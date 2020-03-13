Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-13T22:33+0300
https://ria.ru/20200313/1568585619.html
Четыре партии в Словакии договорились о создании правящей коалиции
https://cdn22.img.ria.ru/images/150973/07/1509730767_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_8de530907707fa7b5cd5ba849996e3a6.jpg
РИА Новости

Четыре партии в Словакии договорились о создании правящей коалиции

22:33 13.03.2020
176
CC BY 2.0 / Dennis Jarvis / Slovakia - National CouncilЗдание Национального совета Словацкой Республики
Здание Национального совета Словацкой Республики
CC BY 2.0 / Dennis Jarvis / Slovakia - National Council
ПРАГА, 13 мар – РИА Новости. Лидеры четырех центристских и правоцентристских партий, которые по итогам выборов 29 февраля получили право на 95 из 150 мест в парламенте Словакии, договорились о создании правящей коалиции, сообщил лидер выигравшей выборы партии "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ) Игорь Матович.
"Мы окончательно договорились о создании коалиции из четырех партий и о составлении правительства, которое будет обладать в парламенте конституционным большинством. Таким образом, у нашей коалиции будет возможность для внесений изменений в конституцию, что позволит, кроме прочего, ввести проверку судей", - сказал на пресс-конференции в пятницу вечером Матович, которому президент республики Зузана Чапутова поручила 4 марта формирование нового правительства.
Избиратель голосует на выборах в Словакии
29 февраля, 15:43
В Словакии на одном из участков умер член избиркома
Помимо ОЛНЛ, в состав правящей коалиции вошли партии "Мы семья", "Свобода и солидарность" и "За людей".
Матович также сообщил, что в пятницу были сняты последние вопросы по конкретным кандидатурам на все посты в будущем правительстве. Фамилии кандидатов на посты министров Матович сообщит журналистам в субботу, после того, как его примет президент.
Матович особо отметил, что новый кабинет начнет работу в обстановке борьбы с распространением коронавируса, которым в республике больны уже 32 человека. В этой связи местные СМИ отмечают, что в четверг возникла словесная перепалка между Матовичем и нынешним премьером, представителем уходящей в оппозицию партии "Курс – социальная демократия" Петером Пеллегрини. По мнению Матовича, созданный для борьбы с коронавирусом кризисный штаб не прилагает достаточных усилий для преодоления кризиса.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель правительства Словацкой Республики Петер Пеллегрини во время встречи
26 февраля, 13:35
Мишустин оценил настрой Словакии на укрепление отношений с Россией
Будущему возможному премьеру Игорю Матовичу 46 лет. Он окончил факультет финансового менеджмента Университета Коменского в Братиславе. В 2002 году основал издательство Region PRESS, которое ныне издает 36 региональных еженедельников по всей стране, теперь им руководит жена политика. С 2010 года Матович является депутатом парламента. В том же году основал и возглавил свою нынешнюю партию.
Сразу после того, как стали известны результаты парламентских выборов, Матович, выступая перед своими сторонниками, заявил, что хотел бы видеть Словакию справедливой страной, где закон будет одинаков для всех граждан, независимо от их национальности и степени богатства.
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство
11 марта, 21:47
В Словакии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
000000
Обсудить 0
СловакияВ мире
Рекомендуем
Выдающийся итальянский кинорежиссёр Федерико Феллини
Выставка к 100-летию Федерико Феллини открылась в Музее кино на ВДНХ
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
Уругвай подтвердил первые четыре случая коронавируса в стране
Военнослужащие в защитных костюмах во время прибытия граждан Бразилии из Китая на базе ВВС в Анаполисе
В Бразилии студенты отменили уличные протесты из-за коронавируса
Грузовые контейнеры с китайскими товарами в порту Саванна в США
США освободили от пошлин ряд китайских товаров медицинского назначения
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео обсудил с премьером Туниса недавний теракт у посольства США
Сотрудница лаборатории за работой
Президент Гватемалы сообщил о первом случае коронавируса в стране
Президент, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов
Президент Туркмении посоветовал защищаться от вирусов дымом гармалы
Траурная церемония прощания с жертвами авиакатастрофы под Смоленском
Президент Польши не поедет в Россию на годовщину гибели Качиньского
Белград
Сербия закроет границу с Румынией из-за коронавируса
Писатель Захар Прилепин
Прилепин озвучил сценарий высадки российского спецназа в Киеве
Противолодочный самолет Ту-142
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
Медицинский работник у клиники в Киркленде, США
Число случаев заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк достигло 421
Самолет Ил-76 МЧС России, который доставил гуманитарный груз для пострадавшего от паводка населения Якутии
Самолет Ил-76 МЧС России доставил гуманитарную помощь жителям Конго
Пассажирский самолет в аэропорту
В РСТ предсказали "массовый падеж" на рынке туризма
Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:46На борту Grand Princess осталось 14 пассажиров
02:42Врач назвал самый эффективный градусник
02:38В Эсватини выявили первый случай заражения коронавирусом
02:13В Крыму ответили на слова Климкина об украинском гимне
02:02Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
02:02Пелоси объявила о сделке с Трампом по закону о коронавирусе
01:59Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
Лента новостейМолния