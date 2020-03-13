Четыре партии в Словакии договорились о создании правящей коалиции

ПРАГА, 13 мар – РИА Новости. Лидеры четырех центристских и правоцентристских партий, которые по итогам выборов 29 февраля получили право на 95 из 150 мест в парламенте Лидеры четырех центристских и правоцентристских партий, которые по итогам выборов 29 февраля получили право на 95 из 150 мест в парламенте Словакии , договорились о создании правящей коалиции, сообщил лидер выигравшей выборы партии "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ) Игорь Матович.

"Мы окончательно договорились о создании коалиции из четырех партий и о составлении правительства, которое будет обладать в парламенте конституционным большинством. Таким образом, у нашей коалиции будет возможность для внесений изменений в конституцию, что позволит, кроме прочего, ввести проверку судей", - сказал на пресс-конференции в пятницу вечером Матович, которому президент республики Зузана Чапутова поручила 4 марта формирование нового правительства.

Помимо ОЛНЛ, в состав правящей коалиции вошли партии "Мы семья", "Свобода и солидарность" и "За людей".

Матович также сообщил, что в пятницу были сняты последние вопросы по конкретным кандидатурам на все посты в будущем правительстве. Фамилии кандидатов на посты министров Матович сообщит журналистам в субботу, после того, как его примет президент.

Матович особо отметил, что новый кабинет начнет работу в обстановке борьбы с распространением коронавируса, которым в республике больны уже 32 человека. В этой связи местные СМИ отмечают, что в четверг возникла словесная перепалка между Матовичем и нынешним премьером, представителем уходящей в оппозицию партии "Курс – социальная демократия" Петером Пеллегрини . По мнению Матовича, созданный для борьбы с коронавирусом кризисный штаб не прилагает достаточных усилий для преодоления кризиса.

Будущему возможному премьеру Игорю Матовичу 46 лет. Он окончил факультет финансового менеджмента Университета Коменского в Братиславе . В 2002 году основал издательство Region PRESS, которое ныне издает 36 региональных еженедельников по всей стране, теперь им руководит жена политика. С 2010 года Матович является депутатом парламента. В том же году основал и возглавил свою нынешнюю партию.