https://ria.ru/20231025/pellegrini-1905175876.html

Экс-премьер Словакии Пеллегрини возглавил парламент республики

Экс-премьер Словакии Пеллегрини возглавил парламент республики - РИА Новости, 25.10.2023

Экс-премьер Словакии Пеллегрини возглавил парламент республики

Глава партии Hlas, бывший премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини избран председателем парламента республики, следует из данных голосования депутатов,... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T15:34

2023-10-25T15:34

2023-10-25T15:38

в мире

словакия

киев

роберт фицо

петер пеллегрини

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155537/97/1555379750_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_0d48d292edb65104bf222a250c010fae.jpg

БРАТИСЛАВА, 25 окт - РИА Новости. Глава партии Hlas, бывший премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини избран председателем парламента республики, следует из данных голосования депутатов, избранных по итогам сентябрьских парламентских выборов.На выборах 30 сентября в Словакии победила партия Smer. Ее глава Роберт Фицо уже трижды занимал пост премьер-министра и заявлял, что будет претендовать на него и в этот раз. Он выступает за прекращение поставок вооружения Киеву. Политик подписал соглашение о коалиции с партией Пеллегрини и консервативной партией SNS. Одним из условий подписания документа было то, что Фицо возглавит правительство Словакии, а Пеллегрини - парламент.В среду состоялось первое заседание нового парламента Словакии, в ходе которого депутаты принесли присягу, а также проголосовали за избрание Пеллегрини председателем парламента.Пеллегрини занимал пост премьер-министра Словакии с 2018 по 2020 год. Политик был членом партии Smer, но в 2020 году вышел из нее и основал свою собственную партию Hlas.

https://radiosputnik.ria.ru/20231021/fitso-1904305515.html

словакия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, киев, роберт фицо, петер пеллегрини