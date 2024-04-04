Кандидат в президенты Словакии спрогнозировал катастрофу из-за Украины
Кандидат в президенты Словакии Пеллегрини: поставки ВСУ оружия вызовут бедствия
Петер Пеллегрини. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 4 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Словакии, глава парламента республики Петер Пеллегрини считает, что вооружение Украины не дает результатов и может в конце концов привести к катастрофе.
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"Конечно, я не поддерживаю постоянного поддержания конфликта тем, что мы туда третий год будем отправлять оружие. Это ни к чему не приводит, только погибнут еще на 10 тысяч больше военных и гражданских лиц… Если мы хотим продолжать лишь отправлять оружие на Украину, то у меня серьезные опасения, что это может закончиться в конце концов еще большей катастрофой, чем сегодня, если бы фронт остановился там, где он сейчас", — сказал он в эфире телеканала RTVS в ходе последней предвыборной дискуссии перед двумя днями тишины.
Его соперник на выборах, экс-глава МИД Словакии Иван Корчок считает, что планы НАТО создать фонд военной помощи Киеву на сумму 100 миллиардов евро является "конкретным примером сотрудничества". Тем не менее он заверил, что в случае победы на выборах не склонял бы Словакию к обязательствам, которые страна не могла бы выполнить.
Во второй тур выборов президента Словакии, намеченный на 6 апреля, из девяти кандидатов прошли Корчок, получивший 42,51% голосов, и Пеллегрини, набравший 37,02%.
Пеллегрини возглавляет парламент и является председателем партии Hlas ("Голос"), которая входит в правительственную коалицию вместе с партией премьер-министра Словакии Роберта Фицо, известного своей критикой накачивания Украины оружием. Он также считает, что конфликт на Украине не имеет военного решения, и выступает за скорейшие переговоры о мире.
Корчок заявлял, что отвергает "фальшивые крики о мире и то, что Украина должна принять факт, что лишится части своей территории". По мнению экс-главы МИД Словакии, предпосылки для мира будут тогда, когда "Россия прекратит боевые действия", пока же, как считает Корчок, Словакия обязана поддерживать Украину и "делать все, чтобы она смогла защититься".
И 59-летний Корчок, и 48-летний Пеллегрини ранее заявляли, что не допустят отправки словацких военных на Украину, если победят на президентских выборах.