Четыре партии в Словакии договорились о создании правящей коалиции

ПРАГА, 13 мар – РИА Новости. Лидеры четырех центристских и правоцентристских партий, которые по итогам выборов 29 февраля получили право на 95 из 150 мест в парламенте Словакии, договорились о создании правящей коалиции, сообщил лидер выигравшей выборы партии "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ) Игорь Матович.
"Мы окончательно договорились о создании коалиции из четырех партий и о составлении правительства, которое будет обладать в парламенте конституционным большинством. Таким образом, у нашей коалиции будет возможность для внесений изменений в конституцию, что позволит, кроме прочего, ввести проверку судей", - сказал на пресс-конференции в пятницу вечером Матович, которому президент республики Зузана Чапутова поручила 4 марта формирование нового правительства.
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Помимо ОЛНЛ, в состав правящей коалиции вошли партии "Мы семья", "Свобода и солидарность" и "За людей".
Матович также сообщил, что в пятницу были сняты последние вопросы по конкретным кандидатурам на все посты в будущем правительстве. Фамилии кандидатов на посты министров Матович сообщит журналистам в субботу, после того, как его примет президент.
Матович особо отметил, что новый кабинет начнет работу в обстановке борьбы с распространением коронавируса, которым в республике больны уже 32 человека. В этой связи местные СМИ отмечают, что в четверг возникла словесная перепалка между Матовичем и нынешним премьером, представителем уходящей в оппозицию партии "Курс – социальная демократия" Петером Пеллегрини. По мнению Матовича, созданный для борьбы с коронавирусом кризисный штаб не прилагает достаточных усилий для преодоления кризиса.
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Будущему возможному премьеру Игорю Матовичу 46 лет. Он окончил факультет финансового менеджмента Университета Коменского в Братиславе. В 2002 году основал издательство Region PRESS, которое ныне издает 36 региональных еженедельников по всей стране, теперь им руководит жена политика. С 2010 года Матович является депутатом парламента. В том же году основал и возглавил свою нынешнюю партию.
Сразу после того, как стали известны результаты парламентских выборов, Матович, выступая перед своими сторонниками, заявил, что хотел бы видеть Словакию справедливой страной, где закон будет одинаков для всех граждан, независимо от их национальности и степени богатства.