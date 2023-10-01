Рейтинг@Mail.ru
Партия экс-премьера Словакии Фицо победила на парламентских выборах - РИА Новости, 01.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 01.10.2023 (обновлено: 17:06 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/slovakiya-1899762821.html
Партия экс-премьера Словакии Фицо победила на парламентских выборах
Партия экс-премьера Словакии Фицо победила на парламентских выборах - РИА Новости, 01.10.2023
Партия экс-премьера Словакии Фицо победила на парламентских выборах
Партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо Smer победила на выборах в парламент, набрав 22,94 процента голосов избирателей, сообщил глава Государственной... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T15:45
2023-10-01T17:06
в мире
словакия
роберт фицо
киев
украина
петер пеллегрини
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899765636_165:0:3071:1635_1920x0_80_0_0_867540c70d9c3c91c97fdb547c4e42de.jpg
БРАТИСЛАВА, 1 окт — РИА Новости. Партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо Smer победила на выборах в парламент, набрав 22,94 процента голосов избирателей, сообщил глава Государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий Ладислав Ороз.&quot;Наибольшее число голосов получила партия Smer — 22,94 процента&quot;, — сказал он.Второе место заняла либеральная и проевропейская партия Progresivne Slovensko с 17,96 процента голосов, третье — социал-демократическая партия Hlas-SD, которую поддержали 14,7 процента избирателей.Ранее Фицо публично выступал против поддержки Киева и осуждал Запад за "расстилание красной дорожки" перед украинскими националистами. Он также заявлял, что из-за помощи ВСУ армия Словакии оказалась в плачевном состоянии — у нее не осталось боевых самолетов и систем ПВО. Сегодня Фицо сообщил, что если партия Smer сможет сформировать правительство, то приложит все усилия для начала мирных переговоров по Украине.Внеочередные выборы в парламент Словакии состоялись накануне. К участию в них допустили 25 политических объединений: 24 партии и одну коалицию. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее пяти процентов голосов, коалициям — не менее семи процентов.Согласно данным exit poll агентства Focus, победить должна была либеральная и проевропейская партия Progresivne Slovensko, которую возглавляет 39-летний Михал Шимечка. Тем не менее после подсчета голосов на большинстве участков она оказалась на втором месте с 17,96 процента. Замыкает первую тройку партия Hlas с 14,7 процента голосов.Для формирования правительства Smer необходимо получить поддержку не менее 76 депутатов из 150. После выборов Фицо обеспечил своей партии 42 места в парламенте. Политик может создать коалицию с социал-демократической партией Hlas, у которой сейчас 27 кресел. Ее возглавляет экс-премьер Словакии 47-летний Петер Пеллегрини, который ранее был членом Smer. Однако даже объединения двух партий не хватит для создания полноценной коалиции.По мнению местных политологов, может возникнуть ситуация, когда ни одна из партий не получит большинства в парламенте. В таком случае не исключено, что через пару месяцев Словакию снова могут ждать выборы.
https://ria.ru/20230929/ukraina-1899396082.html
https://ria.ru/20231001/slovakiya-1899758136.html
https://ria.ru/20231001/pushkov-1899737122.html
словакия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899765636_279:0:3008:2047_1920x0_80_0_0_d909704758427b758a4ee03b0f315a0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, роберт фицо, киев, украина, петер пеллегрини
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Киев, Украина, Петер Пеллегрини
Партия экс-премьера Словакии Фицо победила на парламентских выборах

Партия Фицо победила на выборах в Словакии с 22,94 процента голосов

© AFP 2023 / VLADIMIR SIMICEKПредседатель Smer Роберт Фицо (в центре) на пресс-конференции в штаб-квартире партии после досрочных парламентских выборов в Братиславе, Словакия
Председатель Smer Роберт Фицо (в центре) на пресс-конференции в штаб-квартире партии после досрочных парламентских выборов в Братиславе, Словакия - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AFP 2023 / VLADIMIR SIMICEK
Председатель Smer Роберт Фицо (в центре) на пресс-конференции в штаб-квартире партии после досрочных парламентских выборов в Братиславе, Словакия
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 1 окт — РИА Новости. Партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо Smer победила на выборах в парламент, набрав 22,94 процента голосов избирателей, сообщил глава Государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий Ладислав Ороз.
«

"Наибольшее число голосов получила партия Smer — 22,94 процента", — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Экс-премьер Словакии заявил, что Зеленский начинает надоедать миру
29 сентября, 12:36
Второе место заняла либеральная и проевропейская партия Progresivne Slovensko с 17,96 процента голосов, третье — социал-демократическая партия Hlas-SD, которую поддержали 14,7 процента избирателей.
Ранее Фицо публично выступал против поддержки Киева и осуждал Запад за "расстилание красной дорожки" перед украинскими националистами. Он также заявлял, что из-за помощи ВСУ армия Словакии оказалась в плачевном состоянии — у нее не осталось боевых самолетов и систем ПВО. Сегодня Фицо сообщил, что если партия Smer сможет сформировать правительство, то приложит все усилия для начала мирных переговоров по Украине.
Внеочередные выборы в парламент Словакии состоялись накануне. К участию в них допустили 25 политических объединений: 24 партии и одну коалицию. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее пяти процентов голосов, коалициям — не менее семи процентов.
Мужчина голосует на избирательном участке в Братиславе в Словакии - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Словакия после выборов будет менее русофобской, считает эксперт
Вчера, 15:12
Согласно данным exit poll агентства Focus, победить должна была либеральная и проевропейская партия Progresivne Slovensko, которую возглавляет 39-летний Михал Шимечка. Тем не менее после подсчета голосов на большинстве участков она оказалась на втором месте с 17,96 процента. Замыкает первую тройку партия Hlas с 14,7 процента голосов.
Для формирования правительства Smer необходимо получить поддержку не менее 76 депутатов из 150. После выборов Фицо обеспечил своей партии 42 места в парламенте. Политик может создать коалицию с социал-демократической партией Hlas, у которой сейчас 27 кресел. Ее возглавляет экс-премьер Словакии 47-летний Петер Пеллегрини, который ранее был членом Smer. Однако даже объединения двух партий не хватит для создания полноценной коалиции.
По мнению местных политологов, может возникнуть ситуация, когда ни одна из партий не получит большинства в парламенте. В таком случае не исключено, что через пару месяцев Словакию снова могут ждать выборы.
Лидер партии Smer Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Пушков назвал победу оппозиции в Словакии тревожным сигналом для ЕС
Вчера, 12:19
 
В миреСловакияРоберт ФицоКиевУкраинаПетер Пеллегрини
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала