21:18 27.01.2023 (обновлено: 00:48 28.01.2023)
Минюст включил в реестр иноагентов основателя Little Big Прусикина*
Минюст включил в реестр иноагентов основателя группы Little Big Илью Прусикина
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин*. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов основателя группы Little Big Илью Прусикина* и еще четырех человек, сообщается на сайте ведомства.
"Двадцать седьмого января в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.В. Прусикин*, Ф.Э. Агумава*, Э.Б. Омбадыков*, Р.Р. Кашапов*, а также Д.А. Серенко*", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Прусикин* получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить СВО на Украине, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти. Живет за границей.
Коллектив Little Big был основан в Санкт-Петербурге музыкантом-блогером Ильей Прусикиным (Ильич)* и режиссером Алиной Пязок. В 2020 году группа выдвигалась на конкурс "Евровидение" от России с песней Uno, клип на которую в июле 2020 года стал самым просматриваемым на канале европейского песенного конкурса. В июне текущего года группа Little Big объявила на своем официальном сайте, что теперь базируется в Лос-Анджелесе.
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В справке министерства также указывается, что Агумава* высказывался против специальной военной операции на Украине, осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений. Омбадыков* высказывался против специальной военной операции и открыто выступал в поддержку Украины, является гражданином США. Кашапов* призывал к нарушению законодательства России, борьбе с действующей государственной властью.
Серенко* осуществляла сбор средств в поддержку Украины, способствовала публичному продвижению лиц, участвующих в протестных движениях, пропагандировала ЛГБТ-отношения. Руководит Феминистским антивоенным сопротивлением** – иностранным агентом.
Отмечается, что все фигуранты реестра проживают за границей, где находится Серенко* - не уточняется.
* Признан физлицом-иноагентом.
** Организация, выполняющая функции иноагента.
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