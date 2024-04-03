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Кандидаты в президенты Словакии поспорили о членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 03.04.2024
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00:52 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/ukraina-1937464899.html
Кандидаты в президенты Словакии поспорили о членстве Украины в НАТО
Кандидаты в президенты Словакии поспорили о членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 03.04.2024
Кандидаты в президенты Словакии поспорили о членстве Украины в НАТО
Кандидат в президенты Словакии, глава парламента Петер Пеллегрини считает, что Украина не может вступить в НАТО, а его соперник, экс-глава МИД республики Иван... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T00:52
2024-04-03T00:52
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петер пеллегрини
иван корчок
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БРАТИСЛАВА, 3 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Словакии, глава парламента Петер Пеллегрини считает, что Украина не может вступить в НАТО, а его соперник, экс-глава МИД республики Иван Корчок полагает, что решение об этом может принять альянс, если украинская сторона будет соответствовать необходимым требованиям. "Нет", - однозначно ответил Пеллегрини на вопрос модератора предвыборной дискуссии в эфире телеканала Markiza о том, должна ли Украина вступить в НАТО. Его соперник Корчок полагает, что окончательное решение об этом примет НАТО. "Я только напомню, что обещание об этом было дано в 2008 году правительством Роберта Фицо и президентом Словакии Иваном Гашпаровичем, необходимо стоять за этим. После выполнения условий, после того, как Украина внесет вклад в безопасность в Европе и НАТО, решение об этом примут страны альянса, решать это не будет никто другой извне", - сказал Корчок. Во второй тур выборов президента Словакии, намеченный на 6 апреля, из девяти кандидатов прошли Корчок, получивший 42,51% голосов, и глава словацкого парламенте Пеллегрини, набравший 37,02%. По данным последнего опроса, Корчок и Пеллегрини имеют почти одинаковые шансы победить во втором туре.
https://ria.ru/20240402/nato-1937238880.html
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словакия, украина, европа, петер пеллегрини, иван корчок, роберт фицо, нато, в мире
Словакия, Украина, Европа, Петер Пеллегрини, Иван Корчок, Роберт Фицо, НАТО, В мире
Кандидаты в президенты Словакии поспорили о членстве Украины в НАТО

Кандидаты в президенты Словакии разошлись во мнении о членстве Украины в НАТО

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 3 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Словакии, глава парламента Петер Пеллегрини считает, что Украина не может вступить в НАТО, а его соперник, экс-глава МИД республики Иван Корчок полагает, что решение об этом может принять альянс, если украинская сторона будет соответствовать необходимым требованиям.
"Нет", - однозначно ответил Пеллегрини на вопрос модератора предвыборной дискуссии в эфире телеканала Markiza о том, должна ли Украина вступить в НАТО.
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Его соперник Корчок полагает, что окончательное решение об этом примет НАТО. "Я только напомню, что обещание об этом было дано в 2008 году правительством Роберта Фицо и президентом Словакии Иваном Гашпаровичем, необходимо стоять за этим. После выполнения условий, после того, как Украина внесет вклад в безопасность в Европе и НАТО, решение об этом примут страны альянса, решать это не будет никто другой извне", - сказал Корчок.
Во второй тур выборов президента Словакии, намеченный на 6 апреля, из девяти кандидатов прошли Корчок, получивший 42,51% голосов, и глава словацкого парламенте Пеллегрини, набравший 37,02%. По данным последнего опроса, Корчок и Пеллегрини имеют почти одинаковые шансы победить во втором туре.
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