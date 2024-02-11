https://ria.ru/20240211/bi-2-1926742451.html
Концерт группы "Би-2" в Дубае, запланированный на 17 февраля, отменили
Концерт группы "Би-2" в Дубае, запланированный на 17 февраля, отменили - РИА Новости, 11.02.2024
Концерт группы "Би-2" в Дубае, запланированный на 17 февраля, отменили
Концерт музыкальной рок-группы "Би-2" в Дубае, намеченный на 17 февраля, отменили, сообщает коллектив в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T21:45
2024-02-11T21:45
2024-02-11T22:52
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Концерт музыкальной рок-группы "Би-2" в Дубае, намеченный на 17 февраля, отменили, сообщает коллектив в своем Telegram-канале. "К сожалению, запланированный на 17 февраля концерт "Би-2" в Дубае не состоится", — говорится в публикации. Рок-группа пообещала, что деньги за билеты вернут зрителям в автоматическом режиме в ближайшие дни. "Эта отмена не повлияет на другие концерты в нашем гастрольном графике — остальные выступления состоятся в назначенные даты", — добавил коллектив. Ранее полиция Таиланда арестовала музыкантов из "Би-2" после концерта на Пхукете. Группу обвинили в осуществлении трудовой деятельности без разрешения властей и приговорили к штрафам и выдворению из страны. Всех участников коллектива депортировали в Израиль.
https://ria.ru/20240210/tyurma-1926605423.html
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дубай, пхукет (остров), россия, в мире
Дубай, Пхукет (остров), Россия, В мире
Концерт группы "Би-2" в Дубае, запланированный на 17 февраля, отменили
Концерт группы "Би-2" в Дубае, запланированный на 17 февраля, отменили