https://ria.ru/20240312/inoagenty-1932470069.html
Мосгорсуд оставил Галкина* и Слепакова* в иноагентах
Мосгорсуд оставил Галкина* и Слепакова* в иноагентах - РИА Новости, 12.03.2024
Мосгорсуд оставил Галкина* и Слепакова* в иноагентах
Мосгорсуд признал законными решения Замоскворецкого суда Москвы, отказавшегося исключать из реестра иностранных агентов шоумена Максима Галкина и артиста Семена РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T12:15
2024-03-12T12:15
2024-03-12T12:17
шоубиз
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семен слепаков
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Мосгорсуд признал законными решения Замоскворецкого суда Москвы, отказавшегося исключать из реестра иностранных агентов шоумена Максима Галкина и артиста Семена Слепакова, следует из картотеки Московского городского суда. "Оставить судебное постановление без изменения, жалобу - без удовлетворения",- говорится в электронной базе. Летом прошлого года представители Галкина и Слепакова пытались добиться их исключения из иноагентакого списка, однако инстанция встала на сторону Министерства юстиции РФ. Галкин покинул Россию в 2022-м году, публично осудил СВО и вместе с семьей перебрался в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". С тех пор он дает концерты исключительно за рубежом. Слепакова признали иноагентом в апреле 2023 года. По информации ведомства, он получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно говорил о россиянах. Судя по открытым данным, живет в Израиле.* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20240229/inoagenty-1930096039.html
https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московский городской суд, москва, израиль, новости культуры, семен слепаков, максим галкин*
Шоубиз, Россия, Московский городской суд, Москва, Израиль, Новости культуры, Семен Слепаков, Максим Галкин*
Мосгорсуд оставил Галкина* и Слепакова* в иноагентах
Мосгорсуд не стал исключать шоумена Галкина и артиста Слепакова из иноагентов