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Минюст включил в реестр иноагентов основателя Little Big Прусикина* - РИА Новости, 28.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230127/inoagenty-1848021345.html
Минюст включил в реестр иноагентов основателя Little Big Прусикина*
Минюст включил в реестр иноагентов основателя Little Big Прусикина* - РИА Новости, 28.01.2023
Минюст включил в реестр иноагентов основателя Little Big Прусикина*
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов основателя группы Little Big Илью Прусикина* и еще четырех человек, сообщается на сайте... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-27T21:18
2023-01-28T00:48
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
ильич (илья прусикин)
little big
украина
шоубиз
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов основателя группы Little Big Илью Прусикина* и еще четырех человек, сообщается на сайте ведомства.Уточняется, что Прусикин* получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить СВО на Украине, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти. Живет за границей.Коллектив Little Big был основан в Санкт-Петербурге музыкантом-блогером Ильей Прусикиным (Ильич)* и режиссером Алиной Пязок. В 2020 году группа выдвигалась на конкурс "Евровидение" от России с песней Uno, клип на которую в июле 2020 года стал самым просматриваемым на канале европейского песенного конкурса. В июне текущего года группа Little Big объявила на своем официальном сайте, что теперь базируется в Лос-Анджелесе.В справке министерства также указывается, что Агумава* высказывался против специальной военной операции на Украине, осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений. Омбадыков* высказывался против специальной военной операции и открыто выступал в поддержку Украины, является гражданином США. Кашапов* призывал к нарушению законодательства России, борьбе с действующей государственной властью.Серенко* осуществляла сбор средств в поддержку Украины, способствовала публичному продвижению лиц, участвующих в протестных движениях, пропагандировала ЛГБТ-отношения. Руководит Феминистским антивоенным сопротивлением** – иностранным агентом.Отмечается, что все фигуранты реестра проживают за границей, где находится Серенко* - не уточняется.* Признан физлицом-иноагентом.** Организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20230114/shtraf-1844859513.html
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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), ильич (илья прусикин), little big, украина, новости шоу-бизнеса
Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Ильич (Илья Прусикин), Little Big, Украина, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса
21:18 27.01.2023 (обновлено: 00:48 28.01.2023)
 
Минюст включил в реестр иноагентов основателя Little Big Прусикина*

Минюст включил в реестр иноагентов основателя группы Little Big Илью Прусикина

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВокалист группы Little Big Илья Прусикин*
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин* - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вокалист группы Little Big Илья Прусикин*. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов основателя группы Little Big Илью Прусикина* и еще четырех человек, сообщается на сайте ведомства.
"Двадцать седьмого января в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.В. Прусикин*, Ф.Э. Агумава*, Э.Б. Омбадыков*, Р.Р. Кашапов*, а также Д.А. Серенко*", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Прусикин* получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить СВО на Украине, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти. Живет за границей.
Коллектив Little Big был основан в Санкт-Петербурге музыкантом-блогером Ильей Прусикиным (Ильич)* и режиссером Алиной Пязок. В 2020 году группа выдвигалась на конкурс "Евровидение" от России с песней Uno, клип на которую в июле 2020 года стал самым просматриваемым на канале европейского песенного конкурса. В июне текущего года группа Little Big объявила на своем официальном сайте, что теперь базируется в Лос-Анджелесе.
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В справке министерства также указывается, что Агумава* высказывался против специальной военной операции на Украине, осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений. Омбадыков* высказывался против специальной военной операции и открыто выступал в поддержку Украины, является гражданином США. Кашапов* призывал к нарушению законодательства России, борьбе с действующей государственной властью.
Серенко* осуществляла сбор средств в поддержку Украины, способствовала публичному продвижению лиц, участвующих в протестных движениях, пропагандировала ЛГБТ-отношения. Руководит Феминистским антивоенным сопротивлением** – иностранным агентом.
Отмечается, что все фигуранты реестра проживают за границей, где находится Серенко* - не уточняется.
* Признан физлицом-иноагентом.
** Организация, выполняющая функции иноагента.
Певица Монеточка* - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 21:17Шоубиз
Минюст включил Монеточку* в реестр иноагентов
 
ШоубизРоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Ильич (Илья Прусикин)Little BigУкраинаНовости шоу-бизнеса
 
 
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