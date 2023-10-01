https://ria.ru/20231001/slovakiya-1899762821.html

Партия экс-премьера Словакии Фицо победила на парламентских выборах

Партия экс-премьера Словакии Фицо победила на парламентских выборах - РИА Новости, 01.10.2023

Партия экс-премьера Словакии Фицо победила на парламентских выборах

Партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо Smer победила на выборах в парламент, набрав 22,94 процента голосов избирателей, сообщил глава Государственной... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T15:45

2023-10-01T15:45

2023-10-01T17:06

в мире

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роберт фицо

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петер пеллегрини

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БРАТИСЛАВА, 1 окт — РИА Новости. Партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо Smer победила на выборах в парламент, набрав 22,94 процента голосов избирателей, сообщил глава Государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий Ладислав Ороз."Наибольшее число голосов получила партия Smer — 22,94 процента", — сказал он.Второе место заняла либеральная и проевропейская партия Progresivne Slovensko с 17,96 процента голосов, третье — социал-демократическая партия Hlas-SD, которую поддержали 14,7 процента избирателей.Ранее Фицо публично выступал против поддержки Киева и осуждал Запад за "расстилание красной дорожки" перед украинскими националистами. Он также заявлял, что из-за помощи ВСУ армия Словакии оказалась в плачевном состоянии — у нее не осталось боевых самолетов и систем ПВО. Сегодня Фицо сообщил, что если партия Smer сможет сформировать правительство, то приложит все усилия для начала мирных переговоров по Украине.Внеочередные выборы в парламент Словакии состоялись накануне. К участию в них допустили 25 политических объединений: 24 партии и одну коалицию. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее пяти процентов голосов, коалициям — не менее семи процентов.Согласно данным exit poll агентства Focus, победить должна была либеральная и проевропейская партия Progresivne Slovensko, которую возглавляет 39-летний Михал Шимечка. Тем не менее после подсчета голосов на большинстве участков она оказалась на втором месте с 17,96 процента. Замыкает первую тройку партия Hlas с 14,7 процента голосов.Для формирования правительства Smer необходимо получить поддержку не менее 76 депутатов из 150. После выборов Фицо обеспечил своей партии 42 места в парламенте. Политик может создать коалицию с социал-демократической партией Hlas, у которой сейчас 27 кресел. Ее возглавляет экс-премьер Словакии 47-летний Петер Пеллегрини, который ранее был членом Smer. Однако даже объединения двух партий не хватит для создания полноценной коалиции.По мнению местных политологов, может возникнуть ситуация, когда ни одна из партий не получит большинства в парламенте. В таком случае не исключено, что через пару месяцев Словакию снова могут ждать выборы.

https://ria.ru/20230929/ukraina-1899396082.html

https://ria.ru/20231001/slovakiya-1899758136.html

https://ria.ru/20231001/pushkov-1899737122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, словакия, роберт фицо, киев, украина, петер пеллегрини