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Мосгорсуд оставил Галкина* и Слепакова* в иноагентах - РИА Новости, 12.03.2024
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Шоубиз
 
12:15 12.03.2024 (обновлено: 12:17 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/inoagenty-1932470069.html
Мосгорсуд оставил Галкина* и Слепакова* в иноагентах
Мосгорсуд оставил Галкина* и Слепакова* в иноагентах - РИА Новости, 12.03.2024
Мосгорсуд оставил Галкина* и Слепакова* в иноагентах
Мосгорсуд признал законными решения Замоскворецкого суда Москвы, отказавшегося исключать из реестра иностранных агентов шоумена Максима Галкина и артиста Семена РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T12:15
2024-03-12T12:17
шоубиз
россия
московский городской суд
москва
израиль
новости культуры
семен слепаков
максим галкин*
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Мосгорсуд признал законными решения Замоскворецкого суда Москвы, отказавшегося исключать из реестра иностранных агентов шоумена Максима Галкина и артиста Семена Слепакова, следует из картотеки Московского городского суда. "Оставить судебное постановление без изменения, жалобу - без удовлетворения",- говорится в электронной базе. Летом прошлого года представители Галкина и Слепакова пытались добиться их исключения из иноагентакого списка, однако инстанция встала на сторону Министерства юстиции РФ. Галкин покинул Россию в 2022-м году, публично осудил СВО и вместе с семьей перебрался в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". С тех пор он дает концерты исключительно за рубежом. Слепакова признали иноагентом в апреле 2023 года. По информации ведомства, он получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно говорил о россиянах. Судя по открытым данным, живет в Израиле.* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20240229/inoagenty-1930096039.html
https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html
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россия, московский городской суд, москва, израиль, новости культуры, семен слепаков, максим галкин*
Шоубиз, Россия, Московский городской суд, Москва, Израиль, Новости культуры, Семен Слепаков, Максим Галкин*
Мосгорсуд оставил Галкина* и Слепакова* в иноагентах

Мосгорсуд не стал исключать шоумена Галкина и артиста Слепакова из иноагентов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМаксим Галкин*
Максим Галкин* - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Максим Галкин*. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Мосгорсуд признал законными решения Замоскворецкого суда Москвы, отказавшегося исключать из реестра иностранных агентов шоумена Максима Галкина и артиста Семена Слепакова, следует из картотеки Московского городского суда.
"Оставить судебное постановление без изменения, жалобу - без удовлетворения",- говорится в электронной базе.
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Россия зажала иноагентов в бархатные тиски
29 февраля, 08:00
Летом прошлого года представители Галкина и Слепакова пытались добиться их исключения из иноагентакого списка, однако инстанция встала на сторону Министерства юстиции РФ.
Галкин покинул Россию в 2022-м году, публично осудил СВО и вместе с семьей перебрался в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". С тех пор он дает концерты исключительно за рубежом.
Слепакова признали иноагентом в апреле 2023 года. По информации ведомства, он получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно говорил о россиянах. Судя по открытым данным, живет в Израиле.
* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России
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ШоубизРоссияМосковский городской судМоскваИзраильНовости культурыСемен СлепаковМаксим Галкин*
 
 
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