https://ria.ru/20240324/vybory-1935485051.html

Во второй тур выборов президента Словакии прошли Корчок и Пеллегрини

Во второй тур выборов президента Словакии прошли Корчок и Пеллегрини - РИА Новости, 24.03.2024

Во второй тур выборов президента Словакии прошли Корчок и Пеллегрини

Во втором туре выборов президента в Словакии примут участие экс-глава МИД республики Иван Корчок и глава словацкого парламента Петер Пеллегрини, который... РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T15:46

2024-03-24T15:46

2024-03-24T15:46

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иван корчок

петер пеллегрини

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 24 мар - РИА Новости. Во втором туре выборов президента в Словакии примут участие экс-глава МИД республики Иван Корчок и глава словацкого парламента Петер Пеллегрини, который выступает против дальнейшего вооружения Украины и настаивает на переговорах о мире в украинском конфликте, сообщил глава Государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий Эдуард Бурда. Второй тур выборов президента Словакии состоится 6 апреля. "На основе результатов выборов комиссия констатирует, что ни один из кандидатов не был избран (абсолютным большинством - ред.) президентом Словакии, потому что не получил необходимое количество голосов. В этой связи, во второй тур проходят кандидаты, которые заняли первые два места: Иван Корчок и Петер Пеллегрини", - сказал Бурда журналистам, объявляя официальные данные первого тура выборов президента Словакии. Он сообщил, что в воскресенье официально утвержден протокол с результатами первого тура выборов президента Словакии, согласно которому Корчок получил 42,51% голосов, а Пеллегрини - 37,02%. Всего в первом туре выборов президента республики принимали участие девять кандидатов. Ранее Корчок уже поблагодарил избирателей за поддержку. Он заявил, что хочет быть президентом для того, "чтобы вместо того обманчивого спокойствия, о котором говорит Петер Пеллегрини, говорить о том, чтобы правительственная коалиция выполняла свои обещания". Дипломат напомнил, что представители сегодняшнего правительства обещали удешевить ипотеки и продукты, а также упрекнул некоторых политиков в симпатиях к России. Бывший министр иностранных дел Словакии 59-летний Корчок дважды возглавлял внешнеполитическое ведомство республики. В послужном списке дипломата значится и работа послом Словакии в США. Корчок участвовал в президентской гонке как общественный кандидат, но его поддерживала либеральная партия Progresivne Slovensko ("Прогрессивная Словакия"), которая активно критикует политику правительства Роберта Фицо.

https://ria.ru/20240323/vybory-1934688441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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