https://ria.ru/20240403/ukraina-1937464899.html
Кандидаты в президенты Словакии поспорили о членстве Украины в НАТО
Кандидаты в президенты Словакии поспорили о членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 03.04.2024
Кандидаты в президенты Словакии поспорили о членстве Украины в НАТО
Кандидат в президенты Словакии, глава парламента Петер Пеллегрини считает, что Украина не может вступить в НАТО, а его соперник, экс-глава МИД республики Иван... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T00:52
2024-04-03T00:52
2024-04-03T00:52
словакия
украина
европа
петер пеллегрини
иван корчок
роберт фицо
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_5464bcec07b8eecddcafdd670ee5b9c7.jpg
БРАТИСЛАВА, 3 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Словакии, глава парламента Петер Пеллегрини считает, что Украина не может вступить в НАТО, а его соперник, экс-глава МИД республики Иван Корчок полагает, что решение об этом может принять альянс, если украинская сторона будет соответствовать необходимым требованиям. "Нет", - однозначно ответил Пеллегрини на вопрос модератора предвыборной дискуссии в эфире телеканала Markiza о том, должна ли Украина вступить в НАТО. Его соперник Корчок полагает, что окончательное решение об этом примет НАТО. "Я только напомню, что обещание об этом было дано в 2008 году правительством Роберта Фицо и президентом Словакии Иваном Гашпаровичем, необходимо стоять за этим. После выполнения условий, после того, как Украина внесет вклад в безопасность в Европе и НАТО, решение об этом примут страны альянса, решать это не будет никто другой извне", - сказал Корчок. Во второй тур выборов президента Словакии, намеченный на 6 апреля, из девяти кандидатов прошли Корчок, получивший 42,51% голосов, и глава словацкого парламенте Пеллегрини, набравший 37,02%. По данным последнего опроса, Корчок и Пеллегрини имеют почти одинаковые шансы победить во втором туре.
https://ria.ru/20240402/nato-1937238880.html
https://ria.ru/20240330/nato-1936843225.html
словакия
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_702911a7522ee173da27077f6e752835.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, украина, европа, петер пеллегрини, иван корчок, роберт фицо, нато, в мире
Словакия, Украина, Европа, Петер Пеллегрини, Иван Корчок, Роберт Фицо, НАТО, В мире
Кандидаты в президенты Словакии поспорили о членстве Украины в НАТО
Кандидаты в президенты Словакии разошлись во мнении о членстве Украины в НАТО