https://ria.ru/20240407/pellegrini-1934623313.html

Биография Петера Пеллегрини

Биография Петера Пеллегрини - РИА Новости, 07.04.2024

Биография Петера Пеллегрини

Словацкий государственный и политический деятель Петер Пеллегрини (Peter Pellegrini) родился 6 октября 1975 года в городе Банска-Бистрица (Чехословакия (ныне... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T01:42

2024-04-07T01:42

2024-04-07T01:42

справки

словакия

петер пеллегрини

роберт фицо

андрей киска

евросоюз

банк "развитие"

совет европы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934626111_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_7ec0d7f7ffbb48c5f265cac31d38afbb.jpg

Словацкий государственный и политический деятель Петер Пеллегрини (Peter Pellegrini) родился 6 октября 1975 года в городе Банска-Бистрица (Чехословакия (ныне территория Словакии) в семье, имеющей итальянские корни. Его отец – автомеханик, мать – учительница.В 1998 году окончил экономический факультет Университета Матея Бела в Банска-Бистрице и Технический университет в Кошице по специальности "финансы, банковское дело и инвестиции". В 1998-2002 годах занимался индивидуальным предпринимательством.В 2000 году вступил в ряды партии "Курс – социальная демократия". В 2002-2006 годах был помощником депутата Национального совета (парламента) Словакии Любомира Важны.В 2006 году был избран депутатом Национального совета от партии "Курс – социальная демократия". Работал в комитете по пересмотру решений Управления национальной безопасности, комитете по мандату и иммунитету. Являлся председателем комиссии по транспорту, почтовым услугам, связи и информатизации общества в комитете по экономическим вопросам.В 2010 году был переизбран депутатом Национального совета. Был членом комитета по финансам и бюджету, комитета по пересмотру решений Управления национальной безопасности.В 2012-2014 годах являлся статс-секретарем министерства финансов Словакии.В 2012 году был членом Экономического и социального совета Словакии. В этом же году стал "цифровым лидером" от Словакии в Европейском совете (ЕС) – в его обязанности входило развитие единого цифрового рынка в рамках ЕС.В 2012-2014 годах был председателем наблюдательных советов Национального ядерного фонда и компании Slovenská konsolidačná, a.s. Также являлся членом наблюдательного совета Агентства социального страхования, входил в состав ученого совета экономического факультета Университета Матея Бела и административного совета Банка развития Совета Европы.В 2014 году стал заместителем председателя партии "Курс – социальная демократия". В июле 2014 года занял пост министра образования, науки, исследований и спорта Словакии. В ноябре 2014 года был избран председателем Национального совета Словакии. В марте 2016 года, после парламентских выборов, стал заместителем премьер-министра Словакии Роберта Фицо по инвестициям и информатизации.Был председателем Совета при правительстве Словакии по цифровизации государственного управления и единого цифрового рынка и Правительственного совета Словакии по науке, технологиям и инновациям.В марте 2018 года на фоне политического кризиса, возникшего в Словакии после убийства журналиста Яна Куциака, длительное время расследовавшего связи мафиозных структур с политиками, премьер-министр Роберт Фицо предложил главе республики свою отставку, условием которой выдвинул сохранение коалиционного кабинета и назначение на пост премьера представителя возглавляемой им партии "Курс – социальная демократия". 15 марта 2018 года словацкий президент Андрей Киска принял отставку премьера Роберта Фицо и его правительства и поручил формирование нового кабинета Петеру Пеллегрини.22 марта 2018 года Петер Пеллегрини официально вступил в должность премьер-министра Словакии. В марте 2020 года, после прошедших парламентских выборов, в результате которых была сформирована новая правящая коалиция, Петер Пеллегрини и его правительство ушли в отставку.С марта по октябрь 2020 года являлся заместителем председателя Национального совета Словакии. Был членом комитета по иностранным делам.В июне 2020 года Пеллегрини покинул пост заместителя председателя партии "Курс – социальная демократия" и основал собственную партию "Голос – социальная демократия", которую зарегистрировал в сентябре того же года. В программе партии основное внимание уделено расширению участия в политической жизни граждан Словакии всех слоев и возрастов.В сентябре 2023 года на досрочных парламентских выборах партия "Голос – социальная демократия" заняла третье место, получив 14,7% голосов избирателей, и вошла в правящую коалицию с победившей партией "Курс – социальная демократия" Роберта Фицо и Словацкой национальной партией.В октябре 2023 года Петер Пеллегрини был избран председателем Национального совета Словакии. В январе 2024 года Пеллегрини выдвинул свою кандидатуру на пост президента Словакии. 23 марта 2024 года по итогам первого тура выборов президента Словакии Петер Пеллегрини получил поддержку 37,02% избирателей и вышел во второй тур. 7 апреля 2024 года Пеллегрини победил во втором туре выборов президента Словакии.Петер Пеллегрини в интервью новостному агентству TASR заявил, что правительство Словакии заняло реалистичную позицию по Украине. Он выразил удивление, что некоторые страны, придерживающиеся другой позиции по Украине, не готовы уважать Словакию за такой подход и подвергают республику критике. Пеллегрини отметил, что Словакия готова помогать украинской стороне в вопросах разминирования территорий и реализации гражданских проектов.Пеллегрини считает, что конфликт на Украине не имеет военного решения и выступает за скорейшие переговоры о мире. Он также считает, что вооружение Украины не дает результатов и может в конце концов привести к катастрофе. Пеллегрини заявил, что Украина не может вступить в НАТО. Он также заявил, что не допустит отправки словацких военных на Украину, если победит на президентских выборах.Помимо родного словацкого, Пеллегрини владеет английским, немецким и русским языками.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

словакия

чехословакия

кошице

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, словакия, петер пеллегрини, роберт фицо, андрей киска, евросоюз, банк "развитие", совет европы, чехословакия, кошице, выборы, политика