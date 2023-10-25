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Экс-премьер Словакии Пеллегрини возглавил парламент республики - РИА Новости, 25.10.2023
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15:34 25.10.2023 (обновлено: 15:38 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/pellegrini-1905175876.html
Экс-премьер Словакии Пеллегрини возглавил парламент республики
Экс-премьер Словакии Пеллегрини возглавил парламент республики - РИА Новости, 25.10.2023
Экс-премьер Словакии Пеллегрини возглавил парламент республики
Глава партии Hlas, бывший премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини избран председателем парламента республики, следует из данных голосования депутатов,... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T15:34
2023-10-25T15:38
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роберт фицо
петер пеллегрини
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БРАТИСЛАВА, 25 окт - РИА Новости. Глава партии Hlas, бывший премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини избран председателем парламента республики, следует из данных голосования депутатов, избранных по итогам сентябрьских парламентских выборов.На выборах 30 сентября в Словакии победила партия Smer. Ее глава Роберт Фицо уже трижды занимал пост премьер-министра и заявлял, что будет претендовать на него и в этот раз. Он выступает за прекращение поставок вооружения Киеву. Политик подписал соглашение о коалиции с партией Пеллегрини и консервативной партией SNS. Одним из условий подписания документа было то, что Фицо возглавит правительство Словакии, а Пеллегрини - парламент.В среду состоялось первое заседание нового парламента Словакии, в ходе которого депутаты принесли присягу, а также проголосовали за избрание Пеллегрини председателем парламента.Пеллегрини занимал пост премьер-министра Словакии с 2018 по 2020 год. Политик был членом партии Smer, но в 2020 году вышел из нее и основал свою собственную партию Hlas.
https://radiosputnik.ria.ru/20231021/fitso-1904305515.html
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в мире, словакия, киев, роберт фицо, петер пеллегрини
В мире, Словакия, Киев, Роберт Фицо, Петер Пеллегрини
Экс-премьер Словакии Пеллегрини возглавил парламент республики

Экс-премьера Словакии Пеллегрини избрали председателем парламента

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетер Пеллегрини
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Петер Пеллегрини. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 25 окт - РИА Новости. Глава партии Hlas, бывший премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини избран председателем парламента республики, следует из данных голосования депутатов, избранных по итогам сентябрьских парламентских выборов.
На выборах 30 сентября в Словакии победила партия Smer. Ее глава Роберт Фицо уже трижды занимал пост премьер-министра и заявлял, что будет претендовать на него и в этот раз. Он выступает за прекращение поставок вооружения Киеву. Политик подписал соглашение о коалиции с партией Пеллегрини и консервативной партией SNS. Одним из условий подписания документа было то, что Фицо возглавит правительство Словакии, а Пеллегрини - парламент.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
СМИ узнали, когда премьер Словакии решил стать "пророссийским" политиком
21 октября, 10:10
В среду состоялось первое заседание нового парламента Словакии, в ходе которого депутаты принесли присягу, а также проголосовали за избрание Пеллегрини председателем парламента.
Пеллегрини занимал пост премьер-министра Словакии с 2018 по 2020 год. Политик был членом партии Smer, но в 2020 году вышел из нее и основал свою собственную партию Hlas.
 
В миреСловакияКиевРоберт ФицоПетер Пеллегрини
 
 
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