы Little Big Илью Прусикина* и еще четырех человек, сообщается на сайте ведомства.Уточняется, что Прусикин* получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить СВО на Украине, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти. Живет за границей.Коллектив Little Big был основан в Санкт-Петербурге музыкантом-блогером Ильей Прусикиным (Ильич)* и режиссером Алиной Пязок. В 2020 году группа выдвигалась на конкурс "Евровидение" от России с песней Uno, клип на которую в июле 2020 года стал самым просматриваемым на канале европейского песенного конкурса. В июне текущего года группа Little Big объявила на своем официальном сайте, что теперь базируется в Лос-Анджелесе.В справке министерства также указывается, что Агумава* высказывался против специальной военной операции на Украине, осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений. Омбадыков* высказывался против специальной военной операции и открыто выступал в поддержку Украины, является гражданином США. Кашапов* призывал к нарушению законодательства России, борьбе с действующей государственной властью.Серенко* осуществляла сбор средств в поддержку Украины, способствовала публичному продвижению лиц, участвующих в протестных движениях, пропагандировала ЛГБТ-отношения. Руководит Феминистским антивоенным сопротивлением** – иностранным агентом.Отмечается, что все фигуранты реестра проживают за границей, где находится Серенко* - не уточняется.* Признан физлицом-иноагентом.** Организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20230114/shtraf-1844859513.html

https://ria.ru/20230120/inoagenty-1846393284.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, министерство юстиции рф (минюст россии), ильич (илья прусикин), little big, украина, новости шоу-бизнеса