https://ria.ru/20240403/ukraina-1937464899.html

Кандидаты в президенты Словакии поспорили о членстве Украины в НАТО

Кандидаты в президенты Словакии поспорили о членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 03.04.2024

Кандидаты в президенты Словакии поспорили о членстве Украины в НАТО

Кандидат в президенты Словакии, глава парламента Петер Пеллегрини считает, что Украина не может вступить в НАТО, а его соперник, экс-глава МИД республики Иван... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T00:52

2024-04-03T00:52

2024-04-03T00:52

словакия

украина

европа

петер пеллегрини

иван корчок

роберт фицо

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_5464bcec07b8eecddcafdd670ee5b9c7.jpg

БРАТИСЛАВА, 3 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Словакии, глава парламента Петер Пеллегрини считает, что Украина не может вступить в НАТО, а его соперник, экс-глава МИД республики Иван Корчок полагает, что решение об этом может принять альянс, если украинская сторона будет соответствовать необходимым требованиям. "Нет", - однозначно ответил Пеллегрини на вопрос модератора предвыборной дискуссии в эфире телеканала Markiza о том, должна ли Украина вступить в НАТО. Его соперник Корчок полагает, что окончательное решение об этом примет НАТО. "Я только напомню, что обещание об этом было дано в 2008 году правительством Роберта Фицо и президентом Словакии Иваном Гашпаровичем, необходимо стоять за этим. После выполнения условий, после того, как Украина внесет вклад в безопасность в Европе и НАТО, решение об этом примут страны альянса, решать это не будет никто другой извне", - сказал Корчок. Во второй тур выборов президента Словакии, намеченный на 6 апреля, из девяти кандидатов прошли Корчок, получивший 42,51% голосов, и глава словацкого парламенте Пеллегрини, набравший 37,02%. По данным последнего опроса, Корчок и Пеллегрини имеют почти одинаковые шансы победить во втором туре.

https://ria.ru/20240402/nato-1937238880.html

https://ria.ru/20240330/nato-1936843225.html

словакия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

словакия, украина, европа, петер пеллегрини, иван корчок, роберт фицо, нато, в мире